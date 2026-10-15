강준현 "수도권 부실 PF 17.5만 호 조기 정상화하고 행정수도 완성해야

큰사진보기 ▲강준현 의원이 국회 국정감사에서 부실 PF 사업장 정상화를 통한 주택 공급 확대와 행정수도 완성을 통한 수도권 과밀화 해소 필요성을 제기하고 있다. ⓒ 국회방송 생중계 갈무리 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

수도권 주택 가격 급등과 부동산 시장 불안을 해소하기 위해서는 부실 PF 사업장의 조속한 정상화로 공급 속도를 높이는 동시에, '행정수도 완성'을 통해 수도권 과밀화를 근본적으로 해소해야 한다는 목소리가 국회 국정감사에서 제기됐다.국회 정무위원회 소속 강준현 의원(더불어민주당, 세종시을)은 13일 열린 국무조정실 국정감사에서 수도권 주택 공급 확대와 국가균형발전을 병행 추진하기 위한 범정부 차원의 컨트롤타워 및 조정 역할을 강하게 주문했다.강준현 의원은 금융위원회로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 수도권 내 부실하거나 일시적인 자금난으로 경공매 또는 사업 차질을 겪고 있는 주거 사업장이 385곳, 약 17만 5천 호에 달한다고 밝혔다.정부가 2030년까지 수도권 135만 호 신규 착공 목표와 8·13 주택공급 대책을 추진 중이지만, 신규 택지 조성 및 인허가 절차에는 상당한 시간이 소요된다. 강 의원은 이미 추진 중인 PF 사업장의 조속한 정상화와 사업 재개가 시장의 숨통을 트일 실질적인 단기 대책이라고 짚었다.그러나 단순한 주택 공급만으로는 수도권 집중 문제를 근본적으로 해결할 수 없다는 지적도 이어졌다. 강 의원은 "대한민국 면적의 11.8%에 불과한 수도권에 인구 절반이 모여 살며 해마다 40조 원이 넘는 교통혼잡비용을 허공에 날리고 있다"며 "수도권의 무한 경쟁이 청년층의 고통과 저출생, 국가 잠재성장률 하락으로 이어지는 만큼 국토 공간 대전환이 필수적"이라고 강조했다.그러면서 "서울은 뉴욕처럼 경제 수도로, 세종은 워싱턴처럼 행정수도로 육성해야 한다"며, 이재명 정부의 지방 주도 성장 축인 '5극 3특' 전략의 핵심 열쇠로서 '행정수도특별법'의 조속한 제정을 촉구했다.이에 대해 임기근 국무조정실장은 "국토 대전환과 지방 주도 성장이 부동산 문제 해결을 위한 구조적 열쇠이자 대한민국의 중장기 생존 전략"이라며 강 의원의 시각에 공감을 표했다.아울러 이날 국감에서는 내년부터 본격화되는 44개 중앙행정기관 이전에 따른 종사자 주거 안정 대책도 비중 있게 다뤄졌다. 1만 명 이상의 공무원이 지방으로 이주해야 하는 상황에서 최소한의 주거 사다리가 마련되지 않을 경우 정주 여건 혼란이 가중될 수 있다는 우려에서다.이에 대해 강 의원은 과거 불미스러운 사태로 전면 폐지된 '행정중심복합도시 이전기관 종사자 주택 특별공급(특공)' 제도의 현실적인 보완책을 제시했다. 강 의원은 "과거처럼 장·차관이나 정무직 등 임기가 짧은 고위직까지 혜택을 받는 부작용은 엄격히 차단하되, 실무 종사자에 한해 실거주 요건을 강화하는 방식으로 제도를 보완해 재개할 필요가 있다"고 제언했다.임기근 국무조정실장 역시 "중앙행정기관 이전에 따른 종사자 주거 안정을 위해 특별공급을 포함한 다양한 옵션을 검토하고 있다"며 "국민 수용성과 제도의 취지를 유념하여 방안을 구체화하겠다"고 답변했다.과거 시세 차익 논란 등으로 전면 폐지됐던 '공무원 특공' 제도가 수년 만에 다시 화두로 부상한 가운데, 과거의 부작용을 극복할 실효성 있는 보완책이 마련되어 실제 정책 재개로 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.