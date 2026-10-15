코알라는 게으른 게 아니다, 교사도 그렇다

큰사진보기 ▲한 그루만 아는 잠10월 1일 페더데일 야생동물공원. 한참을 기다려도 코알라는 자세만 조금 바꿨다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲블루마운틴의 검은 여름2019년 12월 15일 블루마운틴에서 바라본 '검은 여름' 산불. 불은 이듬해 3월까지 이어졌다. ⓒ MDRX(위키미디어 공용, CC BY-SA 4 관련사진보기

큰사진보기 ▲울레미 소나무를 지킨 사람들불은 협곡을 지나갔지만 야생의 울레미 소나무는 살아남았다. 소방대원들이 협곡에 내려간 실제 작전을 바탕으로 다시 그린 그림이다. ⓒ 생성형AI 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.



이번 여행은 비행기와 숙소, 뉴질랜드에서 탈 렌터카만 예약해 두고 떠났다. 영어가 짧아 생존 여행이 되겠다고 걱정하면서도, 나머지는 그날그날 걸으며 정하자고 했다. 미리 잡아 둔 일정은 두 가지뿐이었다. 도착하는 날 공항에서 해변과 시내를 거쳐 숙소까지 데려다주는 세 시간짜리 투어, 그리고 블루마운틴 일일 투어였다. 둘 다 아내가 예약했다.블루마운틴 투어는 맨리에 가기 하루 전, 시드니에 도착한 지 이틀째 되는 날이었다. 아침 일찍 숙소를 나서 저녁 다섯 시 반이 넘어서야 돌아오는, 꼬박 하루짜리 버스 일정이었다. 단체 여행이 싫어 고른 자유여행인데, 그 한가운데 단체 버스가 들어 있었다. 그래도 입을 닫았다. 아내의 수고에 박수는 못 칠망정, 거기에 토를 달 만큼 어리석지는 않았다.출발하자마자 가이드가 말했다. 첫날 본다이에서 만난 사람과는 다른 가이드였다. 스물네 해째 이 길을 오간다는 그는 예전에는 손님들을 이끌고 다니며 동물마다 일일이 설명했다고 했다. "예전엔 책자도 사 오고 공부도 해 오셨는데, 요즘은 비행기표 사고 호텔만 잡으면 여행 준비가 끝나죠." 영락없는 우리 부부 이야기였다.버스는 지하 고속도로로 도심을 빠져나와 서쪽으로 달렸다. 가이드는 오늘 갈 산이 남한 땅의 10분의 1만 하고, 우리가 보는 건 그중 2퍼센트라고 했다. 유칼립투스 잎에서 뿜어져 나온 기름 성분이 햇빛을 산란시켜 산이 푸르게 보이고, 그래서 블루마운틴이라는 이름이 붙었다고 했다. 이 일대에 자라는 유칼립투스만 아흔 종이 넘는다. 세계 전체 유칼립투스 종의 13퍼센트다. 가이드는 산의 크기와 색을 말했지만 불 이야기는 하지 않았다. 그 숲이 지난 몇 해 동안 겪은 일을 찾아본 것은 숙소에 돌아와서였다.첫 일정은 페더데일 야생동물공원이었다. 코알라는 아침에 가야 컨디션이 좋다며 "오후엔 다 자빠져 잔다"는 가이드의 말에 버스 안에 웃음이 번졌다. 취한 사람처럼 늘어져 있어도 술 때문이 아니라 잎을 해독하느라 힘이 없어서라고 했다.공원에 들어서자마자 코알라부터 찾았다. 움직이지 않았다. 한참을 기다렸는데도 자세만 조금 바꿨다. 코알라는 하루 열여덟 시간에서 스무 시간을 잔다. 유칼립투스 잎은 독성이 있고 섬유질이 질긴 데다 영양가도 낮다. 그것을 소화하는 데 몸의 에너지 대부분을 쓴다. 잠은 게으름이 아니라 대가였다.700종이 넘는 유칼립투스 가운데 코알라가 먹는 것은 수십 종뿐이며, 서식지에 따라 몇 종만 먹기도 한다. 그 나무가 마르면 옆 나무로 옮겨 갈 수밖에 없지만, 먹을 수 있는 나무가 한정되어 있어 선택의 폭은 좁다. 2022년 2월, 호주 정부는 뉴사우스웨일스주와 퀸즐랜드주, 수도 캔버라 일대의 코알라를 멸종위기종으로 상향 지정했다. 국가의 상징으로 온 세계에 얼굴이 알려진 동물이 국가의 멸종위기 목록에 올라 있었다.코알라의 몸은 유칼립투스 잎에 맞춰진 정교한 적응의 결과다. 그러나 그 적응은 숲이 그대로 남아 있어야만 유효했다. 코알라는 불이 다가와도 도망치기 어렵고, 살아남아도 줄어드는 숲에서 굶주린다. 조건이 흔들리자 정교한 적응은 순식간에 짐이 되었다.그 불은 숫자로 남아 있다. 2019년 9월부터 이듬해 3월까지 이어진 '검은 여름' 산불은 호주 전역에서 집계에 따라 1700만~2400만 헥타르를 태웠다. 넓게 잡으면 한반도 전체 면적을 넘는다. 블루마운틴 세계유산 지역은 연방정부 집계로 60% 넘게 불의 영향을 받았고, 뉴사우스웨일스주 정부와 보전단체는 80% 안팎이 탔다고 보았다.그날 버스 창밖으로 본 숲은 여섯 해 넘게 다시 자라고 있는 숲이었다. 유칼립투스는 불에 타고도 줄기에서 다시 싹을 낸다. 불과 함께 사는 나무였다. 그러나 그 나무에 기대 사는 동물은 불에 타고도 다시 싹을 낼 수 없었다.그 산에는 코알라보다 더 좁은 숲에 목숨을 건 나무도 있다. 1994년 국립공원 직원이 깊은 협곡에서 찾아낸 울레미 소나무다. 공룡 시대 화석으로만 보던 계통의 나무가 야생에 200그루도 남지 않은 채 살아 있었다.2019년 말 불길이 협곡으로 다가오자 소방대원들이 헬기에서 줄을 타고 내려가 물을 대는 장치를 설치했다. 하늘에서는 방염제를 뿌렸다. 불은 협곡을 지나갔다. 몇 그루가 그을렸지만 나무들은 살아남았다. 그 나무들을 지킨 것은 생존력만이 아니었다. 숲 밖에서 줄을 타고 내려온 사람들이 있었다.코알라와 같은 유대류이면서 유칼립투스 잎도 먹는 주머니여우는 정반대의 길을 걸었다. 잎이든 열매든 곤충이든 새알이든 가리지 않는다. 어릴 적 시골에서 흔히 보던 너구리와 겹치는 얼굴이었다.사람 손에 실려 뉴질랜드로 건너간 주머니여우는 그곳에서 너무 잘 살아남아 퇴치 대상이 되었다. 같은 식성이 호주에서는 재주였고 뉴질랜드에서는 퇴치당할 이유가 되었다. 생존을 결정한 것은 몸이 아니라 숲이었다.우리 교육은 오랫동안 코알라를 길러 왔다. 한 과목, 한 전공, 한 자격증에 깊이 파고드는 것을 성실함의 증거로 여겼다. 나 역시 아이들에게 "한 우물을 파라"고 말해 온 사람이다. 그러나 깊이가 힘이 되는 것은 그 깊이를 받아 줄 숲이 남아 있을 때뿐이다.코알라의 비극은 편식 자체가 아니라 기댈 나무가 몇 그루뿐이었다는 데 있었다. 교사도 다르지 않다. 4편과 6편에 적었듯 전문교과 교사의 빈자리는 같은 학과 동료가 아니면 메우기 어렵다. 깊이 판 사람일수록 그 밧줄을 넘겨받을 손은 적다. 한 그루만 아는 몸은 떠나기도 어렵다.잠든 코알라를 오래 들여다보다가 나는 내가 어느 쪽에 가까운지 생각했다. 공대에서 교직을 이수해 교단에 섰고, 평교사에서 교감을 거쳐 공모 교장이 되었다. 로봇을 가르치는 학교에 있으면서 글을 쓰고 기사를 낸다. 한 분야를 끝까지 파고들어 그 분야의 전문가로 불리는 사람들을 나는 오래 부러워했다. 나는 그런 전문가가 되지 못했다. 이것저것 조금씩 할 줄 아는 사람이 되었다.애덤 스미스는 물은 쓸모가 크지만 값이 싸고, 다이아몬드는 쓸모가 적지만 값이 비싸다고 했다. 나는 어디서나 쓰이지만 어디서도 비싸지 않은 쪽, 코알라보다는 주머니여우에 가까운 쪽이었다. 그 부러움은 학교를 운영하면서 조금 달라졌다. 로봇 하나를 만들려면 기계공학과 전기전자, 소프트웨어를 모두 알아야 한다. 그러나 3년 안에 세 분야를 똑같이 깊게 가르칠 수는 없다.그래서 학과마다 하나를 깊게 파되 다른 학과의 언어도 배우게 했고, 대학과 기업에서 배우는 '학교 밖 교육과정'을 붙였다. 완벽해서가 아니라 완벽할 수 없다는 걸 알아서 짜낸 타협이었다.공원 입구에서 투어 가이드가 한 말이 그제야 달리 들렸다. 보고 싶어 하는 동물이 사람마다 달라서, 지금은 지도 한 장씩 쥐여 주고 풀어 놓는다고 했다. 코알라와 캥거루, 웜뱃만 보고 나면 시간이 남는다고 했다. 필수는 짧게, 나머지는 각자의 지도로. 스물네 해 동안 같은 길을 오간 사람이 찾아낸 교육과정이었다.앞에서 나는 한 우물만 파는 사람을 코알라에 견주었다. 그 비유에는 빠진 것이 있다. 코알라가 한 나무에 붙잡힌 것은 고집 때문이 아니다. 먹을 수 있는 나무가 몇 그루뿐인 데다, 그 잎을 소화하는 데 힘을 다 써서 새 숲을 찾아 나설 여력이 남지 않기 때문이다. 코알라는 스무 시간을 자고도 남는 힘이 없다. 교사도 쉬지 못해 남는 힘이 없는 것은 아닐까.1편에서 나는 이 연재를, 교사가 내려놓은 밧줄이 누구 손에 들리는지 따라가는 기록이라고 적었다. 4편에서는 그 밧줄을 같은 학과 동료가 쥔다고 적었고, 6편에서는 학교가 쥐어야 한다고 적었다. 그런데 그 밧줄을 쥘 손에도 힘이 남아 있어야 한다는 사실을, 나는 나무 위에서 스무 시간을 자는 짐승의 등을 보고서야 알았다.3월부터 이듬해 2월까지 멈추지 않는 궤도 위에 교사를 세워 두고 "융합형 인재를 기르라"고 요구하는 것은, 스무 시간을 자고도 힘이 모자란 코알라에게 새 숲을 찾으라는 말과 같다. 협곡에 줄을 타고 내려간 사람들이 보여 주었듯, 그 힘은 나무 밖에서 와야 한다. 탐색은 언제나 남는 시간에서 나온다. 이 연재가 처음부터 붙잡아 온 이야기도 결국 이것이었다. 남는 시간이 없으면 남는 힘도 없다.버스가 시드니로 방향을 틀었다. 아침에 본 코알라는 지금도 같은 가지에서 자고 있을 것이다. 학과 사이에 다리를 놓았다고 말해 왔지만, 그 다리를 건널 힘이 아이들과 교사에게 남아 있는지는 묻지 않았다. 나는 여전히 아이들에게 유칼립투스 한 그루를 가리키고 있는 것은 아닐까. 그 나무가 마르는 날, 아이들은 어디로 가야 하는가. 시드니까지 쉬지 않고 달리는 한 시간 사십 분 동안, 나는 그 질문을 끝내 내려놓지 못했다.이틀 뒤 나는 주머니여우가 실려 갔던 그 나라로 건너갔다. 한 그루만 아는 잠을 딱하게 여기던 내가, 한쪽 차선만 익숙한 몸으로 그 나라의 운전석에 앉아 얼마나 허둥댈지는 그때 몰랐다.