공연 보러 가는 극장에서 호박 따고 가지 굽고

기후위기 시대에 '극장 농부'가 3개월간 가꾼 텃밭의 소중한 의미, 이 새대가 지향하는 가치와 담론을 이야기하는 <기후 프로젝트> 현장에 다녀왔습니다.
노란 호박과 연둣빛 가지, 싱싱한 바질이 붉은 벽돌 화단 위에 하나둘 놓였다. 누군가는 채소를 수확하고, 또 다른 이는 장갑 낀 손으로 흙을 고르며 새로운 식물이 자랄 자리를 마련했다. 서울 대학로 한복판, 공연을 보기 위해 오가는 아르코예술극장 앞에서 펼쳐진 조금은 낯선 풍경이다. 무대 위 배우와 스태프 대신 이날의 주인공은 지난 석 달간 이곳에서 자란 식물을 돌봐온 시민들이다.
지난 14일, 아르코·대학로예술극장의 기후 프로젝트 '들꽃텃밭 가꾸기' 마지막 프로그램이 열렸다. 지난 7월 15일 시작했으니 어느덧 3개월간 이어진 프로젝트였다. 이것은 시민들이 직접 텃밭을 가꾸고 식물의 생장을 관찰하며 도시 속 자연과 관계를 맺는 활동이다. 이날 참여자들은 여름부터 키워온 채소를 수확하고 새로운 모종과 구근을 심으며 한 계절의 농사를 마무리했다.
공연장 앞에 마련된 작은 텃밭에는 가지와 호박을 비롯해 바질과 여러 허브가 자라고 있었다. 길게 매달린 열매가 눈길을 끌었고, 화단 아래쪽에서는 여러 종류의 식물이 햇볕을 받고 있었다. 참여자들은 텃밭을 둘러보며 수확할 작물을 살피고, 남겨둘 식물과 새로 심을 자리를 구분해 차례로 작업을 시작했다.
극장 앞 작은 땅에서 시작된 석 달의 농사
텃밭 한쪽에는 '극장 앞 텃밭'이라고 적힌 나무 안내판이 눈에 띈다. 그곳에는 극장 앞 공간을 단순한 장식이나 조경의 대상으로 보지 않고, 극장의 가치를 드러내는 공간으로 만들고 싶었다는 취지를 드러냈다. 특히 이곳을 일군 사람들이 스스로를 '극장 농부'라고 부른다는 대목이 색다르다. 공연예술의 공간에 농부가 등장했다는 사실부터가 흥미롭다.
실제 이곳에 참여하는 시민들 가운데는 식물과 농업에 상당한 관심과 지식을 가진 이도 적지 않았다. 인근에 있는 한국방송통신대학교에서 농업을 공부한다는 한 참여자는 그동안 모종과 구근을 심거나 텃밭을 가꾸는 과정에서 적극적으로 역할을 해왔다. 다른 참여자들에게 식물의 특성과 재배 방법을 자세히 설명하는 모습에서는 단순한 체험을 넘어 함께 배우고 가르치는 '극장 농부'의 면모가 빛을 발휘했다.
식물에 관한 이야기가 시작되면 참여자들 사이에서는 제법 전문적인 정보도 오갔다. 몇몇 씨앗은 스무 알에 1만 원에 이를 만큼 가격이 높지만, 심어 놓으면 비교적 빠르게 꽃을 볼 수 있단다. 씨앗의 종류와 가격, 식물이 자라는 속도 같은 이야기는 단순히 꽃을 심고 물을 주는 수준을 넘어섰다. 농업을 공부한 사람이 자신의 지식을 나누고, 다른 참여자들은 그 경험을 함께 배우는 작은 현장 교실이 만들어진 셈이다.
농업에 깊은 관심을 가진 참여자는 이뿐만이 아니었다. 참여자들은 가능한 일정에 수시로 모여 텃밭 가꾸기, 물주기, 재배, 수확 등 돌봄 과정에 참여하였다. 앞선 활동에서 식물 재배와 텃밭 관리에 적극적으로 참여하며 전문가 못지않은 관심과 경험을 보여준 시민들도 있었다. 식물에 대한 개인의 관심이 다른 사람들의 참여를 이끌고, 서로가 알고 있는 재배 방법을 공유하면서 텃밭은 자연스럽게 배움의 공간으로 자리 잡았다.
어떤 참여자는 올해 처음 이곳을 찾은 사람도 아니었다. 지난해와 재작년에도 참여했다가 올해 다시 찾아온 이들이었다. 단순한 일회성 체험이었다면 한 번 참여하고 끝났을 법하지만, 이들에게 텃밭은 계절이 돌아오면 다시 찾아오는 익숙한 장소가 된 것이다. 같은 공간에서 식물을 가꾸는 경험이 해를 거듭하면서 사람과 사람 사이의 관계도 함께 이어지고 있었다.
이들이 가장 먼저 한 일은 지난 석 달간 자란 식물을 살펴보고 수확하는 일이다. 노란 호박을 따고 가지와 바질 등 먹을 수 있는 식물을 모으자 화단 위에는 다양한 수확물이 쌓였다. 작은 텃밭이라고 하기에는 제법 풍성하다. 지난여름부터 정성스럽게 돌봐온 식물들이 실제 먹거리로 돌아온 순간이다.
수확이 끝났다고 텃밭의 일이 모두 끝나는 것은 아니다. 참여자들은 오래된 식물을 정리하고 흙을 고른 뒤 새로운 모종과 구근을 심었다. 한 손으로 식물의 뿌리를 잡고 다른 손으로 흙을 덮었다. 게다가 식물을 옮겨 심은 자리에는 다음 계절을 위한 준비가 남았다. 이날 프로그램은 마무리됐지만 텃밭에서는 또 다른 식물이 시작되고 있었다.
도심에서 텃밭을 가꾼다는 것은 생각만큼 단순하지 않다. 햇볕과 물, 날씨에 따라 식물의 상태가 달라지고 어떤 작물은 예상보다 잘 자라는 반면 그렇지 못한 작물도 있기 때문이다. 매번 텃밭을 찾아 흙의 상태를 살피고 식물의 변화를 기다리는 과정은 빠르게 결과를 얻는 일상과는 조금 다른 시간을 요구한다. 석 달간 이어진 이 프로젝트가 일회성 체험행사와 구별되는 이유도 여기에 있다.
수확한 채소가 식탁에 오르다
이날 프로그램의 또 다른 재미는 텃밭에서 수확한 채소가 곧바로 식탁으로 이어졌다는 점이다. 야외 작업을 마친 참여자들은 가지와 호박, 바질 등 수확물을 가지고 극장으로 자리를 옮겼다. 조금 전까지 흙을 만지던 손은 이번에는 채소를 씻고 썰고 음식을 준비하는 데 바빠졌다. 극장 앞 작은 텃밭에서 시작된 활동이 실내로 이어진 것이다.
테이블 위에는 노랗고 연둣빛을 띤 호박과 가지가 놓였고, 참여자들은 칼과 조리도구를 이용해 채소를 손질했다. 한쪽에서는 얇게 썬 채소를 조리기에 올려 굽는다. 피자와 여러 음식, 과일이 함께 놓이면서 테이블은 어느새 작은 식탁으로 바뀌었다. 수확물을 가져가는 것으로 끝나는 것이 아니라 직접 손질해 맛보는 과정까지 연결된 프로그램이다.
무엇보다 눈길을 끈 것은 자신들이 가꾼 식물을 함께 나눠 먹는다는 점이다. 지난 7월 작은 모종으로 시작해 여름의 햇볕과 비를 견디며 자란 채소들이 이제는 접시 위에 올랐다. 참여자들이 직접 가꾸고 수확한 채소를 손질해 식탁에 올리는 과정에는 지난 석 달의 시간이 고스란히 담겨 있었다.
공연장 3층에 마련된 식탁도 조금 특별했다. 참여자들은 준비한 음식을 가운데 놓고 둘러서서 서로의 작업을 지켜보거나 조리를 도왔다. 극장에서 만난 사람들이 공연 이야기가 아닌 흙과 식물, 음식에 관해 대화를 나누는 자리였다. 함께 가꾼 작물이 함께 먹는 음식으로 돌아오는 순간이다.
씨앗을 심고 열매를 수확하는 일은 농촌에서는 흔한 일상이지만, 도시 한복판에서는 좀처럼 경험하기 어려운 과정이다. 더구나 이곳은 텃밭을 목적으로 조성된 농장이 아니라 공연예술을 위한 극장 앞 공간이다. 시민들이 직접 기른 채소를 함께 손질하고 맛보는 경험은 극장을 이용하는 방식에도 작은 변화를 가져왔다. 공연을 관람하던 공간이 함께 일하고 음식을 나누는 생활의 공간으로 확장된 것이다.
공연을 보지 않아도 극장에 오는 이유
아르코·대학로예술극장은 올해 다양한 기후 프로젝트를 통해 공연장과 도시 생태계의 관계를 탐색해왔다. 지난달에는 시민들이 씨앗공과 곤충을 위한 버그호텔을 만드는 'BEE happy' 프로그램이 진행됐다.
당시 필자는 현장의 취재기를 소개한 바 있다(관련 기사: '벌을 위한 호텔을 짓는 사람들… 대학로 극장에서 벌어진 일'
). 이번 들꽃텃밭은 그와 별도로 지난 7월부터 시민들이 한 공간을 지속적으로 가꾸고 마지막 수확까지 함께했다는 점에서 또 다른 의미를 지닌다.
특히 이번 프로젝트에서 흥미로운 점은 참여자들이 단순한 체험객으로 머물지 않았다는 사실이다. 농업을 전공하는 사람은 자신이 아는 지식을 다른 이들에게 나눴고, 식물 재배에 관심이 많은 시민들은 텃밭을 돌보는 과정에 적극적으로 참여했다. 해마다 프로그램을 찾아오는 참여자들은 꾸준한 관심으로 이 공간을 지탱했다. 운영자가 일방적으로 가르치고 시민들이 따라 하는 방식과는 조금 다르다.
그동안 공연장의 공공성은 주로 좋은 작품을 얼마나 많은 사람에게 보여주는가에 초점을 맞췄다. 그러나 도시 속 공공극장의 역할은 그보다 넓어질 수 있다. 공연을 보기 위해 티켓을 구매하지 않아도 극장을 찾을 이유가 생겼다. 그곳에서 만난 시민들이 함께 무언가를 가꾸거나 나눌 수 있다면 공연장은 지역사회와 새로운 관계를 맺게 된다.
무엇보다 석 달의 시간은 사람들에게 서로 다른 경험을 남겼을 것이다. 농업을 공부하는 사람에게는 자신의 지식을 실제 공간에서 나누는 기회였고, 식물에 관심이 있는 시민에게는 평소의 관심을 다른 사람들과 함께 실천하는 시간이었다. 해마다 이곳을 찾는 참여자들에게는 익숙한 극장 앞에서 다시 사람들과 만나 계절의 변화를 확인하는 시간이기도 했다.
물론 작은 텃밭 하나가 도시의 기후위기를 해결할 수 없을지 모른다. 몇 포기의 채소를 심고 수확한다고 생물다양성이 곧바로 회복되는 것도 아닐테다. 다만 시민들이 같은 장소를 반복해서 찾고, 식물의 변화를 지켜보며, 자신이 가꾼 작물을 함께 나누는 경험은 자연과 관계를 맺는 방식을 조금씩 바꿀 수 있지 않을까.
대학로는 오랫동안 연극과 공연예술의 거리로 불려왔다. 이 거리의 한 공연장 앞에서는 지난 석 달 동안 시민들이 직접 흙을 만지고 식물을 가꾸며 또 다른 이야기를 만들어왔다. 누군가는 농업에 대한 지식을 나눴고, 누군가는 해마다 다시 돌아와 익숙한 텃밭을 찾았다. 무대 위에서만 예술이 일어나는 것은 아니라는 사실을 이 작은 공간이 보여주고 있었다.