김지용 "정진웅 업무상 과실치상 기소는 정당, 청와대에도 알렸다"

큰사진보기 ▲청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

박주민 "후보자님, 정진웅 사건 폭행 사건과 관련돼서 아까 윤건영 의원님이 질의하셨을 때 업무상 과실치상으로 기소하는 데 찬성하는 입장이었다고 말씀하셨죠?"

김지용 "네, 그렇습니다."

박주민 "그리고 그것에 대해서 양부남 의원님이 질의하실 때 인사청문 관련된 검증단에도 얘기를 했다, 이렇게 말씀하셨습니다."

김지용 "네, 그렇습니다."

박주민 "행안부라든지 대통령실에 전달했다는 그런 취지의 말씀이십니까?"

김지용 "네, 그렇습니다."

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큰사진보기 ▲김지용 중수청장 후보자 인사청문하는 윤건영 의원윤건영 더불어민주당 의원이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 김 후보자(왼쪽 뒷 모습)에게 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

김지용 "보고서에 쓴 것처럼 당시 피의자에게 폭행의 고의가 인정되지 않는다고 판단했습니다."

윤건영 "그러면 정진웅 검사에 대해서 기소는 정당하다고 보신 거네요."

김지용 "업무상 과실치상으로 기소하는 거는 정당하다고 봤습니다."

정진웅 검사 기소에 반대했다고 한 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 독직폭행 혐의 기소에는 반대했지만 업무상 과실치상 혐의로 기소하는 것은 정당하다고 판단했다고 밝혔다. 특히 이러한 판단을 인사검증 과정에서 행정안전부와 청와대에도 전달했다고 말했다.그동안 청와대와 행정안전부도 그렇고, 김 후보자 역시 정 검사 기소에 반대했다는 입장을 강조해 왔다. 하지만 박주민 더불어민주당 의원은 14일 김 후보자 인사청문회에서 정부의 기존 발표와 달리 김 후보자 입장이 바뀌었다고 지적했다.박 의원은 곧바로 행안부와 대통령실의 기존 공개 설명을 제시했다. 앞서 김민재 행안부 차관은 김 후보자가 정진웅 검사 독직폭행 사건과 관련해 기소 의견에 반대하는 뜻을 분명히 밝혔다는 취지로 설명했다. 청와대 역시 김 후보자가 기소에 반대 의사를 표시한 것으로 이해된다는 입장을 공개했다.박 의원은 "지금 후보자가 하는 얘기하고 뉘앙스와 결, 의미가 상당히 다른 내용이 발표됐다"며 "후보자는 정확하게 전달한 거 맞냐"라고 따져 물었다.김 후보자의 입장은 앞서 윤건영 더불어민주당 의원 질의에서 확인됐다.윤 의원은 정진웅 검사 사건 당시 작성된 '독직폭행 사건 사실관계 및 죄책 검토' 보고서를 제시했다. 보고서는 정 검사의 행위를 위법한 것으로 전제하고, 독직폭행과 업무상 과실치상 혐의 적용 여부를 검토한 문건이다.보고서에는 정 검사가 압수수색 과정에서 수사 전문가로서 요구되는 주의 의무를 다하지 않았다는 취지의 판단이 담겼다. 주임검사는 정 검사의 행위가 사실관계를 잘못 판단한 데서 비롯됐다고 보고 업무상 과실치상 혐의를 적용해야 한다는 의견을 냈다. 정 검사를 불기소해야 한다는 의견은 담기지 않은 것으로 알려졌다.앞서 김 후보자는 국회에 제출한 서면답변에서 당시 주임검사의 검토 보고서 작성에 판례 제공과 법리 논의 등의 방식으로 관여했고, 이를 토대로 회의에서 기소 반대 의견을 냈다고 설명했다. 그러나 이날 청문회에서 김 후보자는 독직폭행 혐의와 업무상 과실치상 혐의를 구분해 자신의 판단을 밝혔다.윤 의원이 지금도 같은 생각인지 재차 묻자 김 후보자는 "네, 그렇다"라고 답했다. 이에 윤 의원은 김 후보자가 독직폭행 혐의 기소에는 반대하면서 업무상과실치상 혐의 기소는 정당하다고 판단한 것 아니냐는 취지로 따져 물었다. 또 김 후보자의 기존 답변과 제출 자료가 정 검사에 대한 기소 자체를 반대한 것으로 오해하기 쉽게 돼 있다고 지적했다.정 검사는 2020년 한동훈 당시 법무연수원 연구위원에 대한 압수수색 과정에서 독직폭행 혐의로 기소됐으나, 2022년 11월 대법원에서 무죄가 확정됐다. 당시 서울고검 차장검사였던 김 후보자는 이 사건 기소에 관여했다는 논란이 불거진 바 있다.