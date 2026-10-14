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사회

26.10.14 20:06최종 업데이트 26.10.14 20:53

김지용 "정진웅 업무상 과실치상 기소는 정당, 청와대에도 알렸다"

[중수청장 후보자 인사청문회] '정진웅 기소 반대' 해명 논란... 윤건영 "업무상과실치상은 맞다는 건가"

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청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의를 듣고 있다.
청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 남소연

정진웅 검사 기소에 반대했다고 한 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 독직폭행 혐의 기소에는 반대했지만 업무상 과실치상 혐의로 기소하는 것은 정당하다고 판단했다고 밝혔다. 특히 이러한 판단을 인사검증 과정에서 행정안전부와 청와대에도 전달했다고 말했다.

그동안 청와대와 행정안전부도 그렇고, 김 후보자 역시 정 검사 기소에 반대했다는 입장을 강조해 왔다. 하지만 박주민 더불어민주당 의원은 14일 김 후보자 인사청문회에서 정부의 기존 발표와 달리 김 후보자 입장이 바뀌었다고 지적했다.

박주민 "후보자님, 정진웅 사건 폭행 사건과 관련돼서 아까 윤건영 의원님이 질의하셨을 때 업무상 과실치상으로 기소하는 데 찬성하는 입장이었다고 말씀하셨죠?"
김지용 "네, 그렇습니다."

박주민 "그리고 그것에 대해서 양부남 의원님이 질의하실 때 인사청문 관련된 검증단에도 얘기를 했다, 이렇게 말씀하셨습니다."
김지용 "네, 그렇습니다."

박주민 "행안부라든지 대통령실에 전달했다는 그런 취지의 말씀이십니까?"
김지용 "네, 그렇습니다."

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박 의원은 곧바로 행안부와 대통령실의 기존 공개 설명을 제시했다. 앞서 김민재 행안부 차관은 김 후보자가 정진웅 검사 독직폭행 사건과 관련해 기소 의견에 반대하는 뜻을 분명히 밝혔다는 취지로 설명했다. 청와대 역시 김 후보자가 기소에 반대 의사를 표시한 것으로 이해된다는 입장을 공개했다.

박 의원은 "지금 후보자가 하는 얘기하고 뉘앙스와 결, 의미가 상당히 다른 내용이 발표됐다"며 "후보자는 정확하게 전달한 거 맞냐"라고 따져 물었다.

정진웅 사건 검토 보고서엔 '업무상과실치상 적용' 의견

김지용 중수청장 후보자 인사청문하는 윤건영 의원 윤건영 더불어민주당 의원이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 김 후보자(왼쪽 뒷 모습)에게 질의하고 있다.
김지용 중수청장 후보자 인사청문하는 윤건영 의원윤건영 더불어민주당 의원이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 김 후보자(왼쪽 뒷 모습)에게 질의하고 있다. ⓒ 남소연

김 후보자의 입장은 앞서 윤건영 더불어민주당 의원 질의에서 확인됐다.

윤 의원은 정진웅 검사 사건 당시 작성된 '독직폭행 사건 사실관계 및 죄책 검토' 보고서를 제시했다. 보고서는 정 검사의 행위를 위법한 것으로 전제하고, 독직폭행과 업무상 과실치상 혐의 적용 여부를 검토한 문건이다.

보고서에는 정 검사가 압수수색 과정에서 수사 전문가로서 요구되는 주의 의무를 다하지 않았다는 취지의 판단이 담겼다. 주임검사는 정 검사의 행위가 사실관계를 잘못 판단한 데서 비롯됐다고 보고 업무상 과실치상 혐의를 적용해야 한다는 의견을 냈다. 정 검사를 불기소해야 한다는 의견은 담기지 않은 것으로 알려졌다.

앞서 김 후보자는 국회에 제출한 서면답변에서 당시 주임검사의 검토 보고서 작성에 판례 제공과 법리 논의 등의 방식으로 관여했고, 이를 토대로 회의에서 기소 반대 의견을 냈다고 설명했다. 그러나 이날 청문회에서 김 후보자는 독직폭행 혐의와 업무상 과실치상 혐의를 구분해 자신의 판단을 밝혔다.

김지용 "보고서에 쓴 것처럼 당시 피의자에게 폭행의 고의가 인정되지 않는다고 판단했습니다."
윤건영 "그러면 정진웅 검사에 대해서 기소는 정당하다고 보신 거네요."
김지용 "업무상 과실치상으로 기소하는 거는 정당하다고 봤습니다."

윤 의원이 지금도 같은 생각인지 재차 묻자 김 후보자는 "네, 그렇다"라고 답했다. 이에 윤 의원은 김 후보자가 독직폭행 혐의 기소에는 반대하면서 업무상과실치상 혐의 기소는 정당하다고 판단한 것 아니냐는 취지로 따져 물었다. 또 김 후보자의 기존 답변과 제출 자료가 정 검사에 대한 기소 자체를 반대한 것으로 오해하기 쉽게 돼 있다고 지적했다.

정 검사는 2020년 한동훈 당시 법무연수원 연구위원에 대한 압수수색 과정에서 독직폭행 혐의로 기소됐으나, 2022년 11월 대법원에서 무죄가 확정됐다. 당시 서울고검 차장검사였던 김 후보자는 이 사건 기소에 관여했다는 논란이 불거진 바 있다.

#정진웅#김지용#박주민#윤건영

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김종훈 (moviekjh) 내방

법조팀 취재기자. 오늘도 애국하는 마음.

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