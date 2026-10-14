사천시의원 내년 연봉 4372만 원 확정···공무원 보수인상률 연동

큰사진보기 ▲제10대 사천시의회 의원들의 2027년도 연봉(의정비)이 4372만 1760원으로 최종 확정됐다. 이는 올해 4285만 2000원보다 86만 9760원 오른 금액이다. 사천시 의정비심의위원회(위원장 문병기)는 13일 심의위 회의를 열고 이같이 의결했다. 사천시의회 전경. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 경남도내 시군의회 월별 의정비 수준. 사천시의회 의원은 1인당 월 357만 1000원의 의정비를 수령하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 제10대 사천시의회 의원들의 2027년도 연봉(의정비)이 4372만 1760원으로 최종 확정됐다. 이는 올해 4285만 2000원보다 86만 9760원 오른 금액이다. 사천시 의정비심의위원회(위원장 문병기)는 13일 심의위 회의를 열고 이같이 의결했다.지방의원이 받는 의정비는 직무 활동 대가로 지급하는 '월정수당'과 의정 자료 수집·연구 등을 보전하는 정액 경비인 '의정활동비' 그리고 공무 출장 시 지급하는 실비 성격의 '여비'로 나뉜다. 이 가운데 여비를 뺀 월정수당과 의정활동비가 사실상 지방의원의 기본 연봉을 이룬다.특히 의정활동비는 2024년 지방자치법 시행령 개정 당시 주민 의견 수렴을 거쳐 기초의회 법정 상한액인 월 150만 원(연 1800만 원)까지 이미 오른 상태다. 결국 전국 시·군 기초의회 간 연봉 격차를 가르는 핵심은 각 지자체 의정비심의위가 결정하는 '월정수당'이다.심의위는 이날 회의에서 2027년도 월정수당을 2026년도 지방공무원 보수 인상률인 3.5%만큼 올리기로 결정했다. 이에 따라 의원 1명이 매달 받는 월정수당은 올해 207만 1000원에서 내년 7만 2480원 오른 214만 3480원으로 조정됐다.상한선에 묶여 동결된 의정활동비(월 150만 원)와 합치면 의원들은 매달 364만 3480원, 연간 4372만여 원을 수령한다. 월별로 보면 7만 2480원 오른 셈.이어 심의위는 2028년부터 2030년까지의 월정수당 인상률 역시 매년 전년도 공무원 보수 인상률과 그대로 연동하기로 의결했다.현행 지방자치법 시행령상 월정수당을 공무원 보수 인상률 이상으로 올릴 경우, 지역 주민 500명 이상을 대상으로 여론조사를 하거나 공청회를 반드시 거쳐야 한다. 하지만 고물가와 경기 침체 속에 지방의원 연봉 인상에 관한 부정적 여론이 거세다 보니, 사천시를 비롯한 대다수 지자체는 여론 수렴 절차를 건너뛸 수 있는 '공무원 보수 인상률 연동' 방식을 관행처럼 택하고 있다.이번 사천시의회 월정수당 인상은 경남도 내 다른 시 지역에 견줘 상대적으로 낮은 점이 고려됐다 . 제8대 시의회 시절(2020~2022년) 월정수당을 공무원 보수 인상률의 60%로 묶어둔 탓에 인근 통영시나 밀양시에 비해서도 매달 14만~26만 원가량 적은 실정이라는 것. 실제로 이번 의정비 심의위에서도 "인구와 재정 규모가 엇비슷한 시부와 비교해 격차가 벌어져 있어 최소한 공무원 인상률 수준은 맞춰야 한다"는 의견이 제시됐다. 여기서 의정비 인상 폭마저 더 억제하면 다른 지자체와의 격차가 걷잡을 수 없이 벌어져 향후 심의 과정에서 더 큰 부담으로 돌아올 수밖에 없다는 현실적인 우려도 함께 반영됐다.하지만 회의장 안팎의 평가는 냉정했다. 출범 불과 100여 일 만에 각종 갈등과 구설로 시민들의 불신을 자초했다는 지적이 잇따랐다. 한 심의위원은 "출범 100일 만에 좋지 못한 모습만 각인시켜 시민들의 여론이 대단히 나쁘다"며 "의원들이 잘해서 올려주는 것이 결코 아니며, 시민들의 우려와 따가운 눈총을 스스로 뼈아프게 느껴야 한다"고 꼬집었다. 또 다른 위원 역시 "열심히 일하는 일선 공무원들에게 빚을 지는 마음을 가져야 한다"고 언급했다. 심의위는 이런 분위기를 종합적으로 반영해 의정비 수준을 결정했다.한편, 심의위 결정 사항은 사천시장과 사천시의회 의장에게 통보된다. 시의회가 관련 조례 개정안을 의결하면 2027년부터 새 의정비 지급 기준이 적용된다.