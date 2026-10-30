칠순 사내 둘이 북극해 입수하자 젊은 서양인들 반응이...

기자말 칠순의 두 사내가 2026년 8~9월, 미국 LA에서 출발해 알래스카 북극해를 거쳐 귀환하는 35일간의 로드트립. 날것 그대로의 생태 르포를 전합니다.

큰사진보기 ▲비상 장비로 가득찬 트럭 적재함최악의 조난 상황을 대비하여 온갖 비상식량과 비상장비를 실었다. ⓒ 한진석 관련사진보기

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"오가는 길에 진짜 기름 떨어져서 조난 당했으면 어쩔 뻔했어? 이 비싼 기름통을 폼으로 모시고 다녔구먼!"

"그래도 진석 형, 우리가 이렇게까지 유난을 떨며 긴장했으니 아무 사고 없이 끝난 거요."

큰사진보기 ▲북극해 부터 알래스카 남쪽 부동항 발데즈까지 1280km 이어진 강철 파이프라인.우리가 달리는 돌턴하이웨이는 원유수송 파이프라인 보급과 정비를 위해 만들어졌다. 파이프라인은 여행 내내 도로 곁을 따라다녔다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲도로공사로 대기중인 차량들돌턴하이웨이 도로는 온통 미끄러운 진흙탕이었고, 거대한 화물트럭들이 수시로 지나갔다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲북극권의 광활한 툰드라 지역나무가 사라진 툰드라에서는 누렇게 말라버린 풀과 융단같은 이끼, 그리고 땅속이 얼어붙어 물이 빠지지 않는 수많은 물웅덩이가 나타났다. ⓒ 한진석 관련사진보기

"어쩜 우리 와이프가 하던 소리랑 토씨 하나 안 틀리고 똑같이 하십니까!"

큰사진보기 ▲하루밤 50만원 짜리 여인숙 같은 호텔방북극해 데드호스의 유전숙소. 화장실도 없는 방이 하루 50만원이며 화장실과 욕실은 복도 끝에 있었다. ⓒ 한진석 관련사진보기

"여기가 북극해입니다. 30분 뒤에 차 뺄 테니 알아서들 보고 오세요."

큰사진보기 ▲북극해 바닷가. 아무런 표식이 없어 서운했다.'지구 최북단 북극해'라는 표지석 하나 없다. 이 사진을 보고 누가 북극해라고 믿겠는가. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲북극해 입수 증명서A4 용지에 조잡하게 인쇄된 북극해 입수 증명. '알래스카 프루도 베이의 북극해 얼음물에 용감하게 뛰어든 것을 기념하며!'라고 적혀 있다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲진흙으로 코팅된 트럭은색 차체는 온데간데 없고 짙은 흙탕물이 두껍게 코팅되어 있다. ⓒ 한진석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 칠순의 두 사내가 35일간 1만 4천 킬로미터를 달린 알래스카 로드트립 연재입니다. 북극해 입수를 마친 두 노장의 여정은, 계속됩니다.

페어뱅크스를 떠나 북극해의 끝마을 데드호스(Deadhorse)로 향하는 날 아침, 마치 시험장에 들어서는 수험생처럼 팽팽한 긴장이 몰려왔다. 왕복 1600킬로미터에 달하는 '돌턴 하이웨이(Dalton Highway)'는 문명이 지워지는 길이다. 뾰족한 쇄석 자갈이 타이어를 찢고, 통신과 인터넷은 완전히 먹통이 되며, 한여름 8월에도 기습 폭설로 도로가 끊겨 며칠씩 고립되기 일쑤인 악명 높은 죽음의 구간이었다. 영국 BBC가 '세계에서 가장 위험한 도로' 중 하나로 선정했을 정도다.우리는 최악의 조난 시나리오를 세우고 트럭을 채웠다. 5갤런(약 19리터)짜리 둘과 2갤런짜리 하나 등 비상 휘발유통 세 개에 기름을 가득 채웠고, 타이어 파손에 대비해 유압식 잭과 대형 에어컴프레서, 비상 발전기까지 들이밀었다. 조난 시 쓸 위성전화도 빌렸다. 여기에 영하의 추위에서 한 달은 버티겠다는 심산으로 햇반, 컵라면, 육포, 견과류, 과일까지 쑤셔 넣었더니 8기통 5000cc 포드 트럭의 거대한 적재함은 영락없는 '피난 보급창고' 꼴이 되었다.사소한 실수가 대형 참사로 이어지는 화학공장을 평생 운영해 온 매부와, 돌발 변수를 통제하며 살아온 나의 몸에 박인 지독한 안전 본능 탓이었다. 하지만 결과는 완벽한 '과잉 대응'의 코미디였다.나흘간 이슬비가 진창을 만들었을 뿐 우려했던 폭설이나 타이어 펑크는 없었다. 페어뱅크스로 무사히 돌아와 아껴둔 비상 휘발유를 트럭에 도로 쏟아부으려던 순간, 기가 막힌 일이 벌어졌다. 비상 기름통의 주유 노즐이 이번에 새로 뽑은 최신형 트럭의 주유구 규격과 전혀 맞지 않는 것이 아닌가.기름 몇 방울 흘려보겠다고 낑낑거리다 매부와 눈이 마주치자 허탈한 헛웃음이 터져 나왔다.결국 비상 휘발유는 현지인에게 통째로 기부했고, 남은 라면 몇 봉지와 끝내 버릴 곳을 찾지 못한 부탄가스 열 통은 상전처럼 모시고 다니며 대륙을 종단해 LA까지 고스란히 싣고 내려왔다. 짐칸을 비우며 허탈해하는 내게 매부는 껄껄 웃으며 위로를 건넸다.페어뱅크스를 벗어나 북으로 20킬로미터 남짓 오르자 거대한 강철 파이프라인이 모습을 드러냈다. 북극해 프루도베이에서 알래스카 남쪽 부동항 발데스까지 장장 1280킬로미터를 관통하는 원유 수송관이다. 1973년 오일쇼크 당시 미국이 원유 수송을 위해 깔았고, 그 보급로로 닦은 길이 바로 우리가 달리는 돌턴 하이웨이다. 산업의 핏줄인 그 차가운 파이프라인은 여행 내내 도로 곁을 그림자처럼 따라붙었다.포장도로가 뚝 끊기자 지옥문이 열렸다. 연중 비가 흩뿌리는 북극권의 도로는 온통 미끄러운 진흙탕이었고, 수십 톤짜리 거대한 유전 화물 트럭들이 짓이기고 간 바퀴 자국은 깊은 웅덩이로 변해 있었다. 시속 30킬로미터로 기어가다간 나흘 안에 북극해를 보고 올 수 없었다. 우리는 차체가 허공으로 튀어 오르는 충격을 뼈로 받아내며 시속 60~80킬로미터로 악착같이 진흙탕을 짓밟았다. 차는 눈길을 달리듯 사정없이 좌우로 요동쳤다.앞에서 달려오는 거대한 화물트럭들은 진창을 앞 유리창에 퍼부었고 튀어오른 날카로운 돌들은 앞 유리창과 동체를 사정없이 내리쳤다. 앞 유리창이 깨질까봐 화물차가 보일 때마다 속도를 줄이고 길옆으로 피하면서 조심스럽게 나아갔다.차창 밖의 식생은 거대한 죽음의 서사를 쓰고 있었다. 페어뱅크스를 출발할 때만 해도 당당하던 침엽수들이 북상할수록 추위를 견디지 못해 손가락 굵기로 왜소해지더니, 북위 66.5도의 북극권(Arctic Circle)을 넘어서자 마침내 지상에서 완전히 자취를 감추었다.키 큰 숲이 걷혀버린 자리에는 누렇게 말라붙은 풀과 융단 같은 이끼, 그리고 땅속이 얼어붙어 물이 빠지지 않는 수많은 웅덩이가 흉터처럼 드러났다. 그것은 찬란했던 침엽수림의 죽음이자, 처연하고 거대한 툰드라(Tundra)의 시작을 알리는 장엄한 몰락이었다.페어뱅크스에서 데드호스까지 왕복 1600킬로미터의 험로를 달린다는 사실에 우리는 은근한 자부심과 영웅심에 차 있었다. 그러나 그 알량한 자만심은 오가는 길목에서 마주친 '진짜 영웅들' 앞에서 순식간에 쪼그라들었다.차가운 장대비를 온몸으로 맞으며 진창길을 질주하는 오토바이 부대, 심지어 두 다리로 페달을 밟으며 나아가는 자전거 라이더들이었다. 우리 트럭은 차체만 진흙으로 떡칠이 되어 있었지만, 오토바이 라이더들은 머리끝부터 발끝까지 온몸을 진창으로 두껍게 코팅하고 있었다.쉼터에서 마주친 한 라이더를 보고 경악해 "와우! 오 마이 갓!"을 연발했더니, 진흙 범벅이 된 얼굴 속에서 새하얀 이빨을 드러내며 씩 웃었다.자전거 라이더들은 한술 더 뜨는 '독종'들이었다. 숙소도 매점도 없는 그 진흙탕 800킬로미터를, 자전거 뒤에 텐트와 식량 보따리를 바리바리 묶은 채 오직 제 허벅지 힘으로 뚫고 있었다. '대체 저 사람들은 인간이 맞기는 한 걸까?' 경이로움을 넘어 혀를 내두를 지경이었다.트럭 안에서 춥네 덥네 투덜대던 칠순의 두 사내는, 길 위의 진짜 괴짜들을 마주하며 그 자리에서 급히 겸손해졌다.문득 10년 전 기억 하나가 안개처럼 겹쳐졌다. 환갑 기념으로 히말라야 안나푸르나(ABC)에 오르며 '내 나이에 이런 곳을 오르다니' 하고 은근히 우쭐했던 순간, 옆에서 한쪽 의족에 의지해 목발을 짚고 묵묵히 정상을 향해 오르던 산악인을 마주쳤을 때의 그 서늘했던 부끄러움.10년 전 네팔의 산길에서나, 칠순을 맞은 지금 북극의 진창길 위에서나, 세상은 늘 제 잘난 맛에 취하려는 인간의 오만을 어김없이 일깨워주고 있었다.얼어붙은 발가락이 녹지 않는다 하여 이름 붙은 기착지 '콜드풋(Coldfoot)'은 석유기술자의 숙소였다. 퀴퀴한 원유 냄새가 건물내에 찌들어 있었다. 고약한 냄새에 코를 막으며 하룻밤을 쪽잠으로 보냈다.이튿날 안개와 비구름을 머금은 해발 1400미터 브룩스 산맥의 험준한 고갯길을 넘어섰다. 산맥을 등지자 시야가 아득해지는 대평원이 터져 나왔다. 끝없이 펼쳐진 거대한 갯벌 위에 누런 갈대밭을 심어놓은 형국이었다. 영구동토층 위에 고인 차가운 뻘밭 사이로 야생 카리부(순록) 떼가 흙탕물을 튀기며 질주하는 모습은 그야말로 원시의 다큐멘터리였다.마침내 도착한 육로의 끝마을 데드호스. 거대한 오일 탱크와 정유 시설이 얽힌 삭막한 산업기지였다. 그곳의 숙소는 호텔이 아니라 유전 노동자들의 야전 막사였다.비좁은 방에 군대 내무반 같은 간이침대 두 개가 덩그러니 놓여 있고, 세면장과 화장실은 복도 끝에서 공동으로 써야 했다. 그런데도 하룻밤 방값은 무려 350달러(약 50만 원)에 달했다. 시설에 비하면 기가 막힌 폭리였지만, 방이 없어 차박을 각오했던 우리에게는 비바람을 피할 지붕이 있다는 사실만으로도 감지덕지였다.다음 날 아침 8시, 북극해 해변으로 향하는 지정 보안 셔틀버스에 올랐다. 국가 보안시설인 유전 사유지를 통과해야 하기에 국경 통과할 때보다도 더 신분 확인이 엄격했다. 버스에 탄 20여 명의 다국적 여행자 중 우리 둘은 최고령이었다.철통같은 검문소를 지나 20분 뒤, 버스는 황량한 자갈밭 한가운데 멈춰 섰다. 버스 문이 열리자마자 밀려온 감정은 뜻밖에도 헛웃음과 허탈함이었다. '지구 최북단 북극해'라는 그 흔한 표지석 하나 없었다. 나무 데크나 탈의실은 고사하고, 운전사는 잿빛 자갈 해변 100미터 전방에 차를 세우더니 무심하게 툭 던졌다.한반도 땅끝마을 해남에만 가도 번쩍이는 조형물과 전망대가 줄을 잇는데, 지구의 서늘한 정수리에는 비석 하나 세워져 있지 않았다. 자연의 거대함 앞에 인간의 인공적인 표식 따위는 애초에 사족이라는 듯 삭막한 파도만 찰랑거렸다.옷 속에 미리 수영복을 받쳐 입고 왔기에 주저 없이 겉옷을 벗어 던졌다. 준비해온 커다란 타올을 지참하고 바닷가로 나아갔다. 패딩과 털모자로 중무장한 젊은 여행자들은 영하에 가까운 칼바람에 질려 카메라 셔터만 누를 뿐, 아무도 바닷가로 발을 떼지 못했다.영상 0도의 바닷물에 맨발이 닿는 순간, 칼날로 발목을 후벼 파는 듯한 통증이 척추까지 치고 올라왔다. 수심이 얕아 한참을 진흙 뻘 속으로 걸어 들어가도 물은 겨우 무릎 높이였다. 물속에 서 있는 시간이 길어지자 온몸이 사시나무 떨듯 통제 불능으로 덜덜 떨렸다. 칠순의 늙은 심장이 얼음장 같은 냉기를 버텨낼 수 있을까, 덜컥 원초적인 공포가 덮쳐왔다.하지만 이 한순간을 위해 LA에서부터 7000킬로미터를 달려오지 않았던가. "에라, 모르겠다!" 이를 악물고 허벅지 깊이까지 성큼 걸어 들어간 뒤, 그대로 주저앉으며 머리끝까지 0도의 얼음물 속에 쑤셔 박았다. 숨이 컥 멎는 충격과 함께 온 신경이 하얗게 타들어 가는 듯했다. 그리고 용수철처럼 물 밖으로 튀어 올랐다.그 순간, 해변에서 패딩을 입고 얼어붙어 있던 각국의 젊은이들이 일제히 환호성을 지르며 우레와 같은 박수를 쏟아냈다. 온몸이 짜르르 했지만 보는 눈을 의식해 이를 악물고 가슴을 펴고 의젓하게 천천히 걸어나왔다. 물가로 나온 우리는 타올로 몸을 감고 서둘러 버스로 돌아와 옷을 갈아입었다.칠순의 동양인 노장들이 거침없이 북극해로 다이빙하는 모습에 피가 끓었는지, 지켜보던 30대 서양 사내 몇 명이 그제야 흥분하며 옷을 훌훌 벗어 던지고 바다로 뛰어들기 시작했다.숙소로 돌아와 뜨거운 물로 언 몸을 녹인 뒤, 운영 사무실에서 A4 복사용지에 조잡하게 인쇄된 '북극해 입수 증명서' 한 장을 건네받았다.얼음물에 몸 한 번 담그고 나오는 게 뭐 그리 대단한 일이겠는가. 시간과 쓴 돈을 계산하면 내 평생 가장 가성비 떨어지고 무모한 짓이었을 것이다.그러나 그곳은 문명이 허락한 육로의 최북단, 인간이 제 차를 몰고 두 발로 닿을 수 있는 지구의 가장 서늘한 끝이었다. 지난해 남미 대륙의 최남단 아르헨티나 우수아이아 바다에 발을 담근 데 이어, 지구의 북쪽 끝 북극해에 온몸을 던짐으로써 세상을 유랑하는 나만의 방랑에 가장 뜨겁고 묵직한 마침표를 찍은 순간이었다.남쪽으로 머리를 돌린 트럭은 거침없이 달렸다. 올라갈 때는 미지의 공포로 다가왔던 험로가, 내려오는 길에는 가슴 벅찬 성취의 여운 속에 더없이 편안한 풍경으로 다가왔다.마침내 페어뱅크스로 다시 돌아와 차에서 내렸을 때, 우리는 트럭의 꼴을 보고 박장대소를 터뜨렸다. 은색 차체는 온데간데없고 짙은 흙탕물이 두껍게 떡칠이 되어, 흡사 초콜릿을 잔뜩 입혀놓은 거대한 '빼빼로 과자' 같았다.우리는 곧장 고압수가 뿜어져 나오는 셀프 코인 세차장으로 차를 밀어 넣었다. 거센 물줄기 아래로 북극해 1600킬로미터의 진창과 흙탕물이 누렇게 씻겨 내려갔다.본래의 은색 빛깔을 되찾은 트럭을 마주하자 공기가 달라지는 것이 느껴졌다. 직선으로 질주하던 북극해의 거친 모험은 끝났다. 이제 우리는 북미 최고봉 디날리의 품으로, 그리고 대지의 깊은 속살을 찬찬히 걷는 후반부의 여정을 향해 남쪽으로 핸들을 꺾을 차례였다.