이 대통령, 떠나는 '훈식이형'에 "수고 많으셨다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 강훈식 비서실장이 14일 청와대에서 열린 인구전략 비전선포식에 참석해 있다. 이날 이 대통령은 신임 비서실장으로 임광현 국세청장을 임명했다. 2026.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강훈식 대통령비서실장이 14일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 인구전략 비전선포식에서 참석자들과 인사하고 있다. 이날 이 대통령은 신임 비서실장으로 임광현 국세청장을 임명했다. 2026.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 14일 청와대를 떠나는 강훈식 비서실장을 향해 "수고 많았다"고 감사를 전했다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 임광현 새 비서실장 임명 브리핑 영상과 함께 "강훈식 실장님 수고 많으셨다. 황무지 벌판에서 시작된 국민주권정부를 조기에 안정시키고 국정을 정상화하는데 큰 역할 해주셨다"고 적었다.이어 "임광현 실장님 환영한다. '훈식이형(강 실장의 별칭)'만큼 아니 그 이상을 해 내실 것으로 믿고 기대한다"라며 "대한국민의 뜻을 무한히 존중하며 우리 현대사의 거대한 분수령을 함께 잘 넘어 갑시다"고 했다."이제 마지막 임무를 위해서 이 자리에 섰다"면서 직접 후임 비서실장 인선을 발표한 강 실장은 15일 자정을 기해 퇴직할 예정이다.그는 12.3 내란 이후 '비정상의 정상화'란 과제를 마주한 청와대 1기 비서실을 성공적으로 이끌었다는 평가를 받는다.1973년생 비서실장으로 자신보다 연배가 높은 비서진들에게도 제대로 된 '시어머니' 역할을 하면서 조직을 운영했다는 내부 평가는 물론, 각종 현안에 투입되는 '실무형 비서실장'이란 새로운 모델을 창출했다.대표적인 사례가 '원유대사'라는 별칭을 만든 전략경제협력 대통령 특사 활동이다. 중동 전쟁 발발 이후 에너지 확보 및 공급선 다변화를 위해 아랍에미리트(UAE)를 비롯한 세계 각국을 방문하면서 실질적 성과를 도출했다. 청와대를 대표해 K-방산 세일즈에 앞장선 것도 그였다.트럼프 대통령의 최측근이라 할 수 있는 수지 와일스 미국 백악관 비서실장과 핫라인을 구축해 작년 한미 관세 협상의 돌발 상황을 풀어낸 것도 빠질 수 없는 대목이다. 트럼프 대통령이 한미 정상회담 직전 SNS에 "한국에 숙청이나 혁명이 일어나고 있는 것으로 보인다"는 글을 올렸을 때, 이 핫라인이 가동돼 오해를 제때 풀어낼 수 있었다.강 실장의 다음 행보는 아직 정해지지 않은 상황이다. 본인의 지역구였던 충남 아산을은 청와대 대변인 출신 전은수 더불어민주당 의원이 보궐선거를 통해 당선돼 활동 중이다. 여의도 안팎에서는 '명태균 여론조사비 대납 의혹' 사건으로 서울시장 보궐선거가 열릴 경우 여권의 유력한 후보로 강 실장을 꼽기도 한다.