인삼 축제에서 "이재명 심판" 축사한 국힘 의원

큰사진보기 ▲임종득 국민의힘 의원이 지난 3일 열린 영주풍기인삼축제 개막식에서 영상 축사를 하면서 이재명 정부를 비판하는 발언을 해 비판의 목소리가 나오고 있다. ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

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임종득 국민의힘 의원(경북 영주시·영양군·봉화군)이 지역 축제 개막식에서 정부 비판 발언을 한 것으로 뒤늦게 알려지면서 더불어민주당 경북도당이 공개 사과를 요구했다.민주당 경북도당은 14일 성명을 통해 "우리 지역의 큰 축제를 여는 자리에서 지역구 국회의원이 강조한 것은 '축하'도, 지역 발전을 위한 '약속'도 아니었다"라며 "시민 축제장을 정치 선동으로 더럽힌 임종득 의원을 규탄한다"라고 밝혔다.앞서 임 의원은 지난 3일 오후 경북 영주시 풍기읍에서 열린 '2026 영주 풍기인삼 축제' 개막식에서 영상 축사를 통해 "지금 저는 광화문 일대에서 열리는 이재명 정권 심판 민생회복·안보수호 국민행동대회에 참석해서 국방안보수호 연설을 하고 있다"라며 지뢰 폭발 사고로 군인이 다친 사실을 언급했다.이어 임 의원은 "국군 통수권자인 이재명 대통령은 북한의 명백한 도발을 불의의 사고라고 하며 북한의 사과와 재발방지 약속, 단호한 대응에 대해서는 전혀 언급하고 있지 않다"라며 "이 모습을 보고 어떻게 가만히 있을 수 있겠느냐"라고 말했다.그러면서 "우리 장병들을 끝까지 책임지는 나라, 부모들이 국가를 믿고 자녀들을 군에 보낼 수 있는 나라를 만들기 위해 제가 맡은 책임을 다하는 자리라는 점을 넓은 마음으로 이해해 달라"라며 "국민행동대회가 끝나는 대로 곧장 풍기로 달려가겠다"라고 덧붙였다.이에 대해 민주당은 "임 의원은 영상 축사를 통해 '이재명 정권 심판' 운운하며 정부에 대한 비판을 장황하게 늘어놓아 참석자들을 아연실색하게 만들었다"라며 "풍기인삼축제가 국민의힘 정당 행사이냐"라고 따졌다.또 "정견과 정파를 넘어 '영주 사랑' 한마음으로 축제장을 찾은 시민과 손님들을 앞에 두고 이 무슨 추태냐"라며 "정부를 지지하거나 국민의힘을 반대하는 사람들은 축제장에 오지 말라는 뜻이냐. 사상 검열이라도 해서 마음에 들지 않는 사람은 아예 다 쫓아내려고 작정이라도 한 것이냐"라고 비판했다.민주당은 "영주 시민과 참석자들의 수준을 어떻게 이해하고 있길래 시민 축제장을 정치 선동으로 더럽힌단 말인가"라며 "영주 풍기인삼축제 개막식을 정쟁의 무대로 더럽힌 축사에 대해 영주 시민과 국민 앞에 공개 사죄하라"라고 요구했다.축제를 운영하고 감독한 영주문화관광재단과 영주시를 향해서도 "임 의원에게 엄중 경고하고 다시는 이런 사태가 재발하지 않도록 조치해야 한다"고 촉구했다.