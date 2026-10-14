민형배 "도시철도 2호선 2035년 개통, 쉽지 않아"

큰사진보기 ▲14일 전남광주통합특별시의회 무안청사에서 이귀순 시의원(광산4)이 광주 도시철도 2호선 사업 지연에 관한 시정질의를 하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장이 14일 광주 도시철도 2호선 1·2단계 전 구간 개통 시기에 대해 "2023년을 목표하고 있지만, 솔직히 예측이 쉽지 않다"고 밝혔다.민 시장은 이날 전남광주통합특별시의회 무안청사에서 열린 시정질문에서 이귀순 의원(광산4)의 광주 도시철도 2호선 사업 관련 질문에 이같이 답했다.민 시장은 "시공이나 착공조차 하지 못한 구간이 두 곳이나 있다"며 "2035년이라고 해놨지만, 그때까지도 사실 예측이 쉽지 않다"고 말했다.이어 "제가 다시 전체적으로 광주 도시철도를 어떻게 접근하는 게 좋을지, 어느 수준에서 개통하고, 어떻게 마무리하는 게 좋을지를 말씀드릴 계획"이라며 "그렇게 하는 과정에서 책임져야 할 일이 있다면, 저를 포함해 누구든 책임을 지도록 하겠다"고 강조했다.이에 대해 이 의원은 "오늘 답변한 말씀을 반드시 책임 있게 실천해 주길 바란다"고 말했다.이 의원은 이날 광주 도시철도 2호선의 반복된 개통 지연과 사업비 증가 문제를 지적하고, 사업 전반에 대한 검증과 실효성 있는 정상화 대책 마련을 촉구했다.도시철도 2호선은 2019년 착공 당시 2023년 개통을 목표로 했지만, 1단계는 2028년 말, 2단계는 2035년 말로 늦춰졌다. 총사업비도 2010년 예비타당성조사 당시 1조 7394억 원에서 3조 2430억 원으로 증가했다.이 의원은 운행 성능과 수송 능력 문제를 제기했다. 2022년 감리 보고서의 시뮬레이션 표정속도는 1단계 기준 26.76km/h로, 기본계획의 33.45km/h보다 낮았다.또 출퇴근 시간대 배차 간격이 기본계획의 4분에서 5분으로 늘었고 운행 횟수는 기존 15회에서 12회로 줄어들며 회당 수송 능력이 20% 감소했다.이에 따라 시간당 수송 능력은 2295명에서 1836명으로 줄어들어, 시간당 약 420명이 지하철을 이용하지 못하게 됐다.이 의원은""문제를 덮어두는 것도, 문제를 이유로 사업의 미래를 포기하는 것도 책임 있는 행정이 아니다"며 "시민들에게 필요한 것은 또 다른 개통 약속이 아니라 실제로 지켜지는 계획"이라고 강조했다.