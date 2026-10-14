인도 가네샤 축제의 함성보다 오래 남은 것, 보온병 하나

큰사진보기 ▲인도 가네샤 축제푸나 거리 행진 ⓒ 김성례 관련사진보기

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큰사진보기 ▲코끼리 가네샤신사원의 신상과 마지막 날 물에 띄우기 위해 차에 실은 신상 ⓒ 김성례 관련사진보기

"Ganpati Bappa Morya! (가네샤 신이시여, 영광을!)"

큰사진보기 ▲인도여행식탁과 바닥의 꽃 장식과 꽃 목걸이로 하는 환대 ⓒ 김성례 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도호스트 가정의 이웃 방문으로 힌두교 문화체험 ⓒ 김성례 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도여행호스트가정의 환대와 문화체험 ⓒ 김성례 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 채택되고 난 후 브런치에도 실립니다. Servas는 여행자와 호스트 의 만남을 통해 국경을 넘어 우정을 나누고 세계 평화와 상호 이해를 증진하려는 국제 민간 교류 네트워크다.





인도는 누구나 한 번쯤 가 보고 싶어 하는 나라다. 세계 여러 곳을 여행했지만 인도는 오랫동안 버킷 리스트에 남아 있었다. 그러던 중 지난해 프랑스에서 열린 세르바스(Servas) 국제행사에서 만난 인도 친구로부터 초청을 받았다. 마침내 2026년, 가네샤 축제에 참가하기 위해 인도로 향했다.9월 20일부터 10월 9일까지 열흘 간의 여정이었다. 축제의 중심지인 마하라슈트라주의 푸네에서 현지 가정에 머물며 인도 문화를 체험하고, 포도 밭과 사원이 아름다운 나시크를 거쳐 뭄바이 까지 둘러보는 일정이었다.인도에 도착하기 전부터 궁금한 것이 많았다. 인도는 약 14억 명이 살아가는 세계 최대 인구 국가다. 28개 주와 8개 연방 직할지역으로 이루어진 광대한 나라다. 공식 지정 언어만 22개이고, 각 지역에서는 그보다 훨씬 다양한 언어와 방언이 사용된다. 정부 공용어는 힌디어이나 영어도 행정과 교육, 비즈니스 등 여러 영역에서 널리 쓰인다.종교와 문화의 다양성도 놀랍다. 힌두교를 비롯해 이슬람교, 기독교, 시크 교, 불교, 자이나 교 등이 공존한다. 힌두교에는 수많은 신과 신격이 등장한다. 흔히 '3억 3000만 신'이라는 표현을 쓰기도 하지만, 이를 실제 신의 숫자로 단정하기보다는 헤아릴 수 없는 신성의 다양성을 나타내는 전통적 표현으로 이해하는 편이 적절하다.그 수많은 신 가운데 이번 여행에서 만난 주인공은 가네샤(Ganesha)였다. 코끼리 머리에 인간의 몸을 한 신으로, 지혜와 번영을 상징하며 장애물을 없애 주는 신으로 널리 숭배 된다. 사업을 시작하거나 여행을 떠날 때, 시험을 치르거나 새로운 일을 시작할 때 가네샤 에게 기도하는 이유다.가네샤 축제는 힌두교의 중요한 종교 행사이자 인도 서부 마하라슈트라 주를 대표하는 대중 축제다. 가정과 거리 곳곳에 가네샤 상을 모시고 꽃과 음식 등을 바치며 기도한다. 축제의 마지막에는 신상을 행렬에 모시고 강이나 호수 등 물속에 안치 하는 '비스르잔(Visarjan)' 의식이 열린다. 신을 맞이하고 함께 지낸 뒤 다시 떠나보내는 것이다.푸네의 가네샤 축제는 종교적 의미를 넘어 근대 인도 역사의 한 장면이기도 하다. 19세기 말 독립 운동가 발 강가다르 틸라크는 가네샤 축제를 대중적인 공공 행사로 발전시키는 데 중요한 역할을 했다. 영국 식민 통치 아래에서 종교 축제는 사람들이 함께 모여 교류하고 민족 의식을 나누는 공간이 되었다. 집 안에서 치르던 종교 의식이 거리로 나와 공동체를 하나로 묶는 시민 문화로 발전한 것이다.푸네에 도착한 첫날부터 축제의 열기는 대단했다. 가장 화려한 축제 거리로 나가 임시 제단과 사원들을 찾아 걸었다. 거리는 사람들로 가득했다. 커다란 북과 타샤(Tasha)의 빠르고 강렬한 리듬이 울려 퍼졌다. 춤을 추는 사람들, 손뼉을 치는 사람들, 신상을 향해 두 손을 모으는 사람들이 한데 어우러졌다.그들이 끊임없이 외치는 말이 있었다.가네샤 신을 찬양하고 환영하는 외침인데 그 함성에는 종교적 신앙 뿐 아니라 축제를 즐기는 기쁨과 공동체의 유대감이 함께 담겨 있었다.나는 종교가 달라도, 그 신을 믿지 않아도, 사람들의 열정에 자연스레 마음이 움직이는 경험을 했다. 거대한 신상과 화려한 장식도 인상적이었지만, 무엇보다 기억에 남는 것은 축제를 함께 만들어 가는 사람들의 얼굴이었다.며칠 동안 푸네 곳곳을 돌아보며 축제와 문화 행사에 참여했다. 호스트 가족의 초대로 이웃집도 방문하고 현지인들의 일상도 들여다보았다. 관광객의 입장에서 명소를 구경하는 것과 누군가 의 집에서 생활하며 그들의 문화를 경험하는 것은 분명 다르다.축제 마지막 날에 나시크 로 이동하여 신상 봉헌 과 물속에 안치 하는 의식도 지켜보았다. 수많은 사람이 신상을 모시고 행진 하며 노래하고 춤추는 모습은 장엄하면서도 역동적이었다. 신상은 물속으로 사라졌지만 사람들의 표정에는 아쉬움과 기쁨이 함께 남아 있었다.두루 박물관과 사원, 포도 밭 등을 둘러보며 인도라는 나라가 얼마나 깊고 다채로운 문명을 품고 있는지 실감했다. 오랜 역사와 종교적 전통이 일상의 구석구석에 살아 있었다. 동시에 새로운 것을 향해 움직이는 젊은 에너지도 느낄 수 있었다.물론 인도 여행이 낭만으로만 채워진 것은 아니다. 릭샤 의 경적 은 쉴 새 없이 울리고, 도로는 복잡하며, 먼지와 혼잡도 만만치 않았다. 눈앞에는 여전히 가난과 불평등이라는 현실도 놓여 있었다. 그럼에도 인도는 과거에 머물러 있는 나라가 아니었다. 오래된 문명을 품은 채 새로운 미래를 향해 나아가는 나라였다. 그리고 그 매력을 완성한 것은 결국 사람들이었다.나의 호스트 였던 비벡 부부는 공항에 마중 나오면서 부터 세심한 배려를 보여 주었다. 차에 오르자마자 '따뜻한 물'이라며 보온병을 내밀었다. 인도에서는 물을 조심해야 한다는 말을 여러 번 들었던 터라 긴장하고 있었다. 그런 내 마음을 미리 헤아린 듯한 배려였다. 머무는 동안에도 부부는 끓인 물과 안전한 생수를 꾸준히 챙겨 주었다.그들은 브라만 가문 출신이었다. 나는 인도 사회의 카스트 제도에 대해 비판적인 생각을 가지고 있었기에 때로는 다소 강한 어조로 질문을 던지기도 했다. 그러나 부부는 방어적으로 반응하거나 내 생각을 억지로 바꾸려 하지 않았다. 자신들이 살아온 역사와 문화에 관해 차분하고 인내심 있게 설명해 주었다.서로 다른 생각을 가진 사람들이 만났을 때 반드시 한쪽이 다른 쪽을 설득해야 하는 것은 아니다. 상대방의 생각에 동의하지 않더라도 그 배경을 이해하려고 노력할 수 있다. 그 며칠 동안 나는 문화 교류가 무엇인지, 환대 가 어떤 힘을 지니는지 새삼 배웠다.낯선 나라에서 내 집처럼 편안하게 지낼 수 있었던 것은 숙소나 좋다 거나 편해서 가 아니었다. 끓인 물을 담아 건네던 보온병, 여행자의 건강을 걱정하는 마음, 다른 의견을 끝까지 들어 주는 태도 덕분이었다.인도를 다녀온 뒤 가네샤 의 코끼리 머리보다 먼저 떠오르는 것은 어쩌면 그 보온병일지도 모르겠다. 거대한 문명과 수많은 신을 만난 여행이었지만, 내 마음에 가장 오래 남은 것은 호스트 부부와 여러 인도 친구들의 온정과 배려였다.국경을 넘어 친구가 되고, 서로의 문화를 배우며, 다른 생각을 가진 채로도 함께 지낼 수 있다는 것. 그것이 어쩌면 이번 인도 여행에서 얻은 가장 소중한 선물일지도 모른다.