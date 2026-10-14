박정희기념관 달려간 국힘, <암살자(들)> "패륜적 각색" 맹비난

큰사진보기 ▲국민의힘 청년당원들, 영화 '암살자(들)' 역사 왜곡 규탄 기자회견국민의힘 청년최고위원인 우재준 국회의원과 청년 상설위원회가 14일 오전 서울 마포구 박정희대통령기념관 앞에서 영화 '암살자(들)' 역사 왜곡 규탄 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"박정희 대통령이 영부인을 암살한 범인이라는 식의 패륜적 각색을 강력히 비판한다."

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큰사진보기 ▲국민의힘 청년당원들, 영화 '암살자(들)' 역사 왜곡 규탄 기자회견국민의힘 청년최고위원인 우재준 국회의원과 청년 상설위원회가 14일 오전 서울 마포구 박정희대통령기념관 앞에서 영화 '암살자(들)' 역사 왜곡 규탄 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

국민의힘이 청년 조직까지 동원해 영화 <암살자(들)>을 향한 공세를 멈추지 않고 있다. 국민의힘 청년최고위원인 우재준 국회의원을 필두로, 청년 당직자들은 14일 박정희대통령기념관 앞에 모여 영화를 '역사 왜곡'으로 규정하고 상영 중단을 촉구했다. 같은 날 김석기 국민의힘 국회의원도 국회에서 별도의 기자회견을 열고 영화에 "다음 선거에서 젊은 세대들의 표심을 노린 악랄한 의도"가 있다고 힐난했다.지난 9월 23일 개봉한 허진호 감독의 <암살자(들)>을 둘러싸고 논쟁이 과열된 가운데, 제작진의 해명과 실제 관람객들의 반박에도 불구하고 국민의힘은 정치적 공격을 이어가는 모양새이다.국민의힘 중앙청년위원회와 중앙당 대학생위원회, 전국청년지방의원협의회는 이날 오전 11시 서울 마포구 박정희대통령기념관 앞에서 영화 <암살자(들)>의 '역사 왜곡'을 규탄하는 기자회견을 열었다. 우재준 청년최고위원 겸 중앙청년위원장과 김한슬 전국청년지방의원협의회 회장, 손명훈 중앙당 대학생위원장 직무대행 등 청년 당직자 30여 명이 참석했다.이들은 회견문 첫머리부터 "대한민국 건국과 산업화의 역사를 왜곡하고, 정치적 목적에 따라 역사적 인물을 선택적으로 평가하는 행태"를 규탄한다고 밝혔다. 우 최고위원은 "표현의 자유가 역사 왜곡의 면죄부가 되어서는 안 된다"라면서 "영화 <암살자(들)> 관계자들은 역사 왜곡 논란에 대해 책임 있게 해명하고 사과해야 한다"라고 촉구했다. 이들은 영화 제작과 표현의 자유를 존중한다고 전제했지만, 제작진의 해명과 사과는 물론 상영 중단까지 요구했다.이들이 가장 문제 삼은 것은 역시나 박정희 전 대통령과 육영수 여사 피격 사건의 관계였다. "박정희 대통령이 영부인을 암살한 범인이라는 식의 패륜적 각색"으로 규정하고, "그 자유가 역사적 사실을 오인하게 하거나 실존 인물과 유족의 명예를 훼손하는 방식으로 행사되어서는 안 된다"라고 주장했다. 제작진을 향해서는 "해당 장면의 근거와 창작 의도를 명확히 밝혀야 한다"라며 "역사적 사실과 허구의 경계를 분명히" 하라고 요구했다.이들은 파독 광부와 간호사, 중동 건설 노동자들의 헌신을 거론한 뒤 "박정희 대통령에 대한 일방적인 폄훼는 대한민국 산업화의 역사와 이를 위해 헌신한 국민의 피와 땀마저 부정하는 것"이라고까지 연결했다. 이승만 전 대통령은 '대한민국 건국의 초석을 놓은' 인물이라고 평가하면서 두 전직 대통령의 업적이 존중받아야 한다고도 강조했다.학교의 영화 단체 관람도 비난 대상에 올랐다. 이들은 "최근 일부 학교에서 영화 <암살자(들)>의 단체 관람을 진행했거나 추진하는 것은 편향된 역사 인식을 미래세대에 확산하려는 시도"라고 규정했다. 이어 "미래 세대에게 왜곡된 역사를 전달하여 대한민국의 역사적 성취를 부정하게 만드는 행태를 즉각 중단할 것"을 촉구했다. 학생들의 영화 관람을 대한민국의 '정체성과 정통성'을 부정하는 문제와 연결 지은 셈이다.이념 공세도 빠지지 않았다. 청년 당직자들은 "일부 좌파 세력은 편향된 이념적 시각으로 역사를 재단하며 이승만·박정희 대통령의 업적을 일방적으로 폄훼하고 있다"라면서 "자신들에게 유리한 역사는 미화하고 불리한 역사는 깎아내리는 이중잣대는 역사 왜곡이자 국민에 대한 기만"이라고 목소리를 높였다. 영화의 역사적 해석을 '좌파 세력의 이해관계'에 따른 왜곡이라는 정치적 주장으로 확장한 것이다.같은 날, 국회 안에서도 영화를 향한 국민의힘의 공격은 끊이지 않았다. 김석기 국민의힘 의원은 이날 오전 국회 소통관 기자회견에서 "저는 국정감사를 준비하며 이 영화를 두 차례 직접 봤다"라며 "함께 관람한 사람들 대부분이 어디까지가 실제 역사이고 영화가 만든 이야기인지 구분하기 어려워했다"라고 날을 세웠다. "영화의 흐름만 따라가면 중앙정보부가 육영수 여사 피격 사건에 깊숙이 관여했고, 박정희 대통령까지 배후일 수 있다는 의심을 갖게 되었다"라는 주장이었다.김 의원은 "영화를 본 관객들에게 박정희 대통령에 대한 이런 의구심을 갖게 만드는 것이 이 영화를 제작한 이들의 목적일 것"이라고 단정했다. 그는 "1974년이라는 당시의 시대 상황과 육영수 여사가 피격돼 돌아가셨다는 역사적 사실을 제외하고는 거의 모든 내용이 왜곡과 허구로 가득한 영화"라며 "대단히 악의적이고 패륜적인 설정"이라고 반복했다.또 한국콘텐츠진흥원이 영화의 콘텐츠 가치 평가에 A등급을 부여하고 영상물등급위원회가 12세 이상 관람가로 분류한 데 대해서도 "여러 공공기관들이 한 통속이 되어서" 제작과 흥행을 지원하고 있다고 공격했다. "결국은 다음 선거에서 젊은 세대들의 표심을 노린 악랄한 의도로 읽힐 수밖에 없다"라며 제작 의도에 정치적 목적이 깔려 있다는 뉘앙스였다.김 의원은 허진호 감독 등 제작진의 국정감사 증인·참고인 채택을 민주당이 반대하고 있다면서 "도대체 무엇이 두려운가?"라고 따져 물었다. 오는 23일 종합감사에 제작진을 출석시켜야 한다는 요구도 반복했다.반면, 허 감독은 지난 2일 JTBC <뉴스룸>에서 영화 속 '중정 윗선'과 박정희 전 대통령을 "분리해서 생각했다"라고 해명한 바 있다. 박 전 대통령이 아내의 암살을 지시했다는 주장을 영화의 결론으로 설정하지 않았다는 취지다. <암살자(들)>은 13일 하루 3만 2851명이 관람하며 박스오피스 1위를 기록했고 누적 관객 수는 305만 7418명으로 집계됐다.