이 대통령 "어디서 누구와 살든 희망 있어야 인구문제 해결 가능"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 인구전략 비전선포식에서 발언하고 있다. 2026.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 "지금이야말로 우리 대한민국의 인구정책의 구조, 판을 바꿀 전환기"라며 새로운 국가 인구전략 비전과 정책 도입 필요성을 강조했다. 최근 반등한 출생아 수나 혼인·출산 의향 등이 계속 늘어날 수 있도록 정부가 제 역할을 해야 한다는 주문이다.특히 "앞으로 우리 국민들께서 생애 전 주기에 걸쳐서 누구나 행복한 삶을 누릴 수 있는 나라로 만들어 가는 것"이 인구정책의 핵심이라면서 사회 전반의 문제를 해결하는 논의가 필요하다고 강조했다.이 대통령은 14일 오후 청와대에서 열린 국민주권정부 인구전략 비전선포식에서 "인구전략 비전은 그야말로 대한민국의 운명이 달린 중요한 과제"라며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 먼저 "지난 20년 동안 역대 정부는 저출생 고령화 대응을 위한 여러 가지 제도적 기반들을 확충하고 그에 상응하는 막대한 재정을 투입해 왔지만 모두가 아는 것처럼 대한민국 인구 문제가 그렇게 쉽게 해결되고 있진 않다"고 짚었다.이 대통령은 이를 해결하기 위해선 종합적 처방이 필요하다고 봤다. "저출생 고령화 또 생산연령인구 감소라는 기존의 과제에 더해서 다양한 가족 형태 또 이주민 증가라는 새로운 현상에 직면"하는 등 "점점 복잡하고 구조적 문제로 심화"되는 데 대한 처방이 필요하다는 것.이 대통령은 보다 구체적으론 "인구 문제는 보육·육아를 개인이 책임지고 있는 전통적인 환경, 또 미래에 대한 불안, 기회 부족과 그 얼마 안 되는 기회마저 소수에게 집중되는 이런 격차가 불러오는 총체적인 사회 문제"라며 "어디에서 누구와 살든, 또 나와 내 가족들이 함께 성장하고 함께 행복할 수 있단 희망이 있어야 인구 문제를 완화 또는 해소할 수 있는 단초가 열릴 것 같다"고 말했다."출생률이라든지 인구규모 같은 양적성장의 문제도 중요하지만 그에 더해서 이제는 질적 성장을 추구하는 인구정책의 대전환이 필요하지 않나 생각한다"고도 했다.이에 대해 이 대통령은 "대한민국 사회경제 시스템 전반을 인구 변화에 맞춰서 근본적으로 재설계해야 된다는 의미"라며 "우리가 만들어 갈 인구정책은 노동정책이기도 하고 복지정책이기도 하고 일자리, 주거정책인 동시에 또 교육정책이어야 한다"고 했다.이어 "결혼, 출생, 양육 문제를 망라하면서도 국가의 돌봄 책임을 더욱 강화하고 노동 환경을 질적으로 개선하는 종합적인 대책을 만들어 가 주시면 좋겠다"면서 "세대와 지역, 다양한 생활 방식과 관계 없이 모든 사람이 함께 존중받고 행복하게 살아갈 수 있는 시스템을 구축하는 문제들에 대해서도 심도 있는 논의가 이뤄지길 기대한다"고 밝혔다.특히 이 대통령은 지금이야말로 관련 시스템을 다시 짜볼 적기라고 강조했다.이 대통령은 "최근 2년 연속으로 출생아 수가 반등하고 있고, 설문조사 상에도 결혼하고 출산하겠다는 비율이 늘고 있다. 매우 반가운 현상"이라며 이러한 추세가 지속되도록 정책이 뒷받침돼야 한다고 했다.또한 "장기적으로 보면 인공지능(AI) 혁명이라는 역사적 대전환을 맞아 사회 시스템을 재설계할 기회이기도 하다"며 "오늘 발표할 인구비전이 이러한 변화의 출발점이 될 것"이라고 기대했다.한편 이 자리에서는 인구전략위원회(옛 저출산고령사회위원회)가 최초로 수립한 '1차 국가 인구전략 기본계획'의 주요 내용이 발표될 예정이다. 무엇보다 이날 행사에 참석한 인구정책 국민참여단은 향후 직접 인구정책을 설계하는 공론의 장에 함께 한다. 연령·성별·지역 등 대표성을 고려한 총 100명이 선발돼 이번 행사를 계기로 본격적인 활동에 나선다.