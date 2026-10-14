사천 우주항공 영재학교 표류 하나... "궤도 수정 불가피"

큰사진보기 ▲‘2026년 하반기 사천 지역교육업무협의회’가 14일 오후 사천교육지원청 대회의실에서 열렸다. 이날 권순기 교육감과 도교육청 관계자, 관내 학교장 43명이 마주 앉아 지역 교육 현안을 논의했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘2026년 하반기 사천 지역교육업무협의회’가 14일 오후 사천교육지원청 대회의실에서 열렸다. 이날 권순기 교육감이 사천 영재고등학교 공약과 관련해 공약 수정 가능성을 내비쳤다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026년 하반기 사천 지역교육업무협의회’가 14일 오후 사천교육지원청 대회의실에서 열렸다. 이날 권순기 교육감과 도교육청 관계자, 관내 학교장 43명이 마주 앉아 지역 교육 현안을 논의했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 권순기 경상남도교육감의 주요 공약이자 사천 지역사회의 기대가 쏠렸던 '사천 우주항공 영재학교 설립' 구상이 수정 국면에 들어섰다.인근 진주의 경남과학고가 영재학교 전환을 독자적으로 추진하고 나서면서, 지리적으로 인접한 두 지역에 영재학교를 나란히 두기 어렵다는 현실론이 도교육청 내부에서 대두됐다. 한편에서는 급격한 학령인구 감소로 불균형이 깊어진 삼천포 동지역 학교들의 이전·재배치 요구도 잇따랐다.'2026년 하반기 사천 지역교육업무협의회'가 14일 오후 사천교육지원청 대회의실에서 열렸다. 이날 권순기 교육감과 도교육청 관계자, 관내 학교장 43명이 마주 앉아 지역 교육 현안을 논의했다.이날 대성초등학교 김민정 교장은 "교육감직 인수위원회 백서 80쪽에 카이(KAI) 등 유관기관과 연계한 사천 우주항공 영재학교 설립이 명시돼 있다"며 "지역민과 교직원의 관심과 기대가 매우 큰 사안인 만큼 차질 없이 추진되고 있는지 궁금하다"고 물었다.답변에 나선 도교육청 권상철 학교정책실장은 정책 환경에 중대한 변수가 발생했음을 짚었다. 권 실장은 "진주 경남과학고가 유니스트(UNIST) 부설 우주항공 영재학교 전환 신청서를 접수하고 울산과 경쟁 중"이라며 "오는 12월 초 과기정통부 심사에서 경남과고가 영재학교로 지정될 경우, 진주와 사천 두 곳에 우주항공 영재학교를 동시에 설립하기는 현실적으로 쉽지 않다"고 설명했다. 경남과고와의 중복 문제를 감안한 별도의 대안 검토가 필요하다는 입장이다.권순기 교육감 역시 공약의 수정 가능성을 직접 인정하며 신중한 입장을 피력했다.권 교육감은 "사천 우주항공 영재학교는 사천시가 확보한 국비 연구용역과 우주항공청 고위 관료들의 건의 등을 바탕으로 공약에 반영됐던 사안"이라며 "하지만 지금은 경남과학고가 자율적으로 우주항공 특화 영재학교 전환에 나선 상황에서, 이를 가로막을 수도 없어 약간의 궤도 수정이 불가피해졌다"고 설명했다.이어 권 교육감은 "공약이 원래 계획대로 가면 좋겠지만, 주변 여건에 따라 바뀔 수도 있는 것"이라며 "영재학교 설립 방안을 늦더라도 계속 찾아보는 것과 동시에, 만약 추진이 어려울 경우를 대비해 사천 학생들이 우주항공의 꿈을 키울 수 있는 '대체 시스템'이 있는지도 함께 고민해 나가겠다"고 밝혔다. 그는 카이스트(KAIST)의 추가 영재학교 설치 난색 등 관련 변수들을 두루 살피며 현실적인 대안을 모색하겠다는 뜻을 덧붙였다.이날 협의회장에는 영재학교 현안 외에도 사천 지역 내 교육 격차 문제가 쟁점이 됐다. 우주항공 산단 배후지로 젊은 인구가 유입되는 읍면지역과 달리, 삼천포 동지역은 인구 감소와 고령화로 학생 수가 줄어들고 있다. 그러나 고등학교는 동지역에 편중돼 있어, 매일 300여 명의 읍면 중학교 졸업생이 삼천포로 통학버스를 타고 오가는 역전 현상이 빚어지고 있는 것.강대훈 삼천포중앙고 교장은 "삼천포 동지역 신생아 수가 연간 100명 아래로 떨어졌고 초등 1~3학년 전체를 합쳐도 200명이 되지 않는다"며 "이 아이들이 진학하는 4~5년 뒤에는 심각한 신입생 결원이 예상되는 만큼, 읍면 과밀 해소와 연계한 학교 이전·재배치 논의를 시작해야 한다"고 건의했다.이임섭 삼천포여고 교장도 "가을만 되면 학급을 유지하기 위해 학생을 모으느라 학교 본래의 기능을 하기 힘들 정도"라며 "동지역 3개 고교가 통학버스를 겨우 운행하며 기업체 지원에 의존하고 있는데, 행정구역이 '동'이라는 이유로 대입 농어촌특별전형에서도 제외되고 있다"고 어려움을 토로했다.이에 대해 권 교육감은 속도 조절과 사회적 합의를 강조했다. 권 교육감은 "학생 수가 줄어드는데 기존 학교 수를 그대로 유지하려다 보니 임시 처방이 반복되는 구조"라면서도 "삼천포 고교를 읍면으로 옮기는 방안은 해당 지역 학교와 주민들의 반발을 부를 수 있어 교육청이 일방적으로 결론을 내릴 수 없다"고 선을 그었다.그는 "현장의 목소리를 폭넓게 듣는 공론화 과정이 먼저 이뤄져야 한다"며 "통학 불편 문제에 대해서는 도교육청 공약인 직행 통학버스(에듀라인) 적용 여부 등을 실무 차원에서 검토하겠다"고 말했다.이날 협의회에서는 문화예술교육 활성화와 농어촌 작은 학교 대책 등 다양한 지역 교육 현안도 폭넓게 다뤄졌다.정정남 삼천포초 교장은 13년간 운영해 온 '사천학생뮤지컬단'의 성과를 전하며 예산 확대를 요청했다. 우광민 서포초 교장은 판소리 수궁가를 기반으로 한 특색 교육을 통해 전국대회 대상 수상과 신입생 유치 성과를 거둔 '별주부 예술교육' 사례를 소개했다. 이에 권 교육감은 학생뮤지컬단 지원 확대 방안을 찾고, 우수한 성과를 낸 작은 학교에는 지원을 아끼지 않겠다고 화답했다.이어 권 교육감은 학교 밖 순수 공공도서관 신축 대신 지자체와 연계한 '돌봄·방과후 거점 교육문화체육 복합센터' 건립 방향을 제시했으며, 서포·곤양·곤명 등 서삼면 지역 작은 학교의 대안으로 물리적 폐교 대신 한 학교에 정규 수업과 돌봄을 집중하고 개별 학교는 특색 공간으로 활용하는 '공동거점학교' 구상도 제안했다. 아울러 논술형 평가 역량을 기르기 위한 '경남형 IB(국제바칼로레아)' 도입과 사천에어쇼 연계 전국 초등 우주항공 경진대회 창설 구상도 덧붙였다.권 교육감은 "현장의 생생한 목소리와 문제점을 지속적으로 들을 때 비로소 새로운 해법을 찾을 수 있다"며 "늦은 저녁 시간이라도 시간과 형식을 가리지 않고 현장 교육 가족들의 목소리를 경청하는 자리를 자주 마련하겠다"고 밝혔다.