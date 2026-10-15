건강검진 안 받아도 '바이오 빅데이터' 참여 가능해진다

큰사진보기 ▲국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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그동안 국가건강검진이나 종합건강검진 수검자에게만 국한됐던 '국가통합바이오빅데이터구축사업'의 참여 문턱이 크게 낮아진다. 앞으로는 검진 대상자가 아니더라도 연구 참여를 희망하는 국민 누구나 검사 절차를 거쳐 생체 자료를 기증할 수 있게 됐다.보건복지부와 과학기술정보통신부, 산업통상부, 질병관리청은 15일 국가통합바이오빅데이터구축사업의 참여 대상을 국민 전체로 확대했다고 밝혔다. 이에 따라 건강검진 대상자가 아니더라도 연구 참여를 희망하는 국민은 참여자 모집 기관에서 연구 참여를 위한 검사 절차를 거쳐 사업에 참여할 수 있다.국가통합바이오빅데이터구축사업은 국민이 기증한 건강·유전 정보를 모아 안전하게 연구에 개방하는 국가 연구개발(R&D) 사업이다. 이렇게 축적된 데이터는 한국형 소버린 의료 인공지능(AI) 구축을 비롯해 혁신 신약과 첨단 의료기기 개발, 맞춤형 정밀 의료 실현을 위한 핵심 자원으로 활용된다.정부는 2024년부터 2032년까지 100만 명 규모의 바이오 빅데이터를 구축할 계획이다. 1단계인 2024~2028년에는 77만 2000명을 모집하고, 2단계인 2029~2032년까지 전체 100만 명 규모로 확대한다.참여 대상은 일반인 58만 5000명, 중증 질환자 14만 명, 희귀 질환자 4만 7000명이다. 참여자의 혈액·소변 등 검체를 확보하고, 유전체 정보와 임상·공공 데이터를 통합해 연구자들이 활용할 수 있도록 한다.그동안 일반인 모집은 검진 자료 확보와 참여자의 편의를 고려해 건강 검진 수검자를 중심으로 진행됐다. 이번 기준 완화는 건강 검진 여부와 관계없이 더 많은 국민의 참여를 유도해 데이터의 활용 가치를 높이려는 조치다.복지부는 참여 기준 확대를 알리고 국민의 참여를 독려하기 위해 이날 오전 10시 연세대 신촌세브란스병원에서 '국가통합바이오빅데이터구축사업 바이오 데이터 기증 행사'를 개최했다.한국보건산업진흥원 국가통합바이오빅데이터구축사업단이 마련한 이번 행사에는 정은경 보건복지부 장관과 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 고상백 한국보건산업진흥원장, 세브란스병원 관계자 등 보건의료·인공지능 분야 정책 관계자 40명이 직접 동참했다. 이들은 사업 참여 동의와 채혈, 신체 계측 등의 절차를 거쳐 생체 자료를 기증할 예정이다.행사에 이어 열리는 정책 간담회에서는 사업 추진 현황과 오는 11월 첫 데이터 개방 계획을 공유하고, 바이오 빅데이터가 인공지능 시대 의료 혁신의 기반이 되기 위한 정책 방향을 논의한다.정은경 장관은 "국가통합바이오빅데이터는 국민 한 분 한 분의 참여로 완성되는 공공 자산"이라며 "11월 첫 개방을 시작으로 데이터가 안전하고 폭넓게 활용되어 의료 혁신의 성과가 국민께 돌아갈 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다. 이어 "미래 의료를 함께 만들어가는 데 더 많은 국민께서 참여해 주시길 부탁드린다"고 당부했다.하정우 상근부위원장은 "세계적인 의료·바이오 인공지능 혁신 경쟁에서 우위를 선점하기 위한 가장 핵심적인 원천은 신뢰할 수 있는 고품질의 바이오 데이터"라며 "국민 한 분 한 분의 참여가 널리 확산되고, 이를 통해 AI 혁신을 기반으로 대한민국 정밀 의료와 신약 개발 역량이 한층 더 도약하기를 바란다"고 강조했다.