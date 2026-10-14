사천시 공무원노조, '시의원 갑질 실태' 전수조사 착수

큰사진보기 ▲최근 시의원의 부적절한 언행으로 논란을 빚은 사천시에서 공무원노동조합이 시의회 전반의 업무 관행과 권한 행사 실태를 짚어보기 위한 전수조사에 나섰다. 사천시의회 청사 전경. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 최근 시의원의 부적절한 언행으로 논란을 빚은 사천시에서 공무원노동조합이 시의회 전반의 업무 관행과 권한 행사 실태를 짚어보기 위한 전수조사에 나섰다. 특정 시의원 개인의 문제를 넘어 의정활동 과정에서 반복돼 온 과도한 자료 요구와 고압적 태도, 갑질 등 구조적인 문제를 점검하겠다는 취지다.전국공무원노동조합 경남지역본부 사천시지부(지부장 서근주)는 지난 13일부터 전체 조합원을 대상으로 '사천시의원 갑질 여부'에 대한 설문조사를 시작했다. 조사는 오는 19일까지 일주일간 진행된다.노조는 설문은 의회와 집행부 간 업무 과정에서 나타나는 고질적인 문제를 살피기 위해 크게 세 갈래로 설계됐다고 전했다. 주요 항목은 ▲부당하거나 과도한 자료 요구를 받은 적이 있는지 ▲의정활동 과정에서 폭언이나 막말을 겪은 적이 있는지 ▲직무 범위를 벗어난 부당한 요구를 경험했는지 등이다.앞서 박병준 시의원이 공무원과의 업무 통화 중 부적절한 발언을 한 사실이 알려지며 시의회 윤리특별위원회가 소집되는 등 징계 절차가 진행 중이지만, 공직사회 내부에서는 이번 사안을 한 개인의 문제로만 보기는 어렵다는 지적이 이어져 왔다.실제 노조 게시판에는 최근 며칠 사이 "직원은 의원의 아랫사람이 아니다", "기준 없는 방대한 자료 요구와 트집 잡기를 멈추고 직원을 존중해 달라", "특정 사안을 막고 덮는다고 정리될 일이 아니다" 등 의회와 집행부 간의 왜곡된 관계를 바로잡아야 한다는 글들이 게시됐다. 회기 여부와 상관없이 수시로 이뤄지는 자료 요구와 고압적인 소통 방식이 공직사회의 피로도를 키워왔다는 주장이 노조 게시판 등에서 이어지고 있다.공무원노조는 조합원들의 설문 내용을 취합해 현장에서 체감하는 의회 갑질의 구체적인 유형과 실태를 파악할 계획이라고 밝혔다. 노조는 이를 토대로 시의회와의 관계 설정 및 실질적인 재발 방지 대책을 마련해 공식 대응에 나설 방침이다.서근주 노조지부장은 "조합원 게시판 등을 통해 시의원들의 업무 처리 방식과 갑질에 관한 문제 제기가 꾸준히 이어져 왔다"며 "이번 조사를 통해 실태를 종합적으로 파악한 뒤, 확인된 사안의 경중에 따라 시의회에 개선을 요구하는 등 적절한 대응 방안을 모색할 계획"이라고 밝혔다.