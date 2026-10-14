'메이드 인 사천' KF-21, 힘찬 날갯짓... 사천에어쇼 사전 훈련 돌입

큰사진보기 ▲최근 양산 1호기를 공군에 인도하며 본격적인 전력화 단계에 들어선 KF-21이 오는 22일 개막하는 '2026 사천에어쇼'를 앞두고 본격적인 기동 훈련에 돌입했다. 사진은 14일 오전 사천읍 상공을 비행 중인 KF-21. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] '대한민국 우주항공수도' 사천의 가을 하늘을 국산 초음속 전투기 KF-21 '보라매'의 은빛 날개가 힘차게 갈랐다.최근 양산 1호기를 공군에 인도하며 본격적인 전력화 단계에 들어선 KF-21이 오는 22일 개막하는 '2026 사천에어쇼'를 앞두고 본격적인 기동 훈련에 돌입했다. 14일 오전 9시 10분, 사천읍 상공에 육중한 엔진 굉음이 울려 퍼지며 훈련 비행에 나선 KF-21의 날렵한 기체가 모습을 드러냈다.KF-21은 오는 10월 22일부터 25일까지 나흘간 사천비행장 일원에서 열리는 '2026 사천에어쇼'에서 전 국민 앞에 단기기동 시범을 펼치며 화려한 비행 성능을 뽐낼 예정이다. 공군 특수비행팀 '블랙이글스'의 곡예비행과 함께, 국산 항공 기술의 결정체인 KF-21의 역동적인 기동은 이번 에어쇼의 하이라이트로 꼽힌다.특히 이번 에어쇼 비행은 KF-21이 자신의 고향인 사천에서 일반 대중과 국내외 방산 관계자들에게 기량을 각인시키는 중요한 무대다. 행사 첫날 열리는 '세계공군지휘관회의'와 수출상담회에 참가하는 각국 공군 수뇌부의 이목이 집중되는 만큼, K-방산의 차세대 주역으로서 수출 경쟁력을 입증하는 실질적인 마케팅 기회가 될 것으로 보인다.다만, KF-21 시험 비행과 양산 출고가 잇따르며 일상적인 소음 피해를 호소하는 주민들이 적지 않은 만큼, 소음 피해 보상과 주민 지원 대책 마련은 사천시와 군 당국이 함께 풀어가야 할 묵직한 숙제로 남아 있다.14일 오전 KF-21 기동 훈련 모습을 사진으로 담았다.