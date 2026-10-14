무기는 진화했지만 책임은 남았다… 'AI 살상 시대의 윤리'

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲우크라이나 키이우에서 독립 35주년 기념일을 맞아 무인지상차량(UGV) 등 무인 전투 체계로만 구성된 열병식이 진행되고 있다. 이날 열병식에선 드론·UGV 등 약 100대가 동원됐으며, 군사 매체들은 무인 전투 체계로만 열병식을 구성한 것은 세계 최초라고 평가했다. ⓒ 우크라이나 대통령실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

인공지능(AI)이 전쟁의 문법을 바꾸고 있다. 표적을 탐지하고, 적의 움직임을 분석하고, 공격 경로를 계산하는 데 그치지 않는다. AI가 전장의 정보를 종합해 공격 대상을 선정하고, 실제 무기체계가 인간의 추가 개입 없이 표적을 공격하는 자율살상무기 시대가 현실의 안보 의제로 떠올랐다.최근 국제사회에서 이 문제를 둘러싼 경고와 규제 논의가 잇따르고 있다. 카멀라 해리스 전 미국 부통령은 14일 서울 아산정책연구원 강연에서 AI 무기와 인간의 통제를 벗어나는 시스템의 위험성을 거론하며, AI의 중대한 위험을 관리할 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다고 경고했다. 정부 뿐 아니라 기술 개발 기업도 안전장치 마련에 참여해야 한다는 취지다.앞서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 국제적십자위원회(ICRC)도 8월 자율살상무기에 대한 국제적 통제를 촉구했다. AI가 표적을 선택하고 공격하는 과정에서 인간의 통제가 약화되면 민간인 피해와 국제인도법 위반 위험이 커질 수 있다는 이유에서다. 유엔과 국제적십자위원회는 인간을 자율적으로 표적으로 삼는 기계의 등장이 도덕적 한계선을 위협하고 있다고 지적했다.전쟁에서 인간의 판단을 기계에 얼마나 맡길 것인가는 더 이상 공상과학영화 속 질문이 아니다. 전쟁의 효율성을 높이려는 군사적 요구와 생명에 대한 인간의 책임이 정면으로 충돌하는 현실의 문제가 됐다.인간은 새로운 무기를 개발할 때마다 그 사용 범위를 둘러싼 논쟁을 반복해 왔다. 화약과 총기의 확산은 전쟁의 양상을 바꿨고, 산업혁명 이후 대량생산 기술은 무기의 파괴력을 비약적으로 키웠다. 기술이 발전할수록 전장에서 더 많은 생명을 더 짧은 시간에 앗아갈 수 있게 됐다.그 과정에서 국제사회는 전쟁에도 지켜야 할 규칙이 있다는 원칙을 발전시켰다. 1868년 상트페테르부르크 선언은 폭발성·발화성 탄환의 사용을 제한하는 국제적 합의의 출발점 가운데 하나였다. 1899년 헤이그 평화회의에서는 특정 종류의 무기와 전쟁 수단을 제한하려는 논의가 진전됐다. 제1차 세계대전에서 독가스가 대규모로 사용된 뒤에는 1925년 제네바 의정서를 통해 전쟁에서 질식성·독성 가스와 세균학적 전쟁 수단의 사용을 금지하는 국제 규범이 마련됐다.나아가 20세기에 인류가 마주한 가장 큰 군사적 위협은 핵무기였다. 1945년 히로시마와 나가사키에 투하된 원자폭탄은 과학기술의 성취가 인류의 생존 자체를 위협할 수 있음을 드러냈다. 이후 냉전기에 미국과 소련은 핵무기를 경쟁적으로 증강했고, 인류는 '상호 확증 파괴'라는 공포 속에서 살아야 했다. 핵무기의 등장은 군비 경쟁과 함께 군비 통제의 필요성도 키웠다. 핵확산금지조약(NPT)을 비롯한 국제적 합의와 전략무기 제한 협상은 핵무기의 확산과 사용 위험을 관리하기 위한 시도였다. 모든 위협을 제거하지는 못했지만, 적어도 핵무기를 둘러싼 국제 규범과 협상의 틀을 발전시키는 계기가 됐다.이러한 역사는 새로운 기술이 등장할 때마다 국제사회는 그 기술이 초래할 피해를 확인하고, 사용 가능한 범위와 금지해야 할 행위를 정하는 과정을 거쳤다는 사실을 보여준다. 다만 무기를 제한하는 일은 언제나 쉽지 않았다. 각국은 군사적 우위를 확보하려 했고, 상대국이 규제를 지키지 않을 가능성을 우려했다. 자국의 무기 개발을 제한하면 안보에서 불리해질 수 있다는 계산도 작용했다. 인도주의적 원칙과 국가의 군사적 이해관계가 충돌했던 것이다. 현대의 AI 무기 논쟁도 이 오래된 딜레마 위에 놓여 있다.자율살상무기에 관한 국제 논의는 유엔 특정재래식무기금지협약(CCW) 체계 등을 중심으로 이어져 왔다. 핵심 쟁점은 인간의 개입이 어느 수준까지 보장돼야 하는지, 어떤 자율무기를 금지하거나 제한할 것인지, 국제법 위반이 발생했을 때 책임을 어떻게 물을 것인지다.전쟁법은 민간인과 전투원을 구별하고, 예상되는 민간인 피해가 군사적 이익에 비해 과도하지 않도록 하며, 공격 과정에서 필요한 예방조치를 취할 것을 요구한다. 이러한 판단에는 전장의 맥락과 정보의 불확실성, 공격이 초래할 결과에 대한 평가가 필요하다. AI가 일부 분석을 수행할 수 있더라도 법적·도덕적 판단의 책임까지 기계에 넘길 수 있는지는 별개의 문제다.특히 자율형 무기가 확산될 경우 책임의 경계가 흐려질 수 있다. 무기를 설계한 개발자, 이를 도입한 군 당국, 작전 명령을 내린 지휘관, 실제 공격을 승인하거나 감독한 사람이 서로 책임을 미룰 가능성이 있기 때문이다. 기계가 표적을 잘못 선택했다는 설명만으로 피해에 대한 책임을 대신할 수는 없다.국제사회가 마련해야 할 규칙은 기술을 무조건 배척하거나 모든 군사적 AI 활용을 금지하는 데 그쳐서는 안 된다. 어떤 기능을 허용할 것인지, 인간이 반드시 통제해야 하는 결정은 무엇인지, 오작동을 어떻게 감지하고 중단할 것인지, 피해가 발생했을 때 누가 조사하고 책임질 것인지 등을 구체적으로 정해야 한다. 결국 AI 살상 결정 논쟁은 기술의 우열을 겨루는 문제가 아니다. 전쟁에서 인간의 생명을 어떤 원칙으로 보호할 것인지, 그리고 그 원칙을 지킬 책임을 누구에게 부과할 것인지에 관한 문제다.