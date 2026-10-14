가족을 살리기 위해 국경을 넘은 사람들

큰사진보기 ▲장마당에서 국경으로장마당에서 돈을 벌다 국경을 넘게 된 사람들 ⓒ 박예영 관련사진보기

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북한의 장마당은 경제난 이전에도 존재했다. 그러나 국가 배급체계가 무너지면서 주민들의 생존을 책임지는 공간으로 빠르게 확대됐다. 나는 당시 장마당의 발전을 크게 세 가지 흐름으로 이해하고 있다. 국경지역과 내륙지역의 상황은 달랐겠지만, 내가 살았던 함경북도 김책시를 비롯한 일반 지역에서 경험하고 관찰한 변화다.첫째는 주민들의 자발적인 생존 노력이었다. 배급이 끊기자 사람들은 손으로 만든 먹거리와 생활용품을 팔고, 산과 들에서 나물을 캐거나 텃밭에서 키운 작물을 장마당으로 가져왔다. 먹고살기 위해 팔 수 있는 것은 무엇이든 팔았다.둘째는 물물교환과 지역 간 이동이었다. 사람들은 점차 이윤을 남기는 방법을 터득했다. 바닷가 주민들이 생선을 가지고 곡창지대로 가서 곡물과 바꾼 뒤 자기 지역으로 돌아와 판매하는 식이었다. 동네에서 물건을 파는 것보다 수익이 컸다. 장사가 발전하면서 사람들의 이동 범위도 넓어졌다.셋째는 중국 공산품의 유입이었다. 내가 살던 김책시에서도 국경지역에서 중국 공산품을 들여와 파는 사람들이 돈을 잘 벌었다. 물론 금속 장사로 더 큰 돈을 버는 사람들도 있었다. 중국의 다양한 생활용품과 먹거리는 장마당의 거래를 활발하게 만들었고, 주민들이 외부 세계를 접하는 통로가 되었다. 장마당은 주민들이 먹고살 방법을 찾아내는 공간이자, 더 넓은 세상을 알아가는 통로였다.여기서 주목할 것이 있다. 한국에 입국한 북향민 가운데 여성의 비율이 70%를 넘는다는 사실이다. 왜 여성들이 이렇게 많을까.북한은 세대주 중심의 사회였다. 당시 남편과 아내가 모두 직장에 다니는 경우도 있었지만, 남편이 출근하고 아내는 부양가족으로 등록돼 가사를 맡는 가정이 더 많았다. 배급이 끊긴 뒤에도 남성들은 직장과 조직생활에 묶여 있는 경우가 많았지만, 일부 기혼 여성들은 상대적으로 이동이 자유로웠다.남성들도 휴가를 받거나 여러 방법으로 장사를 했지만, 여성들이 장마당과 장거리 장사에 나서기에는 상대적으로 유리한 구조였다. 학교에 가지 못한 자녀들이 엄마를 따라 장사를 다니기도 했다.여성들에게 장마당은 새로운 기회이기도 했지만, 가족의 생존을 위해 나서야만 하는 현장이기도 했다. 장사가 잘되지 않는 날에도 집에서는 먹을 것을 기다리는 가족이 있었다. 장사를 하러 먼 지역으로 떠나는 일은 단순히 더 많은 돈을 벌기 위한 선택만은 아니었을 것이다.어느 가정에서는 아내가, 어느 가정에서는 어머니가, 또 어느 가정에서는 딸이 가족의 생계를 책임지기 위해 움직였다. 남편과 자녀를 남겨두고 국경으로 향한 여성도 있었고, 부모와 형제자매를 위해 떠난 여성도 있었다. 가족을 두고 떠나는 결정이 누구에게나 쉬웠을 리 없다. 가족과 함께 살기 위해, 역설적으로 가족을 떠나야 했던 것이다.나는 이러한 변화가 여성들의 국경 이동을 늘린 중요한 배경 중 하나라고 생각한다. 장사를 통해 이동에 익숙해진 여성들은 국경지역을 오가며 중국에 관한 정보와 사람들을 접하게 됐다. 물론 모든 여성의 탈북 동기를 이것만으로 설명할 수는 없다. 그러나 가족의 생계를 책임지던 여성들에게 국경은 점차 새로운 가능성으로 다가왔다.나 역시 장사를 하러 량강도 혜산시에 갔다가 중국이라는 새로운 세상을 마주했다. 강 건너 보이는 중국의 밤 풍경도 신기했지만, 낮에도 수시로 오가는 택시들은 더욱 놀라웠다.혜산시에 나와 있는 중국 사람들의 모습도 진풍경이었다. 학교를 졸업하자마자 머리에 펌을 하는 것이 낙이었던 우리에게 중국 여성들의 까맣고 긴 생머리는 신기했다. 가죽잠바와 다리까지 내려오는 롱파카, 부츠도 낯설었다. 그들 옆을 지나면 생전 맡아본 적 없는 향기가 났다.중국 공산품을 접하고 중국에 대한 이야기를 들을수록 강 건너 세상이 궁금해졌다. 나도 한번 가보고 싶었다. 중국에 가면 돈을 많이 벌 수 있다는 소문도 돌았기에 더욱 가고 싶었다. 그러나 가고 싶다고 건너갈 수 있는 국경이 아니었다. 돈과 인맥이 없으면 불가능했다. 국경을 넘는다는 것은 붙잡힐 위험을 감수해야 하는 일이기도 했다.그런데 내게는 그야말로 천사 같은 아주머니가 나타났다. 먼저 말을 건네며 중국으로 갈 수 있도록 도와주겠다고 했다. 나를 포함한 세 명의 여성이 그분을 따라 중국으로 가게 됐다. 국경을 넘기 전 들른 아주머니의 집은 생각보다 형편이 어려웠다. 남편이 억울한 누명을 쓰고 정치범수용소에 간 지 10년이 넘었다고 했다. 중국에 있는 지인의 부탁으로 우리를 데려다주게 됐다는 그분은 국경 경비대원들에게 돈도 줘야 하고 자신도 위험을 무릅쓰는 일이니, 중국에서 돈을 받더라도 오해하지 않았으면 좋겠다고 솔직하게 이야기했다.나는 그 아주머니에게 말했다."아줌마, 돈을 받을 수 있는 만큼 많이 받으세요. 이상한 데만 저희를 넘기지 않으시면 돼요. 좋은 곳으로 보내주시기만 한다면 저희는 아주머니 돈 받는 거 개의치 않아요."그분이 솔직하게 이야기했기에 나 역시 그렇게 말할 수 있었다. 당시 나는 북한 여성들을 대상으로 한 인신매매가 얼마나 심각한 문제인지 제대로 알지 못했다. 그저 무사히 중국에 가서 돈을 벌 수 있기를 바랐다. 아주머니는 중국에 가면 새 옷으로 갈아입게 될 테니 허름한 옷을 입고 가도 된다고 했다. 나는 입던 옷을 모두 놔두고 가장 허름한 옷으로 갈아입었다.그렇게 1997년 2월, 나를 포함한 세 명의 여성이 그 아주머니를 따라 강을 건넜다. 우리 셋은 모두 미혼이었지만, 돈을 벌어 북한에 남겨둔 가족을 살리고 싶다는 마음만은 같았다.나 역시 학교 동창에게 마지막 편지를 맡기고 떠났다. 1년만 바짝 돈을 벌어 고향으로 돌아올 생각이었다. 국가를 위해 살라고 배웠던 내가, 이제는 가족을 살리기 위해 국경을 넘고 있었다.그때는 몰랐다. 가족을 살리기 위해 건넌 그 강이, 가족에게 돌아가는 길을 얼마나 멀고 험하게 만들게 될지. 다음 화에서는 가족을 살리기 위해 국경을 넘은 여성들이 북한에 남겨둔 가족을 가슴에 품은 채 중국에서 어떤 삶을 살아야 했는지 이야기하려 한다.