박주민, 김지용 향해 "정치검사의 공범" 직격

큰사진보기 ▲김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

박주민 : "혹시 '검찰 의사결정 과정에서의 지휘·지시 내용 등 기록에 관한 지침'에 따른 의견 기록은 했습니까?"

김지용 : "회의 때 의견 기록 말씀하십니까? 따로 기록은 안 한 걸로…."

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큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 의원이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 김 후보자에게 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

박주민 : "제가 지금 손에 들고 있는 이 자료, 대검찰청 형사부 2022년 4월 작성, '검수완박 법안이 통과되면 국민 여러분께 이런 피해가 생깁니다'라는 자료도 후보자가 책임지고 만든 거 맞죠?"

김지용 : "네, 맞습니다."

박주민 : "경찰이 신청하는 영장만을 청구할 수 있도록 하는 것은 위헌이라고 입장 밝히신 적 있죠?"

김지용 : "그런 주장이 검찰에서 있었던 건 사실인데, 제가 그거를 했는지까지는 정확히 기억나지는…."

박주민 : "사법경찰관이 신청한 영장만 검사가 청구하는 것, 위헌성이 해소됐습니까?"

김지용 : "지금 이 내용을 보니까 저희 쪽에서 말한 게 일부 좀 잘못된 부분이 있는 것 같습니다."

박주민 : "중수청의 장이 되려고 하니까 태도가 바뀐 겁니까?"

김지용 : "그런 것은 아닙니다."

큰사진보기 ▲김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 잠시 두 눈을 질끈 감고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"제가 만약 중수청장 자리에 가게 되면 제가 좀 강조하고 싶은 부분은 책임수사제입니다. 자기가 맡은 사건은 만약 자기가 죄가 된다고 판단해서 송치를 했다면 그걸로 끝이면 절대 안 됩니다."

"검찰개혁을 완성하고 싶습니다."

박주민 더불어민주당 의원이 김지용 중대범죄수사청장 후보자를 향해 "정치검사의 공범"이라고 직격했다. 과거 정치적 논란을 빚은 사건의 기소 과정에서 반대 의견을 공식 기록으로 남기지 않고 결재한 책임을 물으면서다.14일 국회 인사청문회 오후 질의에서 김 후보자는 2022년 대검찰청이 검찰 수사권 축소에 반대하며 제기했던 영장청구권 관련 주장에 일부 잘못이 있었다고 인정했다. 또한 중수청장에 임명되면 사건 송치에 그치지 않고 기소와 유죄 여부까지 수사관이 책임지는 '책임수사제'를 강력하게 시행하고 상벌도 확실히 하겠다고 밝혔다.이날 많은 민주당 의원들은 김 후보자가 지휘 결재 라인에 있었던 정진웅 검사 독직폭행 사건과 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 사건을 거론했는데, 박주민 의원도 마찬가지였다. 김 후보자가 당시 정진웅 검사와 이광철 전 청와대 민정비서관의 기소 과정에서 결재했지만 공식적인 이의제기서를 작성하지 않았다는 점을 문제 삼았다.박 의원은 이의제기 제도가 과거 검사동일체 원칙 아래 검찰 지휘부의 지시를 일선 검사가 거부하기 어려웠던 폐해를 극복하기 위해 도입됐다고 지적했다. 이에 김 후보자도 "네, 그렇다"라고 답했다.박 의원은 김 후보자가 기소에 반대했다고 설명하면서도 이를 막기 위한 제도적 수단은 사용하지 않았다고 비판했다. 박 의원은 도둑이 집에 들어와 물건을 훔치려 할 때 이를 막고 싶었더라도 결국 문을 열어줬다면 공범이 될 수 있다는 비유도 들었다.그러면서 "후보자의 행위를 정확하게 평가한다면 그냥 '반대했다', '아쉽다' 이게 아니라이라고 할 수 있다"면서 "후보자가 초대 중수청장으로 과연 타당한지 매우 의문스럽다"고 말했다.박 의원은 김 후보자가 대검찰청 형사부장으로 재직하던 2022년 4월 작성된 '검수완박 법안이 통과되면 국민 여러분께 이런 피해가 생깁니다'라는 제목의 자료를 제시했다.박 의원은 해당 자료에 '검찰 구속 기간 중 무혐의가 밝혀지더라도 구치소에 갇혀 있어야 한다', '구속 기간 중 부모님이 돌아가셔도 상조차 치를 수 없다'는 내용 등이 담겼다며 대중을 호도하는 주장이라고 비판했다. 이어 경찰이 신청한 영장만 검사가 청구하도록 하는 것은 위헌이라는 주장도 문제 삼았다.박 의원은 현재 김 후보자가 수용할 수 있다고 밝힌 제도에도 과거 위헌이라고 주장했던 내용이 그대로 남아 있다고 지적하며 재차 물었다.박 의원은 과거와 현재의 제도적 상황이 다르지 않은데 입장만 달라졌다는 취지로 지적했다.박 의원은 윤석열 검찰총장 징계 당시 검사장 공동성명에 참여한 일도 거론했다. 김 후보자가 절차적 문제 때문에 참여했다고 해명했지만 실제 성명서에는 그 이상의 내용이 담겼다는 것이다.박 의원은 "본인이 이름 올린, 공식적으로 기록이 남고 언론에 배포된 성명서에는 그렇게 안 돼 있는데 '난 그렇게 생각했다'라는 말이 타당하냐"면서 "중수청장 되고도 그러실 거냐? 다 결재해 놓고 '내 생각은 그렇지 않았소'라고 할 것이냐"라고 비판했다.김 후보자는 입을 굳게 다문 채 마지막 질의에 답을 하지 않았다.김 후보자는 진종오 국민의힘 의원 질의에서 중수청 운영 방침을 밝혔다.진 의원이 수사기관들이 책임을 미루다 증거가 사라지는 등의 문제가 발생하면 누가 책임질 것인지 묻자 김 후보자는 "공소청에서 보완수사 요구를 했는데 저희 중수청이 그거를 제대로 못했다면 당연히 저희 책임"이라고 답했다. 청장도 책임지느냐는 질문에는 "당연하다"라고 했다. 이어 장기 미제 사건의 관리 방안을 묻는 질문에는 '책임수사제'를 강조했다.김 후보자는 "그 사건이 기소가 되는지, 아니면 기소가 돼서 유죄가 나는지 여기까지 수사관이 책임을 져야 한다고 생각한다"며 "책임수사제를 강력하게 시행할 거다. 거기에 대한 상벌도 확실하게 할 계획"이라고 덧붙였다.양부남 민주당 의원은 윤석열 검찰총장 징계 반대 공동성명에 참여한 이유를 따졌다. 김 후보자는 자신이 문제 삼았던 것은 징계 자체가 아니라 당시 함께 내려진 직무배제 결정이었다고 설명했다.양 의원은 과거 검찰의 정치적 편파 수사가 반복될 가능성을 우려하며 행정안전부 장관의 중수청 구체적 사건 지휘권에 대해서도 물었다. 김 후보자는 "아마도 민주적 통제를 두려고 한 걸로 생각된다"라며 "과거 검찰청의 정치 수사권 남용이라든가 이런 우려 때문에 생긴 규정이 아닐까 생각하고 있다"라고 설명했다.양 의원은 김 후보자에게 여러 비판을 감수하면서까지 중수청장이 되려는 이유도 물었다. 김 후보자의 답변은 짧았다.