"전 너무 충격적..." 3년간 생태 현장 누빈 뒤 내린 '기후위기의 결론'

▲신간 <우리가 잃어버린 푸른 시간>(오마이북) 저자 정윤영 작가(왼쪽)와 박성율 강원생태네트워크 공동대표(오른쪽)가 13일 오후 서울 영등포구 여의도서 만났다. <우리가 잃어버린 푸른 시간>은 사단법인 세상과함께, 익천문화재단 길동무가 기획에 참여한 책으로 기후위기 시대에 르포 작가들이 전국에 시급한 생태 현장을 누비며 쓴 책이다. ⓒ 유지영 관련사진보기