"전 너무 충격적..." 3년간 생태 현장 누빈 뒤 내린 '기후위기의 결론'

"산호가 녹고 있거든요? 전 이게 너무 충격이에요. 산호가 녹고 있어요. 전 이게 너무 충격이고...."
정윤영 작가는 두 번 문장을 반복하고 한 번 숨을 들이쉬더니 다시 말을 이어갔다. 스튜디오에 일순간 침묵이 스쳐 지나갔다.
"우리가 살고 있는 모든 기반이 무너지고 있어요. 해양 생물은 뭍으로 오고, 산에 사는 동물은 도심으로 내려오고 뒤죽박죽이 돼가고 있거든요."
설악산부터 우포늪까지... '비명 지르는' 전 국토를 누비다
설악산의 '멸종위기종' 산양도 "폭설이 많이 오니 살려고 산에서 내려온" 경우였다. 정 작가는 "산양이 살려고 산에서 내려오는데 아프리카 돼지열병 당시 방역을 위해 3000km에 달하는 차단 울타리를 설치해두었다. 그런데 그 울타리에 막혀서 산양들이 '집단 떼죽음'을 당했다"며 "2024년 3월 통계에 잡힌 것만 1000마리가 넘게 사망했다"고 전했다.
정 작가는 신간 <우리가 잃어버린 푸른 시간>(오마이북)에서도 산양의 '울타리 학살'을 언급했다. 그가 다른 르포 작가들과 함께 낸 책 <우리가 잃어버린 푸른 시간>을 들고 13일 오후 서울 영등포구 여의도동 '오마이TV' 스튜디오를 찾았다.
<우리가 잃어버린 푸른 시간>(세상과함께, 익천문화재단 길동무 기획)은 설악산부터 가덕도신공항, 새만금, 제주 제2공항, 영풍 석포제련소, 창녕 우포늪 등 한반도의 가장 첨예한 생태 현장을 3년 간 르포 작가들이 구석구석 누비며 기록한 책이다.
기록에는 정 작가 외에도 김고은, 김누리, 변정윤, 변정정희, 신정임, 안미선, 용우, 정소은, 차성덕, 희음 작가가 참여했다. <오마이뉴스>에서 3년간 진행되고 있는 인기 연재 '환경생태 현장르포'
를 책으로 묶었다.
르포 작가들은 연재가 3년 이상 지속될 거로 예상하지 못했지만, 수년에서 수십년 동안 이어지는 치열한 생태 현장을 마주한 뒤 한 차례의 기록으로 끝날 일이 아니라고 생각했다고 한다.
"기후악당 도시인 서울에서 평생 살았다"는 정 작가는 "서울에서는 스위치를 켜면 불이 들어오는데, 지역에서는 그 전기를 서울로 보내기 위해 땅이랑 공동체가 초토화되는 일을 겪는다"고 지적했다. 그는 "기술문명으로 더는 풀 수 있는 문제가 아니고, 생태적인 해법을 찾았으면 한다"고 덧붙였다.
그는 "핵발전소가 있는 지역민들은 두려움을 안고 살지 않을까 예상했지만, 실제로 핵발전소 앞에서 노동자들을 대상으로 음식을 파는 식당의 이름이 '원자로 식당'이더라"라며 "내가 연루되지 않았기 때문에 쉽게 이야기할 수 있는데, 이 문제를 같이 해결해 나가는 주체로서 같이 고민해야 하지 않을까 생각했다"고 말했다.
"우리가 낙관할 수 없는 상황이지만 그럼에도 책임져야 되는 것, 해야 할 것은 있다고 생각한다. 그런 것을 같이 찾았으면 좋겠다." (정윤영)
"살던 대로 살고 싶다"는 외침에 대한 응답
오랜 시간 환경 운동에 헌신한 박성율 강원생태네트워크 공동대표(목사)도 이날 정 작가와 함께 '오마이TV'를 찾았다. 그는 지난 9월 '홍천풍천리양수발전소 건설반대위원회' 구성원으로서 제7회 삼보일배오체투지 환경상을 함께 받았다.
목회 활동을 하다 고향에 내려와 농사를 짓던 그는 지난 2008년 골프장 건설로 살던 땅에서 강제로 내쫓길 위기에 처한 강원도 홍천군 주민들과 함께 목소리를 내면서 강원도 환경 운동에 함께하게 됐다.
박 대표는 "처음에는 집회 한두 번만 하면 (골프장 사업이 철회)될 줄 알고 반대 운동을 벌였는데"라고 웃으며 "결국 이 모든 것이 연결돼 있다는 걸 알게 됐다"고 말했다. 그는 설악산 케이블카나 동해안~신가평 송전탑, 핵발전소, 동서고속철도나 쓰레기 매립장 문제 등 강원도 환경·생태 현장의 최전선에서 주민들과 함께 싸우고 있다.
최근에는 풍천리 양수발전소 건설 반대에 몸과 마음을 보태고 있다. 박 대표는 "백 년 된 잣나무 숲은 우리나라에서 이곳 풍천 한 곳이 유일하다. 대한민국의 모든 잣나무의 본산지가 이곳으로 국내 잣 생산량의 60%가 이곳에서 나온다"고 말했다.
"하필 이곳에다가 양수발전소를 짓겠다는 거다. 김성환 기후에너지환경부 장관이 7월에 풍천리에 와서 보시더니 '이건 처음부터 하지 말아야 될 사업이었다', '첫 단추가 잘못 끼워진 거다'라고 말하고 돌아갔다. 그런 김 장관이 한 달 뒤에 우리에게 정말 충격적인 말을 했다. 가장 가슴 아픈 말은 '지난 정부가 결정한 것에 대해 이재명 대통령도, 그리고 (장관인) 나라도 함부로 취소할 수가 없다'는 말이었다. 절차와 법이라는 것이 있기 때문에 자긴 취소할 수 없고 그대로 진행하겠다고 해서, 우리도 열심히 싸우고 있다." (박성율)
박 대표는 "(풍천리 주민들의) 특징은 2019년부터 현재까지 (싸우며) 구호도 과격할 수 있는데 그게 아니고, '살던 대로 살고 싶다', '제발 아무 것도 하지 마라', '보상도 필요 없고 그냥 우리 살던 대로 살게 해줘라'고 말한다"고 전했다.
"환경을 지킨다든지, 기후위기로부터 지구를 지키기 위해 무얼 해보자고 말하는데, 사실 잘못된 말이다. 왜냐하면 지구의 기후 안에서 우리 인간이 살아가고, 이는 정확하게 나를 지키려고 하는 운동이다. 누구를 지키려고 하는 게 아니라 이대로 가면 인간의 멸종으로 이어진다는 시나리오가 있고, 그렇기에 우리가 얼마나 욕망을 내려놓아야 하는지를 고민하는 것이 환경과 생태 문제라고 생각한다." (박성율)
"기후가 바뀌는 건 단순히 환경 문제가 아니다. 우리 삶의 기반을 완전히 바꾼다는 문제 의식이 있었다. 현장에 가보니 단순 기후, 환경 문제가 아닌 지역의 문제였고, 불평등과 오래된 생태 학살의 문제라는 걸 알게 됐다. 이 시스템을 바꿔야 하지 않을까?" (정윤영)
한편, <오마이북>은 책을 기획한 세상과함께, 익천문화재단 길동무와 공동으로 오는 11월 4일 오후 7시 서울 서초구 민주사회를위한변호사모임 대회의실에서 북콘서트를 연다. (신청 : https://omn.kr/2k4bt
)
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