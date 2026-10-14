"세금폭탄 더 세게 떨어뜨린다는 소리"... 국힘, 임광현 인선 맹폭

"결국 최고 실세 김현지 부속실장과 경기·성남 라인의 얼굴마담을 세운 것 아니냐 하는 의구심을 지울 수가 없습니다."

큰사진보기 ▲임광현 대통령 비서실장 임명 관련 브리핑 하는 정점식 원내대표국민의힘 정점식 원내대표가 14일 국회에서 신임 대통령 비서실장에 임광현 국세청장이 임명된 것에 대한 입장을 말하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발언하는 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 14일 국회 의원회관에서 열린 '굿모닝! 수요 정책 아카데미'에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정점식 국민의힘 원내대표가 임광현 신임 대통령 비서실장을 사실상 김현지 청와대 부속실장의 '얼굴마담'에 빗대며 강하게 비난했다. 강훈식 비서실장이 김 부속실장에게 밀려났다는 주장까지 서슴지 않았다. 이어 신임 비서실장의 가장 큰 책무는 이른바 '경기·성남 라인'의 국정 개입을 차단하는 것이라고 목소리를 높였다. 사실상 여권 내 권력 암투가 있는 것처럼 전제하고 근거 없는 의혹을 전면에 내걸었다.장동혁 국민의힘 당 대표도 가세했다. 임 신임 비서실장의 국정 운영 역량에 의문을 제기하는 것은 물론, 국정감사 도중 비서실장을 교체한 것 자체가 '국정감사 방해'라고 주장했다. 임 신임 비서실장과 이재명 대통령의 개인적 인연까지 문제 삼으며 전선을 확대하는 모양새이다.정점식 원내대표는 14일 오후 국회 원내대표실 앞에서 기자들과 만나 "오늘 오전에 강훈식 비서실장의 거취를 조속히 정리하라고 했는데, 2시간 만에 요구에 응해준 것은 고맙다"라면서도 "이 엄중한 시국에 국세청장을 비서실장으로 영전시킨다는 것은 상상도 못 했다"라고 꼬집었다.이어 "이재명 대통령이 국정 위기에 대한 인식이 전혀 없다는 것을 보여주는 인사"라며 "비서실장은 정치·경제·북한·외교·부동산·치안 등 국정 전반에 걸쳐 종합적인 이해가 요구되는 자리"라고 지적했다.특히 임 신임 비서실장의 전문성을 문제 삼았다. 정 원내대표는 "임광현 청장은 국회의원 1년을 제외하고는 일평생을 세무 분야에서 보내온 사람"이라며 "지금 부동산, 주식, 농지, 북한, 한미 관계 등 실타래처럼 꼬인 총체적 국정 난맥을 풀 수 있는 역량이 있는지 의문"이라고 비판했다. "이 정부의 인재 풀이 좁은 건가? 아니면 다들 난파선에 올라타기를 고사한 건가?"라는 조롱도 얹었다.화살은 김현지 부속실장을 향한 의혹으로도 향했다. 그는 임 신임 비서실장을 두고 '성남·경기 라인의 얼굴마담'이라는 표현까지 동원한 데 이어, "그나마 청와대 안의 레드팀 역할을 해왔다는 강훈식 실장마저 김현지 부속실장에게 밀려난 상황에서 대단히 우려스럽다"라고 주장했다. 강 실장의 교체 배경에 김 부속실장의 영향력이 작용했다는 의혹을 제기한 셈이다.나아가 "비서실장의 가장 큰 책무는 김현지, 정진상, 김용 등 성남·경기 라인의 국정 개입을 끊어내는 것, 그리고 대통령의 과도한 SNS 사용을 자제시키는 것"이라며 "직을 걸고, 명예를 걸고, 본인의 이름을 걸고 반드시 해내시길 바란다"라고 촉구했다.최근 논란이 된 이 대통령의 골프 일정도 끌어왔다. 정 원내대표는 "신임 비서실장이 가장 먼저 해야 할 일은 트럼프 대통령 골프 회동 TF와 같은 어처구니없는 조직을 해체하는 것"이라며 "국민을 위협하는 중대한 사고가 발생하면 대통령으로 하여금 당장 골프채를 내려놓도록 하는 것"이라고 강조했다.장동혁 당 대표도 같은 날 페이스북을 통해 "임광현 국세청장이 청와대 비서실장이 됐다"라며 "어제까지도 국정감사에서 '이재명 더불어근저당' 실드치던(방어하던) 사람"이라고 비꼬았다.그는 임 신임 비서실장이 국세청장 재임 당시 대통령의 지시에 따른 세무조사에 적극적이었고, 장기보유특별공제 폐지와 가상자산 과세 등에도 앞장섰다고 주장했다. 그러면서 "결국 세금폭탄 더 세게 떨어뜨리겠다는 소리"라며 "국민들 곡소리 날 일만 남았다"라고 공격했다.특히 임 신임 비서실장의 인척 관계까지 문제 삼았다. 장 대표는 "임광현의 처남 이승엽 변호사는 이재명 변호인"이라며 "대장동, 공직선거법, 위증교사, 불법 대북송금 변호를 다 맡았다"라고 강조했다.이어 이 변호사를 헌법재판관에 임명하려다 여론 반발로 무산됐다는 주장도 꺼내놓으며 "본인 변호사는 가족까지 알뜰하게 챙기는 대통령"이라고 비꼬았다. "국민을 그렇게 좀 챙겨봤으면 좋겠다"라는 말도 보탰다.강훈식 비서실장의 사의 표명 이후 약 3주가 지나서야 후임자를 임명한 시점에도 문제를 제기했다. 장 대표는 "강훈식 비서실장 사표 낸 게 3주 전"이라며 "그런데 국정감사 한복판에 비서실장을 교체했다"라고 꼬집었다. 이어 "'삼전닉스 ETF', 김현지·정진상 인사 농단, 북한 지뢰 보고 상황... 이제 막 비서실장 된 사람에게 뭘 물을 수 있겠는가?"라고 반문하며 "명백한 '국감 방해'"라고 규정했다.끝으로 "강훈식, 김용범, 김현지, 정진상 모두 증인으로 불러야 한다"라며 "끝날 때까지 끝난 게 아니다"라고 국정감사를 통한 의혹 추궁을 예고했다.