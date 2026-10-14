강신철 국방장관, 광주 군공항 이전 현장 점검

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관이 14일 광주에 위치한 제1전투비행단을 방문해 비상관제탑에서 광주 군공항 부지와 시설현장을 확인하고 있다. 2026.10.14 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

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강신철 국방부 장관이 14일 광주 공군 제1전투비행단을 방문해 군공항 이전 추진 상황을 점검하고, 이전 과정에서도 영공방위와 전투조종사 양성에 차질이 없도록 할 것을 당부했다.국방부에 따르면 강 장관은 이날 제1전투비행단의 작전대비태세를 점검한 뒤 광주 군공항 부지와 시설을 둘러보며 부대의 임시 분산배치 및 이전 준비 상황을 확인했다. 이어 헬기에 탑승해 전남 무안군의 군공항 이전 후보지도 살펴봤다.광주 군공항은 정부가 추진하는 호남권 반도체 클러스터 조성 사업의 대상 부지다. 삼성전자와 SK하이닉스가 이곳에 메모리 반도체 생산시설 4개를 건설하는 방안이 추진되면서 군공항 이전에도 속도가 붙고 있다.정부는 무안에 새로운 군공항이 완공되기 전인 2028년 중순까지 광주기지의 기능을 다른 공군기지로 임시 이전할 계획이다. 제1전투비행단의 항공전력과 교육 기능을 예천·서산·중원기지 등에 분산배치하는 방안이 추진되고 있다.강 장관은 현장에서 "확고한 영공 대비태세를 유지한 가운데 국가전략산업 정책을 뒷받침할 수 있도록 국방부와 군이 한 몸이 돼 임시배치 및 군공항 이전 임무를 완수해 달라"고 지시했다.광주 군공항의 최종 이전 대상지로 추진 중인 무안 신기지는 오는 11월 이전부지 확정과 2027년 기본계획 승인 등을 거쳐 2028년 착공, 2032년 준공을 목표로 하고 있다.다만 임시 분산배치에 따른 조종사 교육 여건 변화와 작전 공백 방지, 무안 이전을 위한 주민 수용성 확보 등은 해결해야 할 과제로 남아 있다. 광주기지가 한미 공군 공동운영기지인 만큼 이전 과정에서 미국 측과의 협의도 필요하다.강 장관은 부대 현황을 보고받은 자리에서 "축적된 힘이 모였을 때 우리 군은 경쟁에서 승리할 수 있고 군이 경쟁에서 승리해야 대한민국이 승리할 수 있다"며 정예 전투조종사 양성과 서·남부권 영공방위 임무에 최선을 다해 달라고 강조했다.이어 장병들과 오찬을 함께하며 군 기강 확립과 상호 존중하는 부대문화 조성을 당부했다.