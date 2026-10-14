세종시 중증 의료 안전망 흔들…"사전 대비 부재"

큰사진보기 ▲세종시 유일의 거점 종합병원인 세종충남대학교병원에서 혈액종양내과 전문의 공백에 따른 중증 암 환자 전원 사태가 발생해 지역 의료 안전망의 한계를 둘러싼 논란이 일고 있다. ⓒ 세종충남대학교병원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲14일 열린 세종시의회 행정복지위원회 행정사무감사에서 박범종 세종시의원이 김려수 보건복지국장을 상대로 질의하고 있다. ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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전국적인 필수·중증 의료 인력 수급 난항이 이어지는 가운데, 세종시 유일의 거점 종합병원인 세종충남대학교병원에서 혈액종양내과 전문의 공백에 따른 중증 암 환자 전원 사태가 발생해 지역 의료 안전망의 한계를 둘러싼 논란이 일고 있다.혈액종양내과는 백혈병·림프종 등 혈액암은 물론 위암·대장암·폐암 등 각종 고형암의 항암 치료와 정밀 판독을 총괄하는 핵심 필수 분과다. 유일했던 전문의의 이직으로 수개월째 대체 인력 채용 난항이 이어지면서, 수년간 관내에서 진료받던 중증 암 환자들이 타지역 병원으로 쫓겨나듯 옮겨가야 하는 상황이 이어지고 있다.실제 현장의 혼란은 심각한 수준이다. 세종충남대병원 관계자에 따르면, 현재 혈액종양내과는 전문의의 타 병원 이직 공백을 메울 대체 인력을 구하지 못해 오는 11월부터는 신규 및 기존 진료 자체가 완전히 불가능한 상태다. 이로 인해 대전충남대병원이나 충북대병원, 유성선병원 등 인근 타 지역 병원으로 안내받고 전원해야 하는 환자 수만 최소 100명이 넘는 것으로 확인됐다. 병원 측 역시 채용 공고를 이어가며 인력 충원에 총력을 기울이고 있으나, 전국적인 인력 난항 속에 수급에는 역부족인 실정이다.세종시에 거주하며 혈액암 치료를 받아온 70대 환자의 보호자 A씨는 최근 근심이 깊어졌다. 지난 6년간 다니던 세종충남대병원의 담당 의사가 해외 연수를 가면서 대전충남대병원 등 타지 병원으로 전원을 안내받았기 때문이다.문제는 대체 전문의 충원이 지연되고 있는 상황에서, 11월 대전에서 새로운 항암 치료(프로토콜)를 시작하게 되면 향후 세종충남대병원에 새로운 의사가 오더라도 주치의나 치료 방침을 도중에 바꾸기가 현실적으로 매우 어렵다는 점이다. 암 치료 특성상 의사마다 판독 소견과 항암제 조합에 대한 판단이 다를 수 있어 치료 중간에 병원을 옮기는 위험을 무릅쓰기 힘들기 때문이다.보호자 A씨는 "의료계 전체의 인력난과 의사 개인의 연수 필요성도 이해하지만, 한번 전원해 항암 치료를 시작하면 세종으로 다시 돌아오기 힘들다는 현장의 구조에 마음이 무겁다"며 "원정 진료에 따른 환자의 신체적 피로감은 물론 치료 연속성에 대한 불안감이 가장 큰 걱정"이라고 말했다.이 같은 현장의 목소리는 14일 열린 세종시의회 행정복지위원회 행정사무감사에서 공식 현안 질의로도 다뤄졌다.이날 박범종 의원(종촌동, 더불어민주당)은 세종시 보건복지국을 상대로 한 질의에서 "시가 막대한 예산으로 직간접 보조를 하는 공공 의료 사업의 핵심 전제는 병원이 배후 진료, 즉 필수 의료 분과를 유지하는 것"이라며 "혈액종양내과 전문의 부재로 세종에서 진료받던 암 환자들이 대전이나 서울로 유랑하고 있다는 시민 제보가 있었다"고 지적했다.이어 박 의원은 세종충남대병원이 시의 중요한 의료 협력 대상임을 짚으며, "어느 과에 공백이 생길지 모르는 상황에서 전원 환자 실태조사나 본원과의 순환진료 협진망 등 시와 병원 간의 사전 비상소통 시스템이 미흡했던 것 아니냐"며 대책 마련을 촉구했다.이에 대해 김려수 세종시 보건복지국장은 "소아응급이나 산부인과 등 시가 지원하는 특정 필수 분야 위주로 소통해 왔고, 일반 진료 과목은 병원 측에서 애로사항을 얘기한 적이 없다"며 "시 지원 분야가 한정되어 있어 모든 과의 상태를 파악하는 데는 한계가 있다"고 해명했다.그러나 박 의원의 질의가 이어지자 김 국장은 "나머지 영역에 대해 크게 관심을 가지지 못했던 것도 사실"이라며 "이번 계기를 통해 진료과별 전문의 결원 상태와 전원 환자 실태가 얼마나 되는지 챙겨보겠다"고 밝혔다.박 의원은 "세종충남대병원이 세종시민에게 주는 안도감과 존재 이유가 명확한 만큼, 특정 응급 분야에 그치지 않고 진료 과목 전반에 대한 시와 병원 간 사전 소통 체계가 필요하다"며 "전문의 부재 현황과 전원 환자 실태조사를 공유하고, 단기 순환진료나 협진 등 사전 비상대책 가동망과 전문의 충원 지원 방안을 시 차원에서 장기적인 과제로 마련해 달라"고 당부했다.