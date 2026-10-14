"친일재산 환수, 정의와 불의의 전쟁"

큰사진보기 ▲14일 경기도 고양시 덕양구청 대회의실에서 친일반민족행위자 재산 국가귀속 운영전략 학술토론회가 열렸다. 사진=충북인뉴스. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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제2기 친일반민족행위자 재산조사위원회 출범을 앞두고 친일재산 국가귀속의 실효성을 높이기 위한 학술토론회가 열렸다. 토론회에서는 친일재산 환수 범위와 운영전략을 점검하고, 시민 참여를 통한 역사 청산과 사회적 공감대 형성 방안 등이 논의됐다.백범 김구 선생 탄생 150주년을 기념해 광복회(회장 이종찬) 주최로 14일 경기 고양시 덕양구청 대회의실에서 열린 '친일반민족행위자 재산 국가귀속 운영전략 학술토론회'는 제1기 친일반민족행위자재산조사위원회 사무처장을 지낸 장완익 변호사의 기조발표에 이어 주제발표와 종합토론 순으로 진행됐다.이동원 전 선문대 연구교수는 '친일재산 국가귀속 사업의 성찰과 개선'을, 김남균 충북인뉴스 편집국장은 '친일재산 국가귀속의 의미와 사회적 관심 조성'을 주제로 각각 발표했다.토론에는 제1기 조사위원회 조사과장을 지낸 김도훈 전 과장과 지방자치단체 가운데 처음으로 친일재산 국가귀속에 나섰던 송기섭 전 진천군수가 참여했다.송 전 군수는 김남균 편집국장의 발표에 공감을 표하며 친일재산 환수를 '정의와 불의의 전쟁'이자 '역사 바로 세우기'로 규정했다. 그는 시민사회의 제보·검증, 지자체의 정밀한 토지 추적, 정부의 강력한 법적 귀속 조치가 맞물리는 '시민·지자체·정부'의 삼각 연대를 제안했다.권오을 국가보훈부 장관은 축사를 통해 "친일재산 청산을 우리 사회가 해결해야 할 역사적 과제" 라며 "조사위원회 재출범은 남겨진 역사적 과제를 끝까지 해결하겠다는 국가의 약속"이라고 의미를 부여했다.권 장관은 2006년 출범한 제1기 조사위원회가 4년간 친일반민족행위자 168명의 재산 2359필지, 1100만㎡가 넘는 토지를 국가에 귀속시켰다고 덧붙였다.광복회는 이번 토론회를 통해 친일재산 국가귀속의 실질적인 운영전략을 모색하고, 국민적 공감대와 사회적 여론을 확산시키겠다는 계획이다.