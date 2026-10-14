최현덕, 의료·교통 점검... 응급의료 기능 확충 논의

큰사진보기 ▲남양주시는 최현덕 시장이 지난 13일 진접읍에서 열린 '2기 현장시장실'을 통해 현대병원을 방문하고 주민 생활 불편 사항을 점검했다고 14일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 진접읍 주민들의 의료 접근성 개선과 도로 안전 문제 해결을 위해 현장 점검에 나섰다.남양주시는 최현덕 시장이 지난 13일 진접읍에서 열린 '2기 현장시장실'을 통해 현대병원을 방문하고 주민 생활 불편 사항을 점검했다고 14일 밝혔다.최 시장은 이날 현대병원 관계자들과 만나 지역 의료시설 확충 계획을 청취하고 의료서비스 개선을 위한 협력 방안을 논의했다.특히 고령층의 의료 접근성을 높이기 위해 의료진 파견 등 병원과 지역사회 간 협력을 요청했다.양측은 진료과별 의료진의 순환 참여 가능성 등에 대해서도 의견을 나눴다. 현대병원 측은 중환자실과 응급의료 기능 강화를 위한 시설 확충 계획을 설명했다.최 시장은 지역 인구 증가에 따른 의료 수요에 대응할 수 있도록 의료서비스 개선 방안을 함께 검토했다.이어 진접읍 연평리 일원의 비법정도로를 찾아 주민들이 제기한 통행 불편과 안전 문제를 확인했다.해당 도로는 인접한 수로가 깊어 겨울철 차량 운행 시 안전사고가 우려되는 구간이다.최 시장은 현장을 살핀 뒤 관계부서에 유관기관과 협의해 도로 안전 개선 방안을 검토하도록 지시했다.이후 진행된 시민 면담에서는 하늘공원 활용 방안과 생활체육 공간 확충 등 지역 생활환경 개선을 위한 건의사항이 제시됐다.시는 주민들이 제안한 사항에 대해 관계부서 검토를 거쳐 지역 여건과 사업 실현 가능성 등을 살펴볼 계획이다.최 시장은 "주민들이 일상에서 느끼는 불편과 건의사항을 직접 듣는 것이 현장시장실의 중요한 역할"이라며 "제안해 주신 의견들을 관계부서와 함께 살펴보고 지역 여건을 고려해 개선할 수 있는 방안을 찾아가겠다"고 말했다.한편 남양주시는 오는 12월까지 2기 현장시장실을 운영하며 지역별 현안과 주민 건의사항을 청취할 예정이다.