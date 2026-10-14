어르신들 공부하던 증산초가 분교로... 그 이후에 벌어진 안타까운 일

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큰사진보기 ▲2024년 5월 27일 열린 증산초등학교 입학식. 관계 기관에서 많은 분이 입학식에 참여하여 축하하여 주었다. ⓒ 증산초등학교 관련사진보기

"제 어머니가 제게 남겨주었던 가훈은, '야 이놈아 모난 돌이 정 맞는다', '계란으로 바위 치기다', '바람 부는 대로 물결치는 대로 남 눈치 보며 살아라.'"

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"잠시 꿈꿨던 적도 있습니다. 증산초등학교 어르신들의 행복함이 사례가 전국 아니 세계로 확대되어 케이 교육(K-EDUCATION)의 바람이 일어나는 것을. 어려운 일이지만 그래도 평생에 이런 일을 할 수 있는 기회를 만난 것도 어찌 보면 교육자로서 참으로 행복한 일이다 싶은 마음도 있습니다. 하지만 이와 별개로 현재 경북교육청의 견책 처분에 불복하여 교원소청심사를 진행하려 합니다. 왜냐하면 제 징계의결서에 구체적 징계 사유가 누락되어 있습니다. 예를 들면 허위 출장의 근거를 '객관적으로 확인할 수 없음'으로 기재하고 있습니다. '확인할 수 없음'과 '허위 출장'은 전혀 다른 것입니다."

"학교에 다니게 되었느니 이제 저승에도 당당히 갈 수 있겠다.

학교에 다니게 해준 교장 선생님이 우리 부모님보다 더 좋다.

음악 시간에 동요를 부를 때 너무 행복하다.

교장 선생님의 은혜는 죽을 때까지 잊지 못하겠다."