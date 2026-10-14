어르신들 공부하던 증산초가 분교로... 그 이후에 벌어진 안타까운 일

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오늘 증산초등학교 분교장 개편 후 이루어진 일들에 대해 들었다. 노무현 전 대통령이 2002년 대선 출마를 선언하던 날 울렸던 그 강렬한 외침이 가슴을 짓누른다.
"제 어머니가 제게 남겨주었던 가훈은, '야 이놈아 모난 돌이 정 맞는다', '계란으로 바위 치기다', '바람 부는 대로 물결치는 대로 남 눈치 보며 살아라.'"
우리 어머니 역시, '모난 돌이 정 맞는다', '계란으로 바위 치기다', '니 하나 그래봤자 세상은 변하지 않는다'라는 말을 나에게 늘 하였다. 학교 다닐 때는 그 말을 듣는 것이 싫었다. 하지만 나이가 들면서 뒤로 빠지는 일이 점점 많아졌다.
그렇게 살아가고 있던 어느 날, 노무현 대통령 후보의 절규를 듣고, 약자를 외면하지 말고, 불의를 못 본척하지 말고, 뒤로 빠지지 않고 당당하게 살아야지 하는 꿈을 다시 품게 되었다. 하지만 이미 익숙해진 삶은 그것조차 조심스러워 기껏해야 담벼락에 대고 외치는 정도의 삶이었다.
정년퇴직하고, 산골에서 자연에 묻혀 세상을 잊고 지내고 있었다. 그러던 2024년 5월 어느 날, 내가 살고 있는 마을의 만학도 어르신들이 (김천)증산초등학교에 정식 학생으로 입학하여, 읽고 쓰는 것을 배우고, 음악 시간에 동요를 부르고, 학교에서 벗들과 누리는 삶을 행복해하는 이웃 어르신의 모습을 보았다.
곁에서 그 행복을 지켜보는 것만으로도 행복하여, 이웃 어르신이 학교 갈 무렵 마당에 나서서 어르신에게 "잘 다녀오십시오"라는 인사하였다. 어르신의 "많이 배우고 잘 다녀오겠습니다"라는 답변을 듣는 것으로 하루의 행복을 열었다. 이웃 어르신의 행복이 나의 행복으로 고스란히 이어지고 있음을 느꼈다. (관련 기사: <인간극장>도 나왔는데... '79세 초등생'들 학교가 위기입니다
)
가난한 산골에서 경제적 사정으로 학교에 다니지 못한 어르신들에게 배움의 길을 열어 주기 위해 발 벗고 나서는 증산초등학교 발전위원회 회장님, 이런 길을 선뜻 받아준 교장 선생님에 대한 믿음과 존경이 절로 일어났다.
교육으로 사람을 살리고, 마을을 살리는 산골 마을의 사례가 전국에 널리널리 퍼져나가길 간절한 마음으로 기도했다. 어느새 이 산골 마을이 나의 자랑으로 자리를 잡았다.
만학도 어르신의 입학은 헌법 제31조, 교육기본법 제8조, 경상북도교육청 초등학교 학적 업무 매뉴얼 15쪽의 '교장이 허가하면 학령 초과자도 초등학교에 다닐 수 있는 규정'에 따라 이루어진 것이다.
정부에서 '시골 마을 살리기', '시골 학교 살리기'를 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 굳이 고민하지도, 해외의 사례도 연구할 필요 없이 현재 이 사례를 그대로 본받으면 되지 않나? 이보다 더 좋은 교육의 결실이 어디에 있는가. 어르신들은 배우지 못한 한을 풀면서 즐거움을, 행복을 누리고 있었다. 그로 인해 학교와 마을에 활기가 넘쳐흘렀다.
그런데 2025년, 경상북도교육청에서 증산초등학교를 분교장으로 개편하겠다고 했다. 이에 주민들은 일 년 동안 교육청으로, 국회로, 법원으로 뛰어다녀 보았지만, 결국 분교장 개편을 막지는 못했다. 어르신들도 당연히 나이스(NEIS: 교육행정정보 시스템)에 등록된 정식 학생이라는, 산골 사람의 바람과 외침은 아무런 힘도 얻지 못했다. (관련 기사: 초등학교를 다녀 행복하다는 어르신... 그 꿈이 깨졌습니다
)
주민들은 억지를 부리는 것이 아니었다. 하지만 산골 사람들에게 무슨 힘이 있겠는가? 다시 한번 계란으로 바위 치기란 말을 되새기며 주저앉을 수밖에 없었다.
증산초등학교는 경상북도교육청의 뜻대로 2026년 3월 1일 자로 '지품천초등학교증산분교장'으로 개편되었다.
그리고 어르신들을 정식 학생으로 받아들인 교장 선생님을 징계하겠다고 한다. 교장 선생님은 2024년 8월~2025년 11월까지 6차례의 감사 결과, 여러 건의 '주의'와 '견책'을 받았다. 이 감사 결과에 따라 교장 중임에서 제외되어 교장직을 상실하고, 2026년 9월부터 원로교사(평교사)로 근무하고 있다.
'주의' 처분의 주요한 이유는 만학도 어르신들과 어린 학생들의 수업을 분리하여 실시한 것이라 한다. 교장 선생님은 당시 만학도 어르신들의 입학이 2개월 늦어져 어린 학생들과 함께 수업하기 힘들어 그랬던 것이라고 한다. 이것은 칭찬받아야 마땅한 할 일이다. 학생들의 수준과 능력에 따라 할 수만 있으면 가능하면 수준별 수업하는 것을 교육에서 장려하고 있기 때문이다.
'견책' 주요 사유는 복무규정 위반이다. 교장 선생님은 당시 경상북도교육청에서 만학도 어르신들의 교육활동에 필요한 재원을 전혀 지원하여 주지 않아 김천시 등에 교육경비를 지원받기 위해 급하게 이리 뛰고, 저리 뛰면서 헌신적으로 '적극 행정'을 펼쳤다고 밝히고 있다. 하지만 교육청은 이를 허위 출장, 근무지 무단이탈, 성실의무 위반이라며 징계했다.
교장 선생님께 현재의 심정을 여쭤보았다.
"잠시 꿈꿨던 적도 있습니다. 증산초등학교 어르신들의 행복함이 사례가 전국 아니 세계로 확대되어 케이 교육(K-EDUCATION)의 바람이 일어나는 것을. 어려운 일이지만 그래도 평생에 이런 일을 할 수 있는 기회를 만난 것도 어찌 보면 교육자로서 참으로 행복한 일이다 싶은 마음도 있습니다. 하지만 이와 별개로 현재 경북교육청의 견책 처분에 불복하여 교원소청심사를 진행하려 합니다. 왜냐하면 제 징계의결서에 구체적 징계 사유가 누락되어 있습니다. 예를 들면 허위 출장의 근거를 '객관적으로 확인할 수 없음'으로 기재하고 있습니다. '확인할 수 없음'과 '허위 출장'은 전혀 다른 것입니다."
만학도 어르신들이 학교에 다니면서 누리던 행복의 말이 지금도 귓가에 남아 있다.
"학교에 다니게 되었느니 이제 저승에도 당당히 갈 수 있겠다.
학교에 다니게 해준 교장 선생님이 우리 부모님보다 더 좋다.
음악 시간에 동요를 부를 때 너무 행복하다.
교장 선생님의 은혜는 죽을 때까지 잊지 못하겠다."
학부모와 만학도 대표는 분교장 개편에 관한 조례 일부무효 소송을 내었다. 하지만 1심에서 패소하였다. 그로 인하여 학부모와 만학도 학생에게 소송비용이 부과되었다.
교육은 사람에게 행복의 길을, 희망의 길을 열어 주는 것을 으뜸으로 한다. 교육으로 사람을 살리고, 마을을 살릴 수 있다면 이보다 더 좋은 교육의 효과와 목표가 어디에 있겠는가?
마을 주민의 한 사람으로 이를 응원하고 곁에서 힘을 보태고 싶었다. 하지만 다시 뒤로 빠지고, 눈을 감고, 바람 부는 대로 살아야 할 수밖에 없을 것 같다. 꿈꾸고, 그 꿈을 이루고자 했던 사람들이 겪는 아픔과 어려움이 내 눈앞에 펼치고 있다. 산골 촌부 삶의 방향을 또다시 잃은 우울한 날이다.