[단독] 계엄 전 국가중요시설 시찰한 군인들, MBC만 '수신자 불명' 공문 제시

▲수방사 군인들이 지난 2024년 2월 MBC를 시찰할 당시 제시한 공문. 수신자란(상단 빨간색 부분)은 공란으로 비워져 있고, 배경으로는 '작전지역 친숙화'가 명시(하단 빨간색 부분)돼 있다. ⓒ 신상호 관련사진보기