[단독] 계엄 전 국가중요시설 시찰한 군인들, MBC만 '수신자 불명' 공문 제시

윤석열 내란 10개월 전 수도방위사령부(아래 수방사) 소속 군인들이 감사원과 동부구치소, MBC 등 국가중요시설을 집중 시찰한 가운데, MBC 측에만 '수신자 불명' 공문을 제시한 것으로 확인됐다. 수방사가 비슷한 기간 시찰한 동부구치소나 감사원 등에는 수신기관을 명기한 공문을 보냈는데, 유독 MBC에 보낸 공문만 수신자가 빠졌던 셈이다.
앞서 <오마이뉴스>는 윤석열씨가 계엄을 선포하기 10개월 전인 2024년 2월, 수방사 소속 군인들이 MBC를 방문해 방송 핵심 시설인 주조정실 등을 둘러보고도, 정작 보고서 등의 기록은 남기지 않은 사실을 보도한 바 있다. MBC 시찰은 현재 내란 가담 혐의로 재판을 받고 있는 조성현 대령의 지시로 이뤄졌다(관련 기사 : 조성현 대령의 MBC 정찰 지시, 내란 사전 작업? https://omn.kr/2jq4v
).
수방사 군인들이 MBC에 제시한 정체불명의 공문
당시 수방사 군인들이 MBC 측에 제시한 공문은 '수신자'가 없는 정체불명의 공문이었다. 그런데 비슷한 시기 수방사 군인들이 시찰한 다른 기관에는 '수신자'가 명기된 공문을 제시한 것으로 확인됐다.
15일 국회 법제사법위원회 여당 간사인 김의겸 더불어민주당 의원실에 따르면, 2024년 2월 당시 수방사 군인들은 MBC를 비롯해 국방과학연구소, 서울시설관리공단의 상암공동구와 은평 공동구, 한국인터넷진흥원, 경찰청, 동부구치소도 대테러 방호 목적으로 시찰했다.
국방과학연구소와 서울시설관리공단, 한국인터넷진흥원, 동부구치소는 김의겸 의원실에 당시 수방사 측으로부터 '수신자 명기'된 공문을 받았다고 공식 답변했다. 이에 따라 수방사가 왜 MBC에만 수신자 불명의 공문을 보냈는지 의문이 제기되고 있다. 게다가 수방사 측은 지난 9월 김의겸 의원실이 2024년 2월 시찰 기관 목록을 전부를 요구했음에도, MBC를 뺀 목록을 제출하기도 했다.
수방사 측은 이와 관련해 명확한 입장을 내놓지 않았다.
윤석열씨는 지난 2024년 계엄을 선포하기 직전, MBC 등을 계엄 선포 뒤 장악해야 할 기관으로 명기한 문건을 조지호 당시 경찰청장에게 전달한 것으로 알려졌다. 이에 따라 계엄 10개월 전 수방사가 MBC에만 수신자 불명의 공문을 들고 주조정실을 들여다본 행위도, 계엄에 대비한 사전 작업을 의심해볼 수 있다는 주장이 나온다.
당시 MBC 시찰을 지시한 인물은 현재 내란 가담 혐의로 기소돼 재판을 받고 있는 조성현 대령이다. 다만 특검 공소장 등을 보면, 수방사 군인들의 MBC 시찰과 관련한 내용은 빠져 있어, 현재 진행 중인 재판에서 관련 의혹이 규명되기는 쉽지 않은 상황이다.
김의겸 의원은 "MBC 주조정실과 부조정실을 시찰할 때 제시했던 조성현 대령 명의 공문 수신자는 수도방위사령관(작전과장), 수도방위사령관(통합방위과장) 등이었다"며 "MBC는 어디에도 적혀 있지 않은 엉뚱한 내부 공문을 가지고 공영방송의 심장인 주·부조를 이례적으로 시찰한 것"이라고 지적했다.
김 의원은 "수방사에서 의원실에 제출한 방문 기록에서도 MBC는 빠져 있었다"며 "왜 누락이 된 것인지 계엄을 앞둔 언론장악 사전 준비 단계였는지 아무것도 밝혀지지 않았다"고 비판했다. 그는 "특검에서 재판 과정에서라도 낱낱이 밝혀내야 할 것"이라고 강조했다.