취업률 22%와 55% 사이, 숫자 뒤에 가려진 직업교육의 가치

큰사진보기 ▲9월 15일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2026 경기도교육청 직업계고 취창업박람회'를 찾은 학생들이 전시장을 둘러보고 있다. 2026.9.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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[참고자료]

머니투데이(2026.10.7) 취업하라더니 갈 곳이 없다…특성화고생 53%는 대학, 22%만 취업

뉴시스(2026.08.07) 직업계고 졸업생 25%만 '취업'…2명 중 1명 '대학 진학'

뉴시스2025.10.06) '특성화고·마이스터고' 취지 무색…취업률 줄고 진학 늘어

경기일보(2023-09-20) 66개 학과 취업률 '0%'… 민망한 특성화고

한국교육개발원 국가교육통계센터(2025.11) 2025년 직업계고 졸업자 취업통계조사

덧붙이는 글 | 필자는 서울 인덕과학기술고등학교 교감이자 교육학 박사로, 좋은교사운동 직업교육정책위원장 및 NFVEF 정책위원장, 국가교육위원회 교육과정위원회 전문위원으로 활동하고 있다.

가을이 되면 직업계고 현장은 신입생을 맞이할 준비로 분주하다. 직업계고 교사들은 중학교를 찾아가 학과를 소개하고, 입학설명회와 진로체험을 통해 중학생과 학부모를 만난다. 학생과 학부모가 학교를 선택하는 데 필요한 정보를 전하기 위해, 실습실에서 학생들이 만든 작품을 보여 주고, 졸업생들이 어디에서 일하며 어떻게 성장하고 있는지 소개하기도 한다.그런데 같은 시기, 인터넷 포털에서는 다른 표현을 접한다. "66개 학과 취업률 0%… 민망한 특성화고"(2023년 9월 20일 <경기일보>), "특성화고·마이스터고 취지 무색…취업률 줄고 진학 늘어"(2025년 10월 6일 <뉴시스>) 등 해마다 이맘때 쯤 볼 수 있는 기사들이다.지난 7일에도 "취업하라더니 갈 곳이 없다... 특성화고생 53%는 대학, 22%만 취업"(머니투데이)이라는 제목의 기사가 보도됐다. 입학을 고민하는 학생과 학부모는 학교에서 듣는 설명과 이런 기사 제목을 함께 살펴보게 된다.학교에서 학생을 가르치는 사람으로서 마음에 걸리는 점은, 학생과 학부모가 직업교육을 선택하는 일을 초라하게 받아들이지는 않을까 하는 것이다. 몇몇 기사로 언론 전체를 평가하려는 것은 아니다. 다만 진로를 결정하는 시기에 전달되는 기사인 만큼, 제목을 정할 때에도 직업교육의 가치를 담아 주었으면 하는 바람이다.물론 자녀의 고교 선택을 앞둔 학부모의 걱정은 클 수밖에 없다. 우리 아이가 안전하게 배울 수 있는지, 학교에서 익힌 전공으로 취업할 수 있는지, 취업한 뒤에도 성장할 길이 있는지 궁금할 것이다. 직업계고가 이런 궁금증에 구체적으로 답하고 있는지 살피는 보도는 필요하다. 취업 성과가 부족하다면 원인을 짚고, 현장실습에서 위험한 업무나 부당한 대우가 확인되면 바로잡도록 이를 드러내는 보도 역시 필요하다.다만 수치를 다루는 기사라면 그 의미부터 정확히 짚어야 한다. 교육부와 한국교육개발원이 발표한 2025년 직업계고 졸업자 취업통계에서 공식 취업률은 55.2%다. 그런데 졸업자 59,661명 중 취업자 15,296명이 차지하는 비중은 25.6%다. 같은 졸업생을 두고 두 숫자가 나오는 것은 분모가 다르기 때문이다.공식 취업률은 졸업자에서 진학자·입대자·제외인정자를 뺀 취업 대상자를 기준으로 계산한다. 그래서 '취업 대상자의 절반 이상이 취업했다'는 설명과 '전체 졸업생 네 명 중 한 명이 취업했다'는 설명은 둘 다 틀리지 않지만, 학생과 학부모가 받는 인상은 크게 다르다.어느 수치를 쓰든 그 기준을 밝혀야 오해가 없다. 집계 대상도 기준에 포함된다. 앞서 소개한 제목의 '53%'와 '22%'는 특성화고 졸업생만 집계한 값이어서, 마이스터고까지 포함한 직업계고 전체 수치와는 대상이 다르다. 취업 대상자의 취업 상황은 공식 취업률로, 졸업생 전체의 진로 구성은 취업자 비중까지 함께 보아야 알 수 있다.진학률도 마찬가지다. 2025년 직업계고 진학률은 49.2%로 전년보다 1.2%포인트 높아졌다. 그러나 진학자 수는 2024년 30,216명에서 2025년 29,373명으로 오히려 줄었다. 졸업자 수가 더 큰 폭으로 줄면서 인원과 비중의 변화 방향이 달라진 것이다. 더 중요한 것은 숫자에서 드러나지 않는 이유다.진학률 상승을 직업교육 취지의 퇴색으로 읽으려면 학생이 왜 진학을 선택했는지부터 알아야 한다. 전공을 더 깊이 공부하려는 선택일 수도 있고, 원하는 일자리를 찾기 어려워 택한 길일 수도 있다. 이를 구분하지 않으면 전공을 이어 가려는 학생의 선택까지 실패로 평가할 수 있다. 그렇다고 모든 진학을 성장으로 볼 수도 없다. 대학에서 무엇을 배우고, 그 배움이 이후의 직업으로 어떻게 이어지는지 확인해야 한다.진학이 하나의 길이라면, 직업계고의 첫 취업은 여전히 중요한 성취다. 취업을 목표로 입학한 학생에게는 원하는 일자리로 출발하는 일이 절실하다. 학교가 길러야 할 능력도 이 출발을 뒷받침하는 데서 시작된다. 전기 실습에서 도면에 따라 회로를 정확히 구성하는 기능은 기본이다. 회로가 왜 그렇게 작동하는지 이해하고, 예상과 다른 측정값이 나왔을 때 원인을 찾아 수정하는 경험도 필요하다. 작업의 위험을 알아보고 안전하게 수행하는 판단까지 갖추어야 한다. 이것이 학생이 학교에서 쌓아 가는 직업적 전문성이다.이 전문성은 현장실습에서 실제 일과 만날 때 비로소 완성된다. 전공과 무관한 단순 업무만 반복한다면 무엇을 배우는 실습인지 되물을 수밖에 없다. 안전을 보장하지 못한다면 실습 운영부터 다시 점검해야 한다. 이를 위해 학교는 학생이 실제로 하는 일을 확인하고, 기업은 교육과 안전을 책임질 여건을 갖추어야 한다. 교육청과 관계 부처는 적합한 산업체를 발굴하도록 지원하고, 안전과 교육 내용을 전문적으로 점검하는 체계가 현장에서 실제적으로 작동하도록 뒷받침해야 한다.입학설명회에서도 취업·진학 실적과 성공 사례를 보여 주는 데 그치는 것으로는 부족하다. 학교를 선택하는 사람은 학생과 학부모인 만큼, 어떤 일을 준비하는 교육인지, 실습에서 무엇을 익히고 안전은 어떻게 지키는지, 졸업 후에는 어떻게 경력을 쌓고 배움을 이어갈 수 있는지 구체적으로 설명해야 한다.기사에서도 수치가 드러내는 문제를 짚는 일과 교육의 가치를 평가하는 일은 구분해 주었으면 한다. 취업률 하락이나 신입생 미충원을 보도하는 일은 필요하다. 학교와 학과의 여건, 학생의 선택 이유, 채용 기회와 실습 환경까지 함께 살펴야 개선할 곳도 제대로 드러난다. 그러나 그 수치만으로 학생이 학교에서 무엇을 배웠는지, 졸업 후 어떤 길을 이어가는지까지 판단할 수는 없다.직업계고는 첫 일자리를 준비시키는 학교다. 그 일을 충실히 하면서, 학생이 산업과 사회의 변화 속에서도 새로운 일을 배우고 경력을 이어 갈 수 있도록 도와야 한다. 취업률은 그 첫걸음을 점검하는 중요한 지표다. 학생이 갖춘 전문성과 졸업 이후의 경로를 함께 살피면 직업교육의 성과를 더 충실하게 이해할 수 있다. 졸업식 날 찍은 한 장의 사진도 소중하지만, 그 뒤 몇 해 동안 채워지는 성장 앨범까지 살펴야 직업교육의 가치를 제대로 이야기할 수 있다. 그래야 입학을 앞둔 학생과 학부모도 숫자 너머의 직업교육을 보고 선택할 수 있다.이강은(인덕과학기술고등학교 교감)