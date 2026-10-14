통증을 참으며 출석하는 것, 이것도 글이다

복지관에서 어르신 글쓰기 수업을 합니다. 수업에서 있던 일을 기록해요.



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큰사진보기 ▲그럼에도 불구하고 매일 움직이는 게 삶의 목표라는 마지막 말이 무겁게 다가온다. ⓒ charlesdeluvio on Unsplash 관련사진보기

나는 노인 복지관에서 글쓰기 수업을 한다. 내가 하는 수업에서는 매주 1편씩 글을 쓰는 게 목표이다. 목표는 말 그대로 목표라 이상적인 상태를 말한다. 다시 말해 1편씩 꼬박꼬박 쓰는 사람이 매우 적다는 뜻이기도 하다.그런데 출석은 꼬박꼬박 하면서 글은 절대 안 쓰는 어르신도 있다. 아이러니하게도 나는 요즘 그분을 보며 수업의 힘을 얻곤 한다. 그분은 목 디스크가 있어서 글을 쓴다는 건 큰 통증을 감수해야 하는 일이다. 그러니 처음부터 글을 쓸 일은 없다고 아예 선포하고 수강신청을 했다.노인복지관에서 일을 하다보니 어르신 글쓰기는 일반 글쓰기와 많이 다름을 느낀다. 일반 글쓰기 반에서는 글을 안 쓴다고 미리 선포하고 수강하는 사람은 없을 것이다. 노인 복지관에서 이게 가능한 이유는 그렇게라도 집밖으로 나오는 일 자체가 생존의 중요한 실마리가 되기 때문이다.목 디스크 때문에 글을 못 쓰는 그 어르신은 매일이 통증과의 싸움이다. 지팡이에 의자해서 아주 좁은 보폭으로 걷기 때문에 남들 한 발자국 거리를 서너 발자국에 움직일 정도다. 치료를 할까 하다가도 전신마취가 필요한 수술까지 가야 하고 수술 후 좋아지리라는 보장도 없다고 한다. 그 상황에서 가장 확실한 건 움직이지 않으면 바로 마비가 올거라는 의사 소견이다.그러니 이 어르신은 일주일 내내 일정이 바쁘다. 종교활동을 비롯한 주민센터, 복지관 등의 프로그램이 일과에 꽉 차있다. 어느 프로그램에서는 반장도 맡았다. 이름만 반장이고 몸을 움직이는 일은 다른 회원들이 알아서 도와준다고 한다. 본 적은 없지만 상상만 해도 다정한 풍경이다.내가 하는 글쓰기 반에서는 글 대신 말로 푸는 일도 많다. 그래서 클래스 이름도 '내 인생 풀면 책 한 권'이다. 일주일 동안 있던 일을 수다떨 듯 풀어내면 내가 그 자리에서 글로 바꾸는 일도 종종 있다. 그런데 이 분은 그 '푸는 일' 조차 하지 않았다. 결석도 없지만 말도 없는 어르신이 강사 입장에서는 아픈 손가락이었는데 몇 학기가 지나니 이제야 자연스럽게 말문이 터졌다.그렇다고 해서 대단한 이야기를 펼치지는 않는다. 마약성 진통제를 3일 연속 먹다가 하루만 먹어서 좀 뿌듯했다는 말, 비 오는 날 나오려면 긴장된다는 말, 불면증으로 새벽에 깨면 자꾸 나쁜 생각만 든다는 말 등 통증과 연결된 비슷한 패턴이다. 그럼에도 불구하고 매일 움직이는 게 삶의 목표라는 마지막 말이 무겁게 다가온다.그분의 이야기를 들으며 나는 '글을 쓴다는 것'의 의미를 다시금 곱씹게 되었다. 처음에는 완성된 글 한 편을 가져오는 것만이 수업의 유일한 결실이라 믿었다. 하지만 통증을 참으며 99프로 출석을 하는 그분의 걸음 자체가 이미 훌륭한 문장이었다. 한 발자국을 떼기 위해 전신의 감각을 세우는 어르신의 움직임과 인생의 어느 한 부분을 편집한 말은 적어도 여기서는 똑같은 '글'이 된다.글을 종이에 옮겨 적지 않아도 자신의 삶을 견뎌내며 타인 앞에 마주 앉아 다정하게 말을 건네는 일 역시 깊은 의미의 글쓰기라는 것을 그분을 통해 배웠다. 수업 30분 전에 도착해서 교실을 지켜주는 어르신을 보면 이상하게 나도 힘이 난다.아마 이 어르신은 매우 높은 확률로 수강 기간이 다 끝나도록 다른 분처럼 몇 페이지의 글이 남지 않을 것이다. 하지만 상관없다. 오늘도 움직일 수 있어서 안도하는 소박한 일상을 나눠주는 것만으로도 충분하다. 그 어르신이 앞으로도 매주 무사히 복지관에 걸어 나와 글 대신 삶을 한 토막씩 풀어놓을 수 있기를 응원하고 싶다. 힘겹게 떼어놓는 그분의 발걸음마다 통증 대신 온기만 깃들기를 바라본다.