민주당 경기 동북부 원외 지역위원장들 "지역 발전 불균형 공동 대응"

큰사진보기 ▲왼쪽부터 더불어민주당 최성원 여주양평, 연제창 포천가평, 이인규 동두천양주연천 지역위원장. ⓒ 중앙선거관리위원회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

더불어민주당 경기 동북부 원외 지역위원장들이 지역 균형발전과 현안 해결에 서로 협력하기로 뜻을 모았다.이들 지역위원장은 지난 12일 구리시에서 간담회를 열고 "동북부 지역의 교통 인프라 부족과 각종 개발 규제, 지역 간 발전 격차 등을 공통된 과제로 보고 동북부 전체 균형발전을 위한 협력 방안을 모색하기로 했다"며 이같이 밝혔다.간담회에는 최성원 여주·양평지역위원장, 연제창 포천·가평지역위원장, 이인규 동두천·양주·연천지역위원장이 참석했다.참석자들은 원외 지역위원장으로서 지역 현안을 중앙정부와 경기도의 정책에 반영하는 데 필요한 협력 방안을 논의하고, 지역위원회 간 지속적인 소통과 공동 대응의 필요성에 공감했다.특히 경기 동북부 지역의 교통 인프라 부족과 각종 개발 규제, 지역 간 발전 격차 등을 공통 과제로 보고, 개별지역의 현안을 넘어 경기 동북부 전체의 균형발전을 위한 협력 방안을 모색했다.여주·양평의 주요 현안으로는 여주 강천역 신설과 앙평 한여울대교 건설을 제시했다. 최 위원장은 강천역 신설이 여주 지역의 교통 접근성을 높이고 지역 발전의 기반을 마련하는 데 필요한 사업이라는 점을 설명했다.또, 양평군 양서면과 강하면을 연결하는 한여울대교 신설의 필요성을 언급하며, "교통 인프라 확충은 단순한 이동 편의의 문제가 아니라 지역 주민의 삶의 질과 지역경제의 미래를 결정하는 중요한 과제"라면서 "지역의 오랜 숙원사업들이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 관계기관과 지속해서 협의하겠다"고 밝혔다.포천·가평은 교통망 확충과 관광산업 경쟁력 강화를 주요 과제로 꼽았다. 연 위원장은 "포천 지역의 철도 연장과 GTX 노선 유치 필요성을 강조하고, 광역교통망 확충을 통해 수도권 내 지역 간 접근성 격차를 줄여야 한다"는 의견을 밝혔다.아울러 가평 지역의 주요 관광자원인 자라섬과 남이섬을 연계한 관광벨트 고도화 사업을 제안하며, 지역 관광산업의 경쟁력 강화와 지속 가능한 지역경제 활성화 방안을 논의했다.동두천·양주·연천은 접경지역의 특수성을 고려한 균형발전 정책의 필요성을 강조했다. 이 위원장은 동두천 국가산업단지 2단계 조기 조성과 연천-서울 간 고속도로 조속 착공을 주요 현안으로 제시했다.그는 "접경지역이 국가안보와 각종 규제로 인해 오랜 기간 발전에 제약을 받아온 만큼 이에 상응하는 정책적 지원과 기반시설 확충이 필요하다"는 의견을 밝혔다.이들 지역위원장은 지역 현안 해결을 위해 지역 주민과의 긴밀한 소통은 물론 경기도와 중앙정부, 국회 등 관계기관과 협력체계를 강화하는 것이 중요하다는 데 의견을 같이했다.이들은 공동 발언에서 "경기 동북부 지역은 각기 다른 지역적 특성이 있지만, 교통 인프라 부족과 지역 발전의 불균형이라는 공통적인 과제를 안고 있다"며 "개별지역의 노력만으로 해결하기 어려운 현안에 대해서는 지역위원회 간 긴밀한 협력이 필요하다"고 밝혔다.이어 "원외라는 조건에 머무르지 않고 현장에서 주민들의 목소리를 듣고, 이를 정책과 사업으로 연결하는 역할에 충실하겠다"며 "이번 간담회를 계기로 지역 현안 해결을 위한 협력과 소통을 지속해 나가겠다"고 강조했다.