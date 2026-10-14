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교육

연재2026 국정감사  |  32화
26.10.14 14:48최종 업데이트 26.10.14 14:55

내년에 여명학교 어디로? 서울교육감 "현재 공간 잘 활용"

[국감-교육위] 정근식 교육감, 국정감사 자리서 밝혀... 여명학교 건물 건립 청신호?

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강경숙 조국혁신당 의원이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에사 북한 이탈 청소년 학교인 여명학교 건립과 관련해 정근식 서울시 교육감에게 질의하고 있다.
강경숙 조국혁신당 의원이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에사 북한 이탈 청소년 학교인 여명학교 건립과 관련해 정근식 서울시 교육감에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호

2027년 2월 서울 강서구 옛 염강초 폐교 건물에 대한 임시 사용 기간이 끝나는 여명학교의 교육 공간에 대해 정근식 서울시교육감이 "현재 공간을 잘 활용하도록 노력할 것"이라고 답변했다. 탈북 청소년을 위한 서울 유일의 중고교 과정 인정 대안학교인 여명학교는 2004년 개교 이래 22년 동안 안정된 학교 건물 없이 서울 시내를 떠돌아다녔다.

14일 오전, 국회 교육위가 연 서울·인천·경기 교육청에 대한 국정감사에서 강경숙 의원(조국혁신당)은 정근식 서울시교육감에게 "여명학교의 옛 염강초 건물 임시 사용 기간이 2027년 2월 종료되지만, 교사는 (이곳에) 2029년 3월 신축된다"라면서 "약 2년간 안정적인 교육 공간 확보가 필요한 상황이다. 2년의 공백 기간은 어떻게 할 것이냐"라고 물었다.

이에 대해 정 교육감은 "가급적 현재 공간을 잘 활용할 수 있도록 노력하겠다"라고 답변했다. 신축 건물이 들어서는 옛 염강초 부지에서 여명학교 학생들이 임시 사용 기간이 끝나는 2027년 2월 이후에도 공부할 수 있도록 하겠다는 뜻이다.

정근식 서울시 교육감이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다.
정근식 서울시 교육감이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호

정 교육감의 답변과 관련, 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "2029년 해당 부지에 새 건물이 들어서도 여명학교 학생들이 그 건물에서 계속 공부할 수 있도록 하겠다는 교육감의 의지를 나타낸 발언"이라고 해석했다.

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현재 여명학교로부터 200여 미터 떨어진 아파트에 사는 일부 주민 등을 포함한 이 지역 일부 주민은 '여명학교 건축 반대 서명운동'을 벌이고 있다.

한편, 지난 7월 통일부·서울시교육청·현대자동차그룹·여명학교가 모두 160억 원 규모의 민간 재원을 활용해 옛 염강초 부지에 정식 여명학교 교사를 건립하기 위한 업무협약을 맺었다. 서울시교육청은 옛 염강초 부지의 1/10을 제공하고 여명학교와 현대자동차그룹이 각각 100억과 60억을 내 건물을 지은 뒤 서울시교육청에 기부채납하는 형식이다.

여명학교 건물.
여명학교 건물. ⓒ 윤근혁

강경숙 의원은 "22년 동안 학교를 옮겨 다닌 학생들이 새 학교가 완공되는 날까지 또다시 교실 걱정을 해서는 안 된다"라면서 "서울시교육청이 임시 사용 연장과 공사 기간 중 교육 공간 확보 방안을 구체화하고, 단 하루의 교육 공백도 발생하지 않도록 책임 있게 추진해야 한다"라고 강조했다.

#여명학교#서울시교육청#강경숙

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