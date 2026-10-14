내년에 여명학교 어디로? 서울교육감 "현재 공간 잘 활용"

큰사진보기 ▲강경숙 조국혁신당 의원이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에사 북한 이탈 청소년 학교인 여명학교 건립과 관련해 정근식 서울시 교육감에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲정근식 서울시 교육감이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲여명학교 건물. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

2027년 2월 서울 강서구 옛 염강초 폐교 건물에 대한 임시 사용 기간이 끝나는 여명학교의 교육 공간에 대해 정근식 서울시교육감이 "현재 공간을 잘 활용하도록 노력할 것"이라고 답변했다. 탈북 청소년을 위한 서울 유일의 중고교 과정 인정 대안학교인 여명학교는 2004년 개교 이래 22년 동안 안정된 학교 건물 없이 서울 시내를 떠돌아다녔다.14일 오전, 국회 교육위가 연 서울·인천·경기 교육청에 대한 국정감사에서 강경숙 의원(조국혁신당)은 정근식 서울시교육감에게 "여명학교의 옛 염강초 건물 임시 사용 기간이 2027년 2월 종료되지만, 교사는 (이곳에) 2029년 3월 신축된다"라면서 "약 2년간 안정적인 교육 공간 확보가 필요한 상황이다. 2년의 공백 기간은 어떻게 할 것이냐"라고 물었다.이에 대해 정 교육감은 "가급적 현재 공간을 잘 활용할 수 있도록 노력하겠다"라고 답변했다. 신축 건물이 들어서는 옛 염강초 부지에서 여명학교 학생들이 임시 사용 기간이 끝나는 2027년 2월 이후에도 공부할 수 있도록 하겠다는 뜻이다.정 교육감의 답변과 관련, 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "2029년 해당 부지에 새 건물이 들어서도 여명학교 학생들이 그 건물에서 계속 공부할 수 있도록 하겠다는 교육감의 의지를 나타낸 발언"이라고 해석했다.현재 여명학교로부터 200여 미터 떨어진 아파트에 사는 일부 주민 등을 포함한 이 지역 일부 주민은 '여명학교 건축 반대 서명운동'을 벌이고 있다.한편, 지난 7월 통일부·서울시교육청·현대자동차그룹·여명학교가 모두 160억 원 규모의 민간 재원을 활용해 옛 염강초 부지에 정식 여명학교 교사를 건립하기 위한 업무협약을 맺었다. 서울시교육청은 옛 염강초 부지의 1/10을 제공하고 여명학교와 현대자동차그룹이 각각 100억과 60억을 내 건물을 지은 뒤 서울시교육청에 기부채납하는 형식이다.강경숙 의원은 "22년 동안 학교를 옮겨 다닌 학생들이 새 학교가 완공되는 날까지 또다시 교실 걱정을 해서는 안 된다"라면서 "서울시교육청이 임시 사용 연장과 공사 기간 중 교육 공간 확보 방안을 구체화하고, 단 하루의 교육 공백도 발생하지 않도록 책임 있게 추진해야 한다"라고 강조했다.