세종연구원 원장, 개인 행사에 관용차... "송구하다" 사과

큰사진보기 ▲12일 열린 2026년도 행정복지위원회 행정사무감사 ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 2026년도 행정복지위원회 행정사무감사에서 김재형 위원장이 권영걸 세종연구원장을 상대로 질의하고 있다. ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲12일 2026년도 행정복지위원회 행정사무감사에서 박범종 의원이 권영걸 세종연구원장을 상대로 질의하고 있다. ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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세종연구원이 책임연구위원 채용의 공정성 논란부터 원장의 관용차 출장과 사적 활동 관련 의혹까지 잇따라 도마 위에 올랐다.채용 기준을 완화한 근거와 채용 이후 보직 부여의 적정성이 쟁점으로 떠오른 데 이어, 공적 목적이 불분명한 출장과 개인 수상 행사 참석에 관용차를 이용한 사실이 지적되면서 기관 운영 전반에 대한 책임론이 제기됐다. 세종연구원장은 일부 출장의 공적 목적이 없었다는 지적에 "송구하다"며 재발 방지를 약속했다.세종특별자치시의회 행정복지위원회(위원장 김재형)는 12일 세종연구원을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 채용 절차와 인사 운영, 원장의 출장 및 관용차 사용 실태 등을 집중적으로 점검했다.김재형 위원장(고운동·더불어민주당)은 세종연구원의 2025년 통합 과정에서 책임연구위원 채용 절차와 임용 이후 보직 부여의 적정성을 집중적으로 따져 물었다.김 위원장은 기존 통상적인 관례와 현행 인사관리 규정상 원내 연구위원 경력 4년 이상이면 책임연구위원으로 임용될 수 있다는 점을 짚으며, 2025년 연구직 공개채용에서 외부 인사를 책임연구위원으로 직접 채용한 배경을 질의했다.또한 당시 채용 과정에서 연구실적 인정 기간을 최근 5년 이내에서 10년 이내로 조건을 완화한 이유와 IT·기술경영·정책·문화콘텐츠 등 여러 분야를 하나의 모집 분야로 설정한 근거도 함께 물었다.이 같은 지적은 외부 인사 '직행 채용'이 기존 연구원들의 승진 기회와 인사 형평성을 저해했다는 문제의식에서 나온다. 또 자격 요건 완화와 묶음 공고의 배경이 명확하지 않을 경우 특혜 논란을 피하기 어렵다는 취지로 풀이된다.아울러 해당 인사가 채용 직후 행정 및 조직 관리를 총괄하는 전략기획실장에 보임된 점과 이후의 저조한 연구 실적도 도마에 올랐다. 김 위원장은 "책임연구위원으로 뽑았는데 연구보다는 전략기획실 실장으로서 업무를 한다는 게 개인적으로 납득이 안 간다"며 연구직 채용과 보직 배치의 적정성을 문제 삼았다.이에 대해 세종연구원 측은 신생 연구기관의 특수성과 전문성 확보를 위한 불가피한 인사 운용이었다고 반박했다.당시 인사 실무를 담당한 이동준 부장은 "당시 기관 출범 초기라 채용 전반에 대한 제도가 정비되지 않은 상황이었다"며 "연구원 규모상 특정 영역에 한정하기보다 다재다능한 연구 인력이 필요해 모집 분야를 열어두다 보니, 전문성을 갖춘 인재 충원을 위해 기존보다 높은 직급인 책임연구위원 채용이 적절하다고 판단해 기획 부서 협의와 인사위원회를 거쳐 진행했다"고 설명했다.권영걸 원장은 전략기획실장 보임 배경에 대해 "통합된 두 조직 간의 문화적 차이를 극복하고, 중립적이고 객관적으로 전체 사무를 포괄할 수 있는 역량이 필요했다"며 "연구 역량과 민·관·산·학 경력을 두루 갖춘 적임자를 배치한 것"이라고 해명했다.김 위원장은 질의를 마무리하며 연구실적 인정 기간을 10년으로 확대한 기준을 향후 채용에서도 유지하는 것이 적절한지 재검토할 필요가 있다고 강조했다.그는 "연구는 계속해서 활동을 이어온 분이 들어와야 세종시를 위한 연구를 지속할 수 있다"며, 연구의 연속성을 담보할 수 있도록 채용 기준을 강화할 필요성을 제기했다. 아울러 연구직 채용 목적과 실제 인력 운용이 일치해야 한다며 전략기획실장 보임 경위와 연구실적 인정 기간 확대의 근거 및 사유를 추가로 확인하겠다고 밝혔다.질의에 나선 박범종 의원(종촌동·더불어민주당)은 권영걸 원장의 관외 출장 내역과 관용차 사용 실태를 집중 추궁했다.박 의원은 "원장 연봉이 1억 3000만 원에 달하고 관용차가 제공되는 것은 세종시 정책 개발과 연구원 운영에 막중한 책임이 있기 때문"이라며 "본인의 출장을 스스로 승인하는 구조라면 공적 목적을 더욱 엄격히 판단해야 함에도, 단순 도서·자료 운반이나 개인적 대외 활동을 이유로 서울까지 관용차로 직접 왕복 출장을 간 사유는 납득하기 어렵다"고 꼬집었다.특히 박 의원은 지난 1년간 원장의 관외 출장 달력 대조 자료를 공개하며 "출장 47건 중 상당수가 금요일이나 연휴 전날 오후 시간에 집중되어 있고, 출장 후 연차를 이어서 쓴 사례도 확인된다"며 출장 목적과 시점의 정당성에 의문을 제기했다.또한 "외부 기관과의 교류 자체를 문제 삼는 것은 아니지만, 출장 사유를 보면 개인적인 경력과 인맥을 바탕으로 한 활동이 아닌가 우려된다"며 "2025년 11월 서울 코엑스에서 열린 한국디자인단체총연합회 창립 30주년 기념식의 명예 헌정패 수상 등 개인 공로에 따른 행사 참석에도 관용차와 공식 출장을 이용했다"고 질타했다.박 의원은 "원장이라는 직책이 갖는 세종시를 위한 의무가 있음에도 그 자리를 이용해 개인적 활동을 하는 것처럼 보여 의문이 제기되는 것"이라며 "기관장부터 공적인 책임과 예산 집행의 원칙을 분명히 지켜야 구성원들도 따라올 수 있는 만큼, 세종연구원이 직접 납득할 수 있는 답변을 내놓아야 한다"고 촉구했다.이에 권영걸 원장은 "공적 업무로 가지 않았던 일부 출장에 대해서는 굉장히 송구하게 생각한다"며 "그 부분은 사과드리고 앞으로 이런 일이 없도록 시정하겠다"고 고개를 숙였다.이날 감사에서 제기된 두 사안은 성격은 다르지만 공공기관 운영의 기본 원칙이라는 공통점을 갖는다. 채용에서는 기준 변경의 근거와 절차의 공정성, 임용 이후 인사에서는 직무와 보직의 적정성이 요구된다. 관용차 사용 역시 공적 목적과 비용 대비 필요성을 명확히 입증할 수 있어야 한다.행정사무감사는 기관 운영의 적정성을 확인하고 개선을 요구하는 절차다. 세종연구원이 이날 제기된 의문에 구체적인 근거와 향후 개선 조치로 답할 수 있을지 주목된다.