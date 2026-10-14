일상의 수탈과 착취를 벗어나기

큰사진보기 ▲자본의 바깥책의 표지 ⓒ 힐데와소피 관련사진보기

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"우리가 빈집에서 발견했던 것도 같은 것이다. 기꺼이 자신의 전 재산이라 할 수 있는 보증금을 모두를 위해 출자하는 사람이 있고, 정해진 비용보다 굳이 더 많이 내겠다고 하는 사람들이 있다. 문제는 이런 아름다운 행동들, 아름다운 사람들을 위한 시스템이 없다는 것이다."

"(전략)... 은행이 안정적이라고? 그건 일차적으로는 국가가 안정성을 보장하기 때문이다. 그러나 국가가 그럴 수 있는 것은 국가가 국민 즉 우리로부터 세금을 앞으로도 안정적으로 수탈할 수 있기 때문이다.

은행이 수익성이 높다고? 그것은 일차적으로는 은행이 수익성 높은 거대 자본에 투자하기 때문이다. 그러나 거대 자본의 수익성이 높은 것은 거대 자본이 노동자와 소비자 즉 우리를 가장 효율적으로 착취하고 있기 때문이다.

모두가 이용할 수밖에 없는 은행이 안정적으로 막대한 이익을 벌고 있다면, 결국 그것은 모두의 주머니를 턴 것에 지나지 않는다. (후략)"

- 출자금 반환 요구가 몰리거나 이용금 회수가 어려워지면 어떻게 대응하는가?

- 운영을 맡는 사람의 노동과 책임은 어떻게 나누는가?

- 서로 잘 모르는 사람이 많고 공동체가 커져도 신뢰와 자치를 유지할 수 있는가?

- 개인의 자본 수익을 사양하는 실천이 사회 전체의 불평등을 바꾸는 힘으로 어떻게 하면 이어지겠는가?

덧붙이는 글 | 이 기사는 온라인 천도교신문에도 실립니다.

"... 사람들은 선물하는 걸 좋아하고, 어려운 사람 돕는 걸 좋아하고, 다른 사람을 위해서 이익을 양보하는 걸 좋아한다"라는 말에 쉽게 동의가 되는가? 그렇기도 하고 안 그렇기도 할 것이다. 주변에 그런 사람도 있지만 안 그런 사람도 있을 것이다. 자, 그러면 이제 자기 자신에게 비추어보자.나 자신은 그러한가? 선물하는 걸 좋아하고 어려운 사람 있으면 웬만하면 돕고자 하는가? 내가 좀 손해가 나더라도, 내가 좀 불편하더라도 다른 사람에게 양보하는 걸 좋아하는가? 이 책의 277쪽에 있는 글이다.이 글을 읽으면서 문득 '상호부조론'을 주장한 전설적인 아나키스트 '크로포트킨'의 <만물은 서로 돕는다>가 떠올랐다. 그는 동물계를 두루 살피며 상호지지와 상호부조가 진화에 얼마나 큰 역할을 하는지 강조한다. 고대인들 역시 사냥이나 식량을 비축하기 위해서, 또는 아이를 기르거나 군집 생활을 즐기기 위해서 집단을 이루어 살면서 족이나 종들 내에서는 과도한 경쟁을 피하는 방법을 터득했으며 이를 가장 잘하는 종들이 끝내 살아남았다고 단언한다. 비사회적인 종들은 사라졌고 사회적인 종들은 번성한다는 것이다.인류 역사의 맥락을 이렇게 짚는 것은 '유발 하라리'의 <사피엔스>도 같다. 호모 사피엔스가 지구의 최상위 포식자가 되고 만물의 영장이 될 수 있었던 가장 결정적인 원동력으로 '유연하고 대규모적인 협력 능력'을 꼽는다. 침팬지 같은 다른 영장류는 피를 나눈 친밀한 소규모 무리(약 50명 안팎)에서만 협력할 수 있지만, 사피엔스는 수만~수백만 명이 모여 협력할 수 있어서 지구 최고의 지위를 차지했다는 것이다.다시 본론으로 돌아가자. 책 얘기다.김지음, 빈고가 낸 이 <자본의 바깥>(힐데와소피, 2025. 12.)의 277쪽에는 시장에 가면 한 푼이라도 덜 주려고 줄다리기를 하고, 온라인 쇼핑몰에서는 같은 사양(모델)의 제품을 이곳저곳에 비교하며 이른바 가성비를 따지는 사람인데도 "그렇게까지 철저하게 자본 수익을 추구하며 살지 않고, 오히려 그런 사람들을 비난한다"며 이렇게 말했다.그 시스템. 그게 바로 이 책의 공동 저자로 이름을 올린 '빈고(貧庫)'다. 빈고의 단어 풀이는 가난한 사람들의 창고라는 뜻인데 여기서는 공동자원을 함께 만들고 관리하는 공동체 은행이다. 이것이 바로 자본 바깥의 시스템이다.나는 책의 저자 김지음을 지난달에 우연히 만났다. 그가 살고 있으리라고 상상조차 못 했던 홍성에서 열린 정농회 창립기념행사에서 만났었다. 그전에 책을 봤을 때 지금 우리 한국 사회에 딱 필요한 책이라고 느꼈다. 경제력이 세계 몇 위니, 케이-팝, 케이-컬처니 하다가 이제는 케이-방산을 내세워 전쟁터로 무기 팔기에 여념이 없는 한국.바로 이런 한국에 '돈을 얼마나 불릴 것인가'에서 '돈으로 어떤 삶과 관계를 만들 것인가'로 옮겨가자고 제안하는 책. 내가 오래전부터 꿈꾸고 시도했던 대안교육, 대체의학, 미래 화폐(지역화폐), 선물 경제 등의 기본정신이 고스란히 배어 있는 책. 땅, 집, 돈을 개인과 공동체가 함께 모으고, 필요한 곳에 이용하며, 그 과정에서 생기는 이익도 공유하는 공동자원으로 바라보는 책이다. 책은 환대, 자치, 공유, 연대로 구성된다. 각 장마다 '탐구'가 달려있다. 주제에 대한 다양한 시각과 해법을 마련하는 시도가 담겨있다.은행, 이자, 주식, 투자, 수익, 펀드 등의 단어에 익숙한 사람들은 이런 책의 구성과 내용에 대해 감이 잘 안 올 것이다. 책 51쪽에서 77쪽에 이르는 '주거비용-자본 수익 게임'이나 '함께 살기의 정치경제학'에 쉽고 재미있는 풀이가 나온다. 교양 경제 책이라 해도 손색이 없다.이 책은 자본의 바깥에서 새 판을 짜자고 권하고 있다. 국가, 자본, 민족, 민간이라는 경제 주체를 축으로 여러 경제이론을 다룬다. 고전에 속하는 마르크스의 생산양식론에서 '가리타니 고진'의 교환양식론까지 다룬다. 자본주의를 넘어서면서도 국가의 강제(수탈과 재분배. 지배와 보호)나 공동체의 구속에 매이지 않는 사회는 어떻게 가능할지를 탐색한다.이 책이 주장하는 금융·경제의 핵심은 노동과 소비뿐 아니라 저축의 방향도 바꾸어야 한다는 것이고 이것이 빈고 같은 커먼스은행이다. 책은 노동자가 정당한 몫을 되찾고 소비자가 기업의 횡포에 맞서더라도, 그렇게 확보한 돈이 은행과 투자를 통해 다시 자본의 축적에 쓰일 수 있다고 본다. 따라서 '자본의 바깥' 실천에는 "내 돈이 어디에서 무엇을 하고 있는가"를 묻는 금융의 전환도 필요하다는 것이다.돈의 소유에서 생기는 권리를 사양하고 공동의 이용으로 돌린다는 주장도 주요하다. '사양(辭讓)'은 물러나 양보한다는 뜻이다. 이 책에서 사양은 단순한 검소함을 넘어, 자본을 소유했다는 이유로 얻을 수 있는 수익과 지배권을 혼자 차지하지 않는 교환의 원리로 제시한다. 책은 이를 가라타니 고진의 교환양식론과 연결하고, 선물·수탈·상품과 구별되는 '사양 교환'이 반복되고 확장되면서 커먼즈를 만든다고 설명한다.여유자금을 가진 사람이 수익을 최대한 요구하는 대신 공동 이용에 내놓고, 이용자는 그 덕분에 절약한 비용을 자신만의 이익으로 남기지 않고 다시 공유하는 식이다. 서로의 사양(양보)이 공동자원을 유지하는 힘이 되는 구조다.이렇게 하면 개인과 공동체가 함께 풍요로워질 수 있다고 한다. 개인의 몫을 줄여 공동체만 살리는 방식이라면 오래 지속되기 어렵다. 빈고의 방식은 공동자원을 이용해 생활 부담을 줄이고, 그 효과로 공동체를 유지하며, 다시 다른 사람에게 이용 가능성을 열어두려는 것이다. 공동체별로 위기에 대비하는 것보다 여러 공동체가 자원을 함께 관리할 때 필요한 곳으로 옮길 수 있다고 생각한다. 책은 말한다. 풍요란 개인이 많이 쌓아두는 것만을 뜻하지는 않는다고.나는 이 대목에서 몇 년 전에 감동으로 읽은 마셜 살린스의 <석기시대 경제학>을 떠올린다. 이 책은 경제를 개인의 이익 계산만으로 설명하지 않는다. 생산과 교환은 가족·친족·공동체의 관계, 의무, 정치적 권력과 연결되어 있다면서 무엇을 얼마나 생산하고 누구와 어떻게 나누는가는 그 사회의 생활 방식에 따라 달라진다는 것이다.살린스는 적은 소유 속에서도 풍요가 가능함을 보여주고, 빈고는 함께 이용할 자원을 만들어 그 가능성을 현대의 금융생활에서 실험한다. 빈고는 검약 생활, 개인의 절제뿐 아니라 공유의 구조에서 풍요가 생긴다는 점을 내세우는 것으로 보인다. 하루 24시간 중, 비어 있는 시간이 많은 집이나 마당이나 창고 등의 공간을 각자 확보해야 한다면 큰돈이 필요하지만, 함께 마련하고 같이 이용하면 개인의 소유가 적어도 생활의 가능성은 넓어질 수 있기 때문이다.사례가 될 수 있는 것은, 졸저 <밥은 하늘입니다>(모시는 사람들, 2023)의 '제2장 같이 먹는 밥'에 나오는 밝은누리 공동체와 오늘공동체에도 있다.책은 이론만 다루지 않는다. 빈고의 활동들도 소개된다. 빈고는 크게 네 갈래 활동을 한다. 첫째가 공동체 공간 마련이다. 함께 사는 집이나 활동 공간의 보증금 등에 공유자금을 이용한다. 둘째는 생활의 상호부조다. 긴급자금, 채무 전환, 병원비·교육비·생활비 등 필요한 자금을 공동체와 협의해서 푼다. 셋째는 공동체 밖으로의 연대다. 잉여 일부를 '지구 분담금'으로 마련하여 외부 단체와 활동 현장을 지원한다.마지막 네 번째는 공동 운영과 배움이다. 총회와 활동가 모임, 조합원 교육과 책 모임 등에 참여한다.누리집(https://bingobank.org/)에 있는 빈고 선언문을 보자. 마르크스-엥겔스의 <공산당 선언>을 처음 읽을 때의 감동이다. 선언문 외에도 누리집 모두를 찬찬히 읽고 나는 게시판에 있는 '천하제일 고양이 대회'에 응모했다. 우리 집 귀염둥이 망이와 랑이 허락도 없이 사진을 올렸다. 그리고 정식으로 빈고에 가입도 하고 작은 액수지만 출자도 했다.언젠가 저자를 만나면, 또는 빈고 회원들과 얼굴을 트게 되면 아래와 같은 주제를 같이 탐색하고 싶다.등이다.이 대목에서 유발 하라리가 또 떠오른다. 그는 말했다. 인간의 거대한 협력을 가능하게 한 원동력은 '허구(상상력)'이라고 했다. 상호부조, 사양, 검약이 개인이나 집단이 몸으로 현실을 부딪히며 행한 실리적·본능적 연대였다면, 유발 하라리가 강조하는 핵심은 '공동의 신화(허구)'라는 무형의 개념 곧 상상력이라는 것이다.사피엔스만이 종교, 돈, 국가, 기업, 사랑, 법률 등 실제에서는 존재하지 않는 가상의 개념(허구)을 믿는 능력을 진화시켰기 때문에 지상의 최종 승자가 됐다는 것이다. 서로 얼굴도 모르고 피 한 방울 섞이지 않은 수백만 명의 사람이 "우리는 같은 국민이다", "나라를 잃으면 전부를 잃는 것이다"라는 (거짓) 상상 속의 질서를 공유했기 때문에 전례 없는 거대한 상호 협력이 가능해졌다는 것이다.상상하자. 꿈을 꾸자. 신화를 만들자.