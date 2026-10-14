메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

26.10.14 14:59최종 업데이트 26.10.14 14:59

이영순·김진석... 울산시 인사에 '진보당' 약진

김진석 진보당 부위원장 울산시 노동특보 임용... 이영순 전 동구청장, 울산시설공단 이사장 후보에

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
김상욱 울산시장이 14일 김진석 노동특보에게 임용장을 수여하고 기념 촬영을 하고 있다.
김상욱 울산시장이 14일 김진석 노동특보에게 임용장을 수여하고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시

울산시 민선9기 인사에서 진보당 정치인들이 속속 들어서고 있다.

울산시는 14일 노동특별보좌관에 김진석 전 진보당 울산시당 부위원장을, 감사관에 장종근 전 울주경찰서장을 각각 임용했다.

특히 노동자의 도시 울산에서 비중 있는 역할을 하게 되는 노동특별보좌관(4급)에 그동안 꾸준히 진보당 당직을 맡아온 김진석 전 부위원장이 임용되면서 지역의 노동정책에 큰 변화를 예고 하고 있다.

AD
김진석 노동특보는 민선 9기 울산시장직 인수위원회에 참여했고 앞서 이번 6월 지방선거에서 진보당의 울산 남구청장 후보로 나선 후 더불어민주당 최덕종 후보와 민주-진보 단일화를 성사하기도 했다.

한편 울산광역시 산하 주요 보직 중 하나인 울산시설공단 이사장 후보자에는 진보당 이영순 전 동구청장이 후보자로 등록해 울산시의회 인사청문특별위원회 검증을 앞두고 있다.

이영순 울산시설공단 이사장 후보자는 진보당 소속으로 울산광역시 동구청장(1999. 10. ~ 2002. 6.)과 제17대 국회의원(2004. 6. ~ 2008. 5.)을 지냈고, 특히 배우자인 김창현 전 동구청장에 이은 동구청장 당선으로 주목받기도 했다.

울산시의회 인사청문특별위원회는 오는 10월 16일 오전 10시 제2차 회의에서 본 인사청문을 실시하고, 이어 10월 19일 제3차 회의에서 인사청문 경과보고서를 채택할 예정이다.

#울산시#인사#김진석#이영순

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사울산 온산공단에서 화재 발생해 2단계 발령... "큰불 잡아"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기