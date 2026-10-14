이영순·김진석... 울산시 인사에 '진보당' 약진

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 14일 김진석 노동특보에게 임용장을 수여하고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산시 민선9기 인사에서 진보당 정치인들이 속속 들어서고 있다.울산시는 14일 노동특별보좌관에 김진석 전 진보당 울산시당 부위원장을, 감사관에 장종근 전 울주경찰서장을 각각 임용했다.특히 노동자의 도시 울산에서 비중 있는 역할을 하게 되는 노동특별보좌관(4급)에 그동안 꾸준히 진보당 당직을 맡아온 김진석 전 부위원장이 임용되면서 지역의 노동정책에 큰 변화를 예고 하고 있다.김진석 노동특보는 민선 9기 울산시장직 인수위원회에 참여했고 앞서 이번 6월 지방선거에서 진보당의 울산 남구청장 후보로 나선 후 더불어민주당 최덕종 후보와 민주-진보 단일화를 성사하기도 했다.한편 울산광역시 산하 주요 보직 중 하나인 울산시설공단 이사장 후보자에는 진보당 이영순 전 동구청장이 후보자로 등록해 울산시의회 인사청문특별위원회 검증을 앞두고 있다.이영순 울산시설공단 이사장 후보자는 진보당 소속으로 울산광역시 동구청장(1999. 10. ~ 2002. 6.)과 제17대 국회의원(2004. 6. ~ 2008. 5.)을 지냈고, 특히 배우자인 김창현 전 동구청장에 이은 동구청장 당선으로 주목받기도 했다.울산시의회 인사청문특별위원회는 오는 10월 16일 오전 10시 제2차 회의에서 본 인사청문을 실시하고, 이어 10월 19일 제3차 회의에서 인사청문 경과보고서를 채택할 예정이다.