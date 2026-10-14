12년 만에 열리는 '신압록강대교'…북·중 교역 새 전환점 될까

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲신압록강대교의 개통은 양국 간 물류를 확대할 수 있는 새로운 통로가 마련된다는 점에서 주목된다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

중국과 북한을 잇는 '신압록강대교'가 12년의 지연 끝에 개통을 앞두면서, 양국 국경에 변화의 조짐이 나타나고 있다. 단순한 교통시설의 완공을 넘어, 오랜 기간 정체됐던 북·중 교역과 외교 관계가 새로운 국면으로 접어들 수 있다는 관측이 나온다.중국 관영 신화통신은 14일 신압록강대교가 15일 공식 개통할 예정이라고 보도했다. 중국 랴오닝성 단둥과 북한 평안북도 신의주를 연결하는 이 다리는 길이 약 3㎞의 왕복 4차로 도로교다. 중국 측 공사는 2014년 마무리됐지만, 북한 측 연결도로와 세관·출입국 시설 등이 완성되지 않으면서 오랫동안 사용되지 못했다.다리 하나가 개통되기까지 10년이 넘는 시간이 걸린 배경에는 건설 기술이나 자금 문제만 있었던 것이 아니다. 북한의 핵·미사일 개발과 이에 따른 국제사회의 제재, 북·중 관계의 변화, 경제적 실익과 정치적 부담을 둘러싼 계산이 복합적으로 작용했다.최근 북·중 교역이 회복세를 보이는 가운데 중국의 대북 수출액은 지난해 23억달러로 전년보다 25% 증가했다. 다만 이는 유엔 대북 제재가 강화되기 전 수준에는 미치지 못한다. 신압록강대교의 개통이 곧바로 교역 급증을 보장하는 것은 아니지만, 양국 간 물류를 확대할 수 있는 새로운 통로가 마련된다는 점에서 주목된다.압록강은 한반도 북서쪽과 중국 동북부를 가르는 자연적 경계다. 그러나 강이 두 지역을 완전히 단절한 것은 아니었다. 강을 사이에 둔 주민들은 오랜 세월 교역과 왕래를 이어갔고, 국경의 도시들은 정치적 긴장과 경제적 교류가 교차하는 공간으로 자리 잡았다.근대에 들어 압록강 일대의 전략적 가치는 더욱 커졌다. 한반도와 만주를 잇는 철도와 교량이 건설되면서 이 지역은 동북아의 군사·경제적 이동을 좌우하는 요충지로 부상했다. 특히 20세기 전반 일본의 대륙 진출 과정에서 철도와 교량은 군대와 물자를 수송하는 핵심 기반시설이었다.1937년 건설된 압록강철교는 이러한 변화를 상징한다. 오늘날 중조우의교로 불리는 이 다리는 중국 단둥과 북한 신의주를 연결하며 철도와 도로 기능을 수행해 왔다. 현재까지 북·중 간 주요 육상 교통로 역할을 해왔지만, 도로는 양방향 차량이 원활하게 통행하기 어려운 구조적 한계를 안고 있다. 신압록강대교가 추진된 배경에도 기존 교량의 수송 능력을 보완하려는 목적이 있었다.신압록강대교는 중국이 북한과의 교역 확대를 기대하며 추진한 사업이다. 중국은 2014년 자국 측 공사를 마쳤지만, 북한 측 기반시설이 완성되지 않으면서 사업 효과를 거두지 못했다. 이후 북·중 관계가 냉각되고 대북 제재가 강화되자, 다리는 양국의 협력 의지와 현실적 한계를 동시에 상징하는 시설이 됐다.최근 개통 준비가 본격화한 데에는 양국 관계의 변화가 영향을 미친 것으로 보인다. 중국과 북한은 올해 정상 간 접촉을 통해 관계 강화 의지를 확인했고, 양국 수도를 잇는 열차 운행과 직항편도 재개됐다. 신압록강대교의 개통은 이러한 교류 확대 흐름 속에서 이뤄지는 조치다.중국 입장에서 이 다리는 경제적 의미를 갖는다. 북한과의 교역 거점인 단둥은 국경 교류가 위축될 때 지역 경제가 타격을 받는 도시다. 중국은 새 교량을 활용해 물류를 확대하고 국경 지역의 경제 활동을 활성화하려는 계획을 갖고 있다. 반면 북한으로서는 중국과의 연결을 강화하면서도 경제적 의존이 지나치게 커지는 상황을 경계할 수 있다. 협력 확대와 자율성 확보라는 두 가지 과제가 동시에 놓여 있는 셈이다.다만 다리 개통을 곧바로 북·중 경제협력의 폭발적 증가로 해석하기는 어렵다는 지적도 나온다. 국제 제재가 유지되는 상황에서는 거래 가능한 품목과 규모에 제약이 따르기 때문이다. 도로가 넓어지고 수송 능력이 커져도 실제 교역량은 제재 환경과 양국의 정책, 북한의 경제 상황에 따라 달라질 수 있다. 개통 자체와 경제적 효과를 구분해 살펴봐야 하는 이유다.신압록강대교의 개통은 오늘날 국제정치에서 기반시설이 갖는 의미를 다시 생각하게 한다. 교량과 철도, 항만은 평상시에는 교역과 이동을 촉진하지만, 국가 간 긴장이 높아지면 전략적 자산으로 인식된다. 국경을 연결하는 시설이 경제협력을 촉진하는 동시에 국가의 안보 계산과 외교적 선택에도 영향을 미치는 것이다.북한은 중국 뿐 아니라 러시아와의 교통 연결도 확대하고 있다. 최근 북·러 간 도로 교량이 개통된 데 이어 신압록강대교까지 가동되면, 북한은 동쪽과 서쪽에서 주요 우방국과 연결되는 육상 교통망을 확충하게 된다. 이는 물류 경로의 다변화라는 경제적 의미를 갖는 동시에, 북한의 대외관계가 중국과 러시아를 중심으로 재편되는 흐름과도 맞물려 있다. 다만 교통망 확대가 곧바로 군사적 협력의 확대를 의미한다고 단정할 수는 없다.압록강의 다리는 과거에도 그랬듯 오늘날에도 시대의 변화를 담고 있다. 한국전쟁 당시에는 병력과 군수물자의 이동을 뒷받침하는 통로였고, 이후에는 북한 경제와 중국 시장을 연결하는 교역로로로 기능했다. 이제 신압록강대교는 장기간 중단됐던 사업이 재개되면서 북·중 관계의 새로운 흐름을 보여주는 상징으로 떠올랐다.압록강 위에 새로 놓인 다리가 어떤 변화를 가져올지는 이제부터 확인해야 할 문제다. 분명한 것은 이 다리가 단순히 두 도시를 잇는 구조물만이 아니라는 사실이다. 그 위로 오갈 사람과 물자, 그리고 이를 둘러싼 국가들의 선택은 한반도와 동북아의 관계가 어디로 향하는지를 보여주는 또 하나의 지표가 될 전망이다.