일하면서 운동하고 급여도... 호주에서 시작된 실험

큰사진보기 ▲호주에서 근무 시간 중에 운동할 시간을 따로 주고, 이 시간이 직원들의 건강과 업무 생산성에 어떤 영향을 미치는지 연구했다. ⓒ gabinvallet on Unsplash 관련사진보기

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운동을 해야겠다고 생각하면서도 실천하기는 쉽지 않다. 퇴근 후 헬스장에 들르겠다고 마음먹어도 하루 종일 일하고 나면 몸이 무겁다. 집에 돌아와 저녁을 먹고 밀린 집안일까지 하다 보면 운동 하려던 마음다짐은 다음 날로 넘어가기 십상이다.호주에서 이 문제를 직장 안에서 풀어보려는 실험이 시작된다. 근무 시간 중에 운동할 시간을 따로 주고, 이 시간이 직원들의 건강과 업무 생산성에 어떤 영향을 미치는지 직접 알아보겠다는 것이다. 운동을 개인의 의지에만 맡기지 않고 일터가 시간을 내어준다는 점에서 눈길을 끈다.호주 SBS는 지난 10월 12일(현지시간) 호주 심장연구소(Heart Research Institute)가 주도하는 '유급 운동 휴식(Paid exercise breaks)' 임상시험 계획을 보도했다. 연구는 시드니 서부 네피안 병원(Nepean Hospital)의 의료진 등 약 100명을 대상으로 진행될 예정이다.실험에 참여하는 의료진은 근무 시간 중 30분을 운동에 쓸 수 있다. 가벼운 걷기나 계단 오르기부터 복싱, 가상현실(VR)을 활용한 테니스와 볼링까지 활동 형태도 다양하다. 정해진 틀에 맞추기보다 각자 상황에 맞는 신체 활동을 할 수 있게 했다.연구를 이끄는 심장전문의 파라즈 파탄(Dr. Faraz Pathan) 박사 연구진은 앞으로 12개월 동안 참가자들의 심혈관 건강과 체력 변화를 살펴본다. 우울감이나 불안, 번아웃 같은 정신적인 건강 문제와 함께 실제로 업무 생산성이 올라가는지도 함께 검증한다.이 실험의 핵심은 운동 종류가 아니라 '운동할 시간을 근무 시간에 공식적으로 포함시킨다'는 데 있다. 운동을 권하는 것과 일하는 시간 안에 운동할 시간을 마련해 주는 것은 전혀 다른 문제다. 퇴근 후 운동은 개인 사정에 따라 쉽게 취소되지만, 근무 시간 중에 공식 보장된 시간이라면 한결 수월하게 챙길 수 있다.세 자녀를 키우며 네피안 병원에서 일하는 간호사 리사 배리씨는 SBS와의 인터뷰에서 "일과 가정을 병행하다 보면 운동은 늘 뒷전이 되고, 퇴근 후엔 지쳐서 움직일 기운도 없다" 또한 "근무 시간에 운동할 수 있다면 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.호주 심장연구소 자료를 보면, 운동 부족으로 호주 경제가 입는 손실은 연간 20억 호주달러(한화 약 1조 8천억 원)를 넘는다. 운동이 부족하면 심혈관 질환이나 정신 건강 문제가 생기기 쉽고, 이는 병가나 조기 퇴직으로 이어져 노동 현장에 직접적인 손실을 준다.운동이 필요하다는 사실을 강조하는 것만으로는 바쁜 직장인들을 움직이게 만들기 어렵다. 불규칙한 교대근무나 육아, 긴 근무 시간에 치이다 보면 운동은 자연스럽게 뒷전으로 밀려나기 마련이다.특히 이번 연구가 병원 의료진을 대상으로 한다는 점도 주목할 만하다. 병원은 업무 특성상 자리를 비우기 어렵고 교대근무도 많은 곳이다. 환자를 돌봐야 하는 상황에서 운동 시간을 보장하면서 업무 공백을 어떻게 메울지가 중요한 과제다.연구진은 이처럼 빡빡한 현장에서도 유급 운동 제도가 실제 작동할 수 있는지 확인해 보려 한다. 결과가 긍정적이라면 다른 직종이나 사업장으로 넓혀갈 가능성도 열린다.한국의 직장 문화에서도 운동 시간을 따로 빼기란 쉽지 않다. 긴 근무시간은 물론이고 쉬는 시간조차 주변의 눈치를 봐야 하는 분위기에서 근무 중 30분 유급 운동은 여전히 생소한 이야기일 수밖에 없다.물론 30분의 운동이 건강 지표를 얼마나 개선하는지, 업무 집중도나 생산성 향상으로 이어지는지 실제 실험 결과로 확인해야 한다. 의료진을 대상으로 한 이번 연구가 일반 사무직이나 다른 직종에서도 같은 효과를 낼 수 있을지는 아직 알 수 없다.다만 이번 연구는 직원의 건강 관리를 개인의 의지에만 맡겨도 되는지, 직장도 운동할 여건을 마련해야 하는지 생각해보게 만든다. 운동하라는 말은 쉽지만, 바쁜 일과 속에서 실제로 운동할 시간을 내는 일은 다르기 때문이다.이번 호주의 임상시험이 긍정적인 결과를 낸다면, 앞으로 직장의 휴식 제도에도 변화가 생길지 모른다. '일하면서 건강해지고 급여도 받는' 일석삼조의 실험이 한 병원의 연구에 그치지 않고 전 세계, 그리고 한국의 일터로 확산되는 날을 기대해 본다.