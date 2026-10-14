안산선 지하화부터 청년 주거까지... 이민근 시장 100일 청사진

큰사진보기 ▲이민근 경기도 안산 시장 ⓒ 안산시 관련사진보기

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이민근 안산시장이 안산선 지하화 통합 개발사업 등을 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다.이 시장은 14일 취임 100일 기념 기자회견에서 이같이 전하며 "초지역부터 중앙역까지 약 5.12㎞ 구간의 지상 공간을 녹지·공원·문화·여가·생활·상업 기능이 어우러진 시민 중심 공간으로 재편해 원도심과 신도심을 잇는 새로운 도시 중심축으로 조성하겠다"고 덧붙였다.민선 9기 안산 시정 철학은 '이음의 시정'이다. 과거(민선 8기)의 성과와 미래의 기회를 잇고, 도시와 사람을 잇고, 산업의 성장과 시민의 행복을 연결해 민선 9기의 결실로 완성한다는 의미다.이와 관련해 이 시장은 "민선 9기의 첫 100일은 새로운 방향을 찾는 시간이 아니라 민선 8기에서 시작한 사업을 점검하고 앞으로의 실행 계획을 구체화하는 시간이었다"며 "시민께서 다시 기회를 주신 뜻도 민선 8기에서 다진 기반 위에 구체적인 성과를 더하라는 뜻으로 받아들이고 있다"라고 전했다.이어 이 시장은 복지, 문화, 교통 등 앞으로 추진할 주요 사업을 소개했다.시민 편의를 위해 학교 체육관, 운동장, 주차장 등 개방할 수 있는 시설을 지역사회와 공유하기로 했다. 한양대학교 ERICA 캠퍼스 내 500병상 규모 종합병원과 첨단 의료 복합 클러스터를 조성하는데 이는 시민 건강권 확보를 위한 정책이다.반월국가산업단지에 오는 2028년까지 280억 원을 투입, AX 실증 산단 구축 사업을 추진한다. AX 종합 지원센터와 제조 AI 오픈랩을 구축해 중소 제조기업이 생산 현장에서 AI 기술을 시험하고 활용할 수 있도록 지원한다. 약 50만 평 규모의 경기 경제자유구역을 로봇·인공지능(AI)·스마트 제조 산업과 연구개발 기능이 집적된 글로벌 혁신 거점으로, 육성기로 했다.이와 함께 대부도를 관광·농업·바이오·신재생에너지를 아우르는 공간으로 활용하는 방안을 구체화하기로 했다.청년에게 하루 1천 원, 월 3만 원 수준의 임대주택을 지원하는 사업도 준비하고 있다. 장애인 맞춤형 동행 복지와 어르신 주거·돌봄·일자리 지원도 확대할 계획이다. 일과 육아를 병행하는 가정을 위해 '워킹맘 올패스'를 도입하고, 공공형 키즈카페 4곳과 아빠 공동 육아수당을 추진하는 등 돌봄 정책도 강화하기로 했다.이 시장은 "공약별 추진 일정과 목표를 꼼꼼히 관리하고, 시민과 함께 중단없는 안산 발전을 이루며, 말보다 실행으로 시민이 체감하는 성과를 하나씩 쌓아가겠다"는 각오를 전하며 기자회견을 마쳤다.