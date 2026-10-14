▲김홍열 청양군수,“소나무재선충병 기초지자체 역량 넘었다” 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲김홍열 청양군수가 13일 확산하고 있는 소나무재선충병의 심각성을 경고했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

김홍열 청양군수가 13일 열린 취임 100일 기자회견에서 확산하고 있는 소나무재선충병의 심각성을 경고하며 정부와 충청남도의 전폭적인 재정 지원을 촉구했다.이날 김 군수는 "현재 청양의 아름다운 산림들이 가을 단풍이 들어야 할 시기에 소나무재선충으로 붉게 죽어가고 있다"며 "특히 칠갑산 내부처럼 1년 내내 사람의 손길이 닿지 않는 지역까지 재선충이 번져 상황이 매우 심각하다"고 우려했다.김 군수는 산림청장과 관계 부서장 등을 직접 만나 사태의 심각성을 거듭 강조해 왔으나, 기초지자체 차원의 대응은 이미 한계에 다다른 상태라고 진단했다.이어 소나무재선충병이 소규모 지자체가 감당할 수 있는 범위를 넘어선 만큼, 국가가 '특별재난지역' 또는 '특별방제구역'으로 선포해 직접 나서야 한다고 주장했다.재정적 어려움에 대한 토로도 이어졌다. 김 군수에 따르면 청양군은 자체 노력을 기울여 이번에 국비 8억 원을 확보했으나, 도비 지원은 전무한 실정이다. 군이 5대 5 매칭으로 나머지 8억 원을 부담하는 것은 재정 여건상 불가능에 가깝다는 것이 청양군의 입장이다.김 군수는 "국비와 지방비 매칭 비율에 따라 군이 수십억 원의 예산을 마련해야 하는데, 이는 예산이 턱없이 부족한 우리 군으로서는 '언 발에 오줌 누기' 격"이라며 "결국 16억 원으로는 전체 피해의 일부분조차 해결할 수 없다"고 지적했다.그러면서 "형평성에 맞지 않는 매칭 조건을 개선해 도에서도 적극적으로 지원해 주기를 바랐으나 예산이 없다는 답변만 돌아왔다"고 아쉬움을 나타냈다.현재 영남권과 호남권을 비롯해 서해안 벨트까지 소나무재선충병으로 초토화된 가운데, 피해가 청양 등 내륙 공동체로 빠르게 확산하고 있다.김홍열 군수는 "지자체 차원에서 가용할 수 있는 모든 행정력을 동원해 긴밀하게 대응하고 있으나, 솔직히 우리의 역량으로는 턱없이 부족하다"며 "그럼에도 할 수 있는 최선의 노력을 다하겠다"고 다짐했다.