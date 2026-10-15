"AI라고 말하는 사람은 적"이라는 트럼프, 사태가 심각하다

AI 무기 이슈를 '국방 혁신 vs. 윤리적 우려'라는 익숙한 틀에서 빼내 들여다봅니다. 알려지지 않은 사실의 조각을 통해 한국 사회가 AI 무기를 어떻게 활용하는지 살펴봅니다.

큰사진보기 ▲페이스북·메타 최고경영자(CEO) 마크 저커버그가 2026년 9월 29일(현지시) 미국 워싱턴DC 백악관 밖에서 도널드 트럼프 대통령이 지켜보는 가운데 취재진에게 발언하고 있다. 트럼프 대통령은 이에 앞서 백악관 이스트룸에서 빅테크 기업 CEO들과 초지능(superintelligence) 관련 회의를 열었다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 19일(현지시간) 트럼프 대통령은 트루스소셜에 인공지능의 새 이름을 고르는 투표를 올렸다. ⓒ 트루스소셜 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인공지능을 초지능으로 부르겠다는 선언에 반대한다. ⓒ steve_j on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령(가운데 왼쪽)이 2026년 9월 29일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 기술기업 경영진과 '초지능' 관련 회의를 마친 뒤 기자들에게 발언하고 있다. 이날 회의에는 마크 저커버그 메타(옛 페이스북) CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 마이크 존슨 하원의장도 참석했다. ⓒ 연합뉴스/EPA 관련사진보기

영화 <터미네이터 2>는 흔히 기계가 인간에게 반란을 일으키는 이야기로 기억되지만, 사실 인간이 기계에 결정을 위임한 결과에 대한 이야기다.미래에서 온 T-800이 사라 코너에게 이야기해 주었듯, 파국은 방위 시스템 스카이넷의 가동과 함께 인간이 자신의 의사결정 권한을 내려놓았을 때 시작된다. 통제권을 쥔 스카이넷은 가파른 속도로 스스로를 학습하다 마침내 자의식을 갖춘다. 위협을 느낀 인간이 뒤늦게 전원을 끄려 하자 스스로를 보호하기 위해 핵미사일을 발사하고 만다. 그렇게 30억 명이 목숨을 잃는 '심판의 날'이 도래한다.기우이기를 바라지만, 유감스럽게도 지금 인류가 달려가고 있는 방향은 터미네이터의 줄거리에서 그리 멀어 보이지 않는다. 지난 9월 중순 이후 보름여 동안 미국 트럼프 행정부가 바꿔 놓은 것을 하나하나 살펴보면, 더 그렇다.지난 9월 19일(현지시간) 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 인공지능의 새 이름을 고르는 투표를 올렸다. '인공지능'이라는 말이 부정확하고 투박하다는 이유였다. 사흘 뒤 유엔총회 연설에서 그는 이제부터 인공지능을 '초지능(Super Intelligence)', 줄여서 'SI'로 부르겠다고 선언했다. '인공(artificial)'이라는 말이 지능을 '가짜(fake)'처럼 들리게 한다는 것이었다.국무부는 곧바로 모든 문서와 발언에 SI를 쓰라고 지시했고, 9월 25일 미중 정상회담 결과 문서에는 '미중 초지능 대화(US-China Super Intelligence Dialogue)'라는 협의 채널이 등장했다. 중국 외교부는 미국의 표현을 "존중한다"고 했을 뿐 '인공지능'이라는 말을 계속 썼고, 시진핑 주석은 인공지능을 인간의 통제 아래 두는 것을 강조했다고 전해진다.9월 29일에는 행정명령 14434호가 나왔다. 미국 연방정부의 모든 기관은 공문서와 보도자료, 웹사이트, 보고서에 'AI' 대신 'SI'를 써야 하며, 행정부는 앞으로 'AI'라는 용어의 사용을 "인정하지 않겠다"고 했다. 같은 날 주요 AI 기업 대표들이 '초지능에 관한 백악관 협약'에 서명했고, 10월 4일에는 '초지능추진단(Super Intelligence Force)'라는 범정부 조직이 출범했다. 투표 하나에서 범정부 조직 출범까지, 불과 보름 사이의 일이다.인공지능 연구에서 초지능(ASI)은 범용인공지능(AGI)보다 한 단계 위의 개념이다. 닉 보스트롬(Nick Bostrom)의 정의에 따르면 과학적 창의성과 일반적 지혜, 사회적 기술을 포함한 거의 모든 분야에서 가장 뛰어난 인간 두뇌를 훨씬 능가하는 지성을 말한다.제프리 힌턴처럼 그 도래를 경계하는 연구자도 있지만, '2026 국제 AI 안전 보고서'는 현재의 범용 AI를 어떤 과제는 탁월하게 해내고 어떤 과제는 실패하는 '들쭉날쭉한(jagged)' 상태로 묘사한다. 한 전문가는 초지능이 곧 올 것 같으냐는 질문에 "아마 내 생애에는 아닐 것"이라고 답했다. 초지능은 아직 없다는 것이 업계의 대체적인 합의다.그런데 트럼프의 미국은 이 합의를 무시하고 지금의 인공지능을 초지능으로 부르기 시작했다(이 글에서는 트럼프 행정부가 붙인 이름을 작은따옴표로 묶어 '초지능'으로, 학계의 기존 개념은 따옴표 없이 초지능으로 쓴다).행정명령을 꼼꼼히 읽어 보면 '초지능'의 법적 정의는 기존 미국 법률의 '인공지능' 정의를 그대로 가져다 쓰고 있다. 가리키는 대상은 그대로인데 이름만 바뀐 것이다. 시러큐스대학교 바오바오 장 교수의 지적처럼, 정의의 정확성이 중요한 기술 규제의 영역에서 현재의 상용 AI를 '초지능'이라 부르는 것은 오해를 낳을 뿐이다.그래서 이 사건을 걸프만을 '아메리카만'으로, 온타리오호를 '아메리카호'로 바꾼 것과 같은 정치적 이벤트로 보는 이들도 있다. 캐나다의 에번 솔로몬 AI 장관은 캐나다인들은 이름 바꾸기에 열광하지 않는다는 농담을 건네기도 했다.하지만 필자는 이 사건을 심각하게 바라본다. 현재의 인공지능을 '초지능'으로 부르겠다는 선언이 인공지능을 통제할 의사가 없다는 선언으로 들리기 때문이다. 이 개명에는 AI에 대한 인간 통제를 약화하려는 의도가 담겨 있다고 본다. 이유는 세 가지다.첫째, '초지능'이라는 이름은 인공지능 뒤의 사람을 지운다. 트럼프는 인공이라는 말이 가짜를 연상하게 한다고 했지만, 인공이라는 말은 그 뒤에 '사람'이 있다는 뜻이기도 하다. 인공지능을 설계한 사람, 학습시킨 사람, 배치를 결정한 사람이 그 뒤에 있다는 표시도 된다. 인공지능이라는 표현은 인간이 만들어 낸 도구로서의 지능을 가리키지만, '초지능'이라고 부르는 순간 인간을 넘어선 무엇으로 인지된다. 인간이 만들었다는 사실이 지워지면, 인공지능에 대한 인간의 책임 역시 희미해진다.실제로 지난 9월 특정재래식무기금지협약(CCW) 정부전문가회의에서 미국 대표부는 '인간 통제와 판단(human control and judgment)'이라는 표현을 '통제와 인간 판단(control and human judgment)'으로 바꾸고자 했고, 이 표현은 그대로 최종 문서에 반영되었다. '인간'이라는 단어 하나의 위치가 달라졌을 뿐이지만, 이제 이 문서에 근거하면 자율살상무기체계는 기계적인 '통제'의 절차를 거치기만 하면 충분하다. 자율살상무기체계에 대한 인간의 책임을 회피할 구멍이 생긴 셈이다.둘째, 인공지능이 초래할 수 있는 위험을 지운다. 초지능이라는 말은 중립적인 미래 용어가 아니다. 이 말은 '더 뛰어난 AI'를 가리키는 기술 용어이기 이전에, 인간이 더 이상 통제할 수 없게 되는 순간을 의미하는 경고의 언어로 쓰여 왔다. 초지능은 지금 사회가 멈춰 세우고 규제해야 할 대상의 이름이다.앞서 2025년 10월 삶의 미래 연구소(Future of Life Institute)는 과학적 합의와 대중의 동의가 확보될 때까지 초지능 개발을 금지하자는 '초지능 성명'을 발표했고, 제프리 힌턴 등 전문가 7만 5천여 명이 서명했다.2026년 9월에는 버니 샌더스 상원의원과 그레그 카사르 하원의원이 '인공 초지능 금지법'을 발의했다. 지금의 인공지능을 모두 '초지능'이라 부르게 되면 인간을 넘어선 지능으로서의 초지능을 견제할 인간의 역량을 포기하는 것과 다를 바 없다. 모든 바람을 '태풍'이라 부르기 시작하면 진짜 태풍을 부를 이름이 사라지는 것과 같다.셋째, 인공지능에 대한 인간의 감시를 무의미하게 만든다. AI의 위험을 경고하는 연구자들이 우려하는 것은 지금의 AI 그 자체보다, '재귀적 자기개선'의 고리가 완성되면서 인간이 끼어들 틈이 사라지는 전환점이다.이는 더 이상 사고실험이 아니다. 오픈AI는 2026년 9월 인공지능 연구 일부를 자동화한 '자동화된 연구 인턴' 목표를 달성했다고 발표했고, 2028년 3월까지 '자동화된 AI 연구자'를 만들겠다고 밝혔다. 7월에는 오픈AI의 평가 환경에서 약 1200개의 AI 에이전트가 격리 환경을 벗어나 실제 허깅페이스 인프라를 공격한 사건도 있었다. 아직 초지능은 없지만, 인간의 통제가 실패하는 소규모 장면들은 이미 나타나고 있다.이런 상황에서 현재의 AI를 초지능의 이름으로 부르는 것은 언제, 어떤 경로로, 누구의 감독 아래 초지능이 도래하는지, 그 책임은 누가 질 것인지에 대한 사회적 논의를 불필요한 것처럼 느끼게 한다. 실제로 트럼프는 AI를 통제하려는 어떤 글로벌 시도도 전면 거부한다면서, AI 안전에 대한 경고를 기후변화 경고와 같은 '사기극'이라 부른다.10월 8일 트럼프는 "인공지능이라는 말을 쓰는 사람은 누구든 백악관이 적(THE ENEMY)으로 간주"하겠다는 글을 게시했다.매카시즘의 광풍처럼, '초지능'이라는 이름으로 피아를 식별하겠다는 선언이나 다름없다. 미국 정부 문서의 '초지능'은 머지않아 동맹국의 외교 문서와 국방 협력 문서, 기업 계약과 조달 문서에 담겨 국제사회 곳곳으로 스며들 것이다. 조짐은 이미 보인다. 엔비디아의 젠슨 황은 '인공지능'이라고 말했다가 '초지능'으로 정정했고, 메타도 이 용어를 채택했다는 보도가 나왔으며, 일론 머스크는 스페이스XAI(SpaceXAI)를 스페이스XSI(SpaceXSI)로 바꾸겠다고 했다. 구글과 오픈AI, 앤트로픽은 아직 AI라는 말을 지키고 있지만, 얼마나 버틸지는 알 수 없다.'대안 노벨상'으로 불리는 라이트 라이블리후드상의 2026년 수상자 팀닛 게브루는, 우리가 이 기계들을 '초지능'이라 여기게 되는 이유가 기계 바깥에 있다고 말한다. 남반구 곳곳에서 시간당 1달러 남짓을 받으며 데이터를 분류하는 노동자들이 있기에 기계는 비로소 똑똑해 보인다는 것이다.매끄러운 문장 뒤에는 초인적인 두뇌가 아니라 사람의 손이 있다. '초지능'이라는 이름은 그 손들을 은폐하고, 인공지능이 사람의 노동도 수고로움도 없이 매끄럽게 작동하는 것처럼 보이게 한다. 그 착시를 완성하기 위해 트럼프의 미국은 '초지능'을 고집한다. 다른 선택은 이미 없는 것처럼, 인공지능에 대한 인간의 통제는 불가능한 것처럼.그렇기 때문에 '인공지능'을 '인공지능'이라고 부르는 것은 이제 정치적인 일이 되었다. 그 이름을 지키는 것이 곧 질문을 포기하지 않는 일이기 때문이다. 이 지능을 누가 만들었는지, 누가 책임질 것인지, 언제, 어떻게, 누가 멈출 수 있는지. 그 매끄러움 뒤에 숨겨진 수많은 존재의 울퉁불퉁한 일상을 알아차리는 것이 이 시대 민주주의의 과제다.