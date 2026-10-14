광주 남구, 양림동 펭귄마을서 '양림수작' 개최

큰사진보기 ▲제2회 양림수작 포스터. ⓒ 전남광주 남구 관련사진보기

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가을 주말 전남광주통합특별시 남구 양림동 펭귄마을 공예거리에서 시민참여형 예술축제 '양림수작'이 열린다.14일 남구에 따르면 제2회 양림수작 행사가 토요일과 일요일인 10월 17·18일과 24·25일 네 차례 진행된다.개막식은 공예거리 광장에서 17일 오후 1시 개최된다.양림수작은 양림동의 가을 정취와 함께 펭귄마을 일원에서 공예의 매력을 함께 즐길 수 있는 행사다. 남구는 지난해부터 공예거리 활성화를 위해 매년 1회 열고 있다.올해 양릭수작은 인문학 축제인 굿모닝 양림과 연계해 진행하며, 양림동 공예거리의 다양한 공예·문화 자원을 활용한 체험 행사와 문화 공연, 플리마켓 등이 펼쳐진다.행사 시간은 매회 오후 1시부터 6시까지이다.행사 시간 공예거리에서는 시민들이 직접 참여할 수 있는 다양한 공예 체험 프로그램이 운영된다.방문객들은 공예작가와 함께 은반지 및 가죽필통, 화분, 꽃다발, 가죽 키링, 유리풍경 페인팅, 바다유리 키링 등을 만드는 체험을 할 수 있다. 공예거리 입주 공방 14곳에 더해 외부 작가 13명이 체험 프로그램 부스를 운영한다. 체험비는 1만 원부터 3만 원이다.공예품을 만나는 플리마켓도 운영된다. 공예거리 입주 작가와 외부 작가들의 작품과 수공예품 등을 감상하고 구매할 수 있다.다채로운 공연도 이어진다.국악과 버스킹, 사물놀이 등 공연 프로그램이 공예거리 방문객들에게 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.남구 관계자는 "양림동 공예거리가 가진 공예자원을 문화행사와 함께 시민들이 직접 체험하고 즐길 수 있도록 준비했다"며 "공예거리와 지역 상권에 활력을 불어넣고 시민들이 다시 찾고 싶은 문화공간으로 기억되도록 행사를 운영하겠다"고 말했다.