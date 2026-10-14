이 대통령이 택한 새 비서실장, '성과' 낸 임광현 국세청장

큰사진보기 ▲강훈식 대통령 비서실장이 14일 청와대 기자회견장에 신임 비서실장으로 임명된 임광현 국세청장과 입장하고 있다. 2026.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲신임 대통령 비서실장으로 임명된 임광현 국세청장이 14일 청와대 기자회견장에서 전임자인 강훈식 비서실장 소개로 인사말을 하고 있다. 2026.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 14일 새 대통령 비서실장에 임광현 전 국세청장을 임명했다.강훈식 비서실장이 지난달 21일 전격 사의를 표명한 후 약 3주 만의 인선이다. 1969년생으로 충남 홍성 출신인 임 청장은 행정고시 38회로 서울지방국세청장·국세청 차장 등을 역임한 뒤 22대 더불어민주당 비례대표 국회의원으로 정치에 입문했다. 현 정부 출범 후에는 초대 국세청장을 맡았다.그간 쏟아졌던 하마평들을 감안하면 '깜짝 발탁'으로도 평가된다. 여기에는 '국민이 체감할 실질적 민생 성과 창출'이란 대통령의 뜻이 반영된 것으로 보인다.청와대는 지난 8월 재정경제부를 포함한 6개 부처 개각 당시 후보자들에 대해 "역동성과 전문성을 갖춘 새로운 리더십으로 국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들고 대체 불가 대한민국으로의 도약을 이끌 것"이라고 강조한 바 있다.국세청장으로서 고액 체납 문제 등에서 유례 없는 성과를 거둔 임 청장을 2기 비서실장으로 택한 것도 같은 맥락인 셈. 참고로 이 대통령은 전날(13일) 국무회의에서도 "4000억 원에 이르는 체납세금을 징수하게 됐다"면서 임 청장과 국세청에 대한 공개 칭찬을 한 바 있다.전임자인 강훈식 비서실장이 이날 직접 브리핑을 통해 새 비서실장 인선을 알렸다.그는 "(임광현 청장은) 풍부한 행정 경험과 정무 감각을 겸비한 경제 관료 출신 정치인"이라며 "이재명 정부 초대 국세청장으로 조세정의 확립에 기여해 왔고, 불평등의 벽을 낮춰 국민 모두가 더 나은 삶을 누리게 하겠다는 대통령의 국정 철학을 정책 현장에서 충실히 실천해 왔다"고 소개했다.또한 "특히 국회와 정부를 두루 경험한 만큼 국민의 목소리를 국정에 더 크게 반영하고, 당·정·청 간 협력으로 국정 성과에 속도를 낼 적임자"라며 "대통령을 최일선에서 보좌하는 최고위 참모로서 민생 회복과 사회 개혁에 대한 대통령의 주문을 실천하며 국민이 함께 잘 사는 대한민국을 만들 것"이라고 기대했다.임 청장은 "95년 공직에 입문한 이래 국민께 봉사한다는 사명을 늘 품어 왔지만 막상 비서실장 소임을 맡게 되니 그 책임이 어느 때보다 무겁게 다가온다"면서 "정권 초기 내란 극복과 경제 회복의 막중한 과제를 성공적으로 완수하신 강훈식 실장님께 진심으로 감사와 존경의 말씀을 드린다"고 인사했다.그는 "이재명 정부의 성과를 계속 이어가면서 국민이 피부로 느끼는 삶의 변화를 반드시 만들어내는 것이 제게 주어진 소명이 아닐까 한다"라며 "앞으로 대통령을 보좌하는 최고 책임자로서 청와대 업무 전반을 책임지며 민생 성과를 위해 온 힘을 바치겠다"고 했다.무엇보다 "국민의 하루하루가 절박한 만큼 청와대의 하루도 절박해야 할 것"이라며 "국민의 고단한 하루를 바꾸는 데 모든 힘을 다하겠다"고 밝혔다.한편 새 비서실장의 임기는 15일 자정부터 시작될 예정이다.대통령비서실을 대상으로 하는 국회 운영위원회 국정감사(10월 30일) 시점을 감안할 때, 후임 비서실장 인선이 더 늦어질 수 있단 관측도 나왔지만, 이번 인선에서 주된 변수는 아니었던 것으로 전해졌다.그만큼 함께 호흡을 맞출 새 비서실장에 대한 대통령의 고민이 깊었다는 것. 청와대에 따르면, 강훈식 실장이 기존에 해왔던 일들을 마무리하는 과정, 또 이 대통령이 2기 국정의 전체적인 방향성에 맞는 후보를 찾고 고민하는 과정들이 있었던 것으로 알려졌다.강 실장은 이날 마지막 인사로 "인수위도 없이 출범한 정부, 펜 한 자루 없이 시작된 청와대가 대체불가 대한민국을 꿈꿀 수 있게 되기까지 힘이 되어 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.그는 "국민 여러분께 꼭 성공한 정부를 보여드리고 싶어 국회의원직을 내려놓았다고 말씀드렸던 마음은 그대로"라며 "오로지 그 일념으로 분투한 499일(15일 기준)"이라고 했다.이어 "부족한 점들도 많았다. 그럼에도 비서실장이 된 첫날부터 지금까지 응원해 주신 모든 목소리와 비판해 주신 모든 마음이 진심으로 감사했다"라며 "그 마음에 보답하고 싶어 조급하지는 않았나 돌아보겠다"고 말했다.특히 "보고 듣고 겪은 사람들과 상황이 있기에 이재명 정부는 반드시 성공할 것이라는 믿음은 가져간다"라며 "새롭게 출발하는 청와대는 성공한 정부에 더욱 가까워질 것"이라고 밝혔다.