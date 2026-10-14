윤석열 격노 후 기록 재검토한 실무자 "왜 집요하게 수정 요구하냐 물었다"

"도대체 왜 이렇게 집요하게 수정을 요구하냐고 물어본 적 있습니다."
윤석열 정부의 국방부가 일명 VIP 격노 후 채해병 사망사건 재검토 과정에서 임성근 전 해병대 1사단장을 경찰 수사 대상에서 제외하기 위해 집요하게 실무자를 압박한 정황이 법정에서 드러났다.
14일 오전 서울중앙지방법원 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)는 채해병 수사외압 의혹 사건 공판에서 김진락 전 국방부 조사본부 수사단장 증인신문을 진행했다. 김 전 단장은 2023년 당시 이종섭 국방부 장관 지시로 채해병 사망사건 초동 수사기록 재검토를 맡았다.
국방부 검찰단은 경찰에 이첩된 해병대 수사단의 기록을 회수해 위법 논란을 빚었다. 군사법원법 제2조 제2항은 군인이 사망한 범죄에 대해 일반 법원에서 재판하도록 규정하고 있어 군 수사기관은 범죄를 인지하면 사건을 신속히 경찰 등 민간 수사기관에 이첩해야 한다.
이 때문이었을까? 김 전 단장은 채해병특검(특별검사 이명현) 이선미 검사로부터 "조사본부가 재검토할 것 같다는 사실을 인지하고 어땠나"라는 질문을 받고 "(유재은) 법무관리관에게 반려를 요청했다"고 증언했다.
그러나 국방부 조사본부는 채해병 사망사건 재검토를 떠맡았다. "(신범철 국방부) 차관이 (박경훈 조사본부장) 직무대리를 차관실로 불렀고, '장관님 하명이니 조사본부에서 (재검토)하라'고 했다"는 게 김 전 단장의 설명이다.
김 전 단장은 "제가 아는 상식에서는 (경찰에 사건 기록을) 발송한 시점부터 (법적) 효력이 있다고 인식했는데 (김동혁 국방부 검찰단장은 박정훈) 항명사건 증거물로 가져왔으며 경찰에 접수 안 된 사건이라 문제가 없다고 했다"며 "제가 아는 법의 상식과 괴리가 있었다"고 말했다.
"채해병 순직이 안타깝지만, 국방부 차원에서 (군인) 사망사건을 이렇게까지 문제시 하고 들여다 본 전례가 없던 걸로 기억한다. (기록 재검토) 일련의 과정들이 정상적이지 못했다."
"장관님 이견" 내세운 군사보좌관 개입에 실무자는 "격분"
재검토 당시 쟁점은 업무상 과실치사 등의 혐의를 받던 임 전 사단장이 혐의자에서 제외되는지 여부였다. 조사본부 1차 재검토 보고서에 담긴 채해병 사망사건 혐의자는 임 전 사단장 등 6명이었다. 이후 박진희 전 국방부 군사보좌관이 김 전 단장에게 수십 차례 전화를 걸었고, 최종 보고서에는 '대대장 2명'만 혐의자로 기재됐다. 임 전 사단장 등 4명은 보고서 비고란에 분리돼 기재됐다.
김 전 단장은 2023년 8월 15일부터 21일까지 이뤄진 박 전 군사보좌관과의 통화에서 8차례 통화내용을 녹음하고 이를 특검에 증거로 제출했다. 8개의 녹음파일은 녹취록과 음성파일 형태로 이날 법정에서 현출됐다.
|2023년 8월 20일 김진락-박진희 통화 내용
|박진희: 본문 보면 2페이지 들어간 (임 전 사단장 포함) 관계자 4명 있잖아요? 그것 때문에 장관님이 좀 이견 있으셔가지고. '범죄단서 정황이 식별됐으나 일부 상반된 진술 정황이 있다' 이게 굳이 들어가야 되느냐고 말씀하셔서.
김진락: 들어가야 될 것 같습니다.
박진희: 재검토 보고서에는 들어가더라도 언론에 브리핑하는 자료 백브리핑에서 설명하면 되니까. 3페이지에서 빼면 어때요? '관계자 4명의 안전관리소홀 단서 정황 식별됐으나...'
김진락: 빼기 어려울 것 같습니다.
박진희: 본문에 안전관리소홀은 없었는데.
김진락: 범죄단서라고 해버리면 오히려 더 크게 어감을 받아들일 수 있어요. 안전관리소홀은 이미 언론 등에서 부각돼 있습니다.
(중략)
박진희: 최종적 문구 불러준 건 그게 아니었는데, 정확히 써서 가는데. 써놓다 보니 좀 논란이 될 수 있어서.
김진락: 저는 진짜 이해가 안 가서 그러는데. 왜 저희 결과보고 이 부분에 그런 디테일한 문구를 계속 이렇게 해야 되는지 이해가 안 갑니다. 왜냐하면 이게 명확히 방향성과 다 정해져 있는데.
박진희: 방향성은 맞는데 문구가 장관님 의도와 다르다는 거죠.
이선미 검사는 "박진희 전 군사보좌관과 재검토 보고서 및 언론브리핑 내용 수정 문구로 실랑이가 계속됐는데 (수정 요구가) 합당하다고 생각했나"라고 물었다. 김 전 단장은 "아니다"라며 "(임 전 사단장 포함) 6명이 경찰 수사 필요 인원이라는 게 대전제"라고 답했다.
이 검사는 "(임 전 사단장 등) 4명을 인지통보서에 넣지 못하고 비고란에 분리해 기재한 것은 국방부 장관 또는 군사보좌관실 지시에 따른 것인가"라고 물었고, 김 전 단장은 "그렇다"고 답했다.
김 전 단장은 "(2023년 8월) 13일에는 군사보좌관이 보좌관실로 (조사본부가) 와서 (재검토) 진행 상황을 설명해 달라고 해서 설명했다"며 "(그 자리에서) 군사보좌관은 '경찰이 (임 전 사단장 등 혐의자) 4명을 추가 입건하는 것은 이해하고 문제 삼지 않는데, 만약 조사본부가 많은 인원을 이첩했는데 경찰이 조금만 입건하면 (조사본부가) 책임지라'고 했다"고 말했다.
이에 이 검사가 "조사본부는 재조사도 하지 않은 상황에서 (장관 지시를 받고) 재검토만 한 것인데 경찰이 더 수사해 결과가 달라지면 책임지라는 뜻인가"라고 되묻자, 김 전 단장은 "일련의 모든 것들이 어이가 없어서 제가 격분했다"고 토로하기도 했다.
"법무관리관실·국방부검찰단도 임성근 등 4명과 대대장 2명 구분하라 의견 회신"
김 전 단장은 "조사본부 1차 재검토 결과에서는 범죄혐의가 특정된 2명(대대장들)과 범죄 단서의 정황이 있는 4명(임 전 사단장 포함) 모두 구분 없이 경찰 수사가 필요한 인원 6명으로 이첩하려고 했다"며 "(그러나 법무관리관실과 국방부검찰단) 의견 조회 결과 2명과 4명을 구분하라는 의견이 있었다"고 말했다.
김 전 단장은 "지금까지 모든 국민들은 조사본부가 2명(대대장들)만 경찰 수사 필요 인원으로 넘기고 (임 전 사단장 등) 4명에게 면죄부를 준 것으로 인식하고 있다"며 "4명에 대한 범죄 단서 정황이 있기에 6명을 경찰에 넘겨 수사해야 된다는 게 우리의 결론이었다"고 강조했다.
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