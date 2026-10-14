윤석열 격노 후 기록 재검토한 실무자 "왜 집요하게 수정 요구하냐 물었다"

박진희: 본문 보면 2페이지 들어간 (임 전 사단장 포함) 관계자 4명 있잖아요? 그것 때문에 장관님이 좀 이견 있으셔가지고. '범죄단서 정황이 식별됐으나 일부 상반된 진술 정황이 있다' 이게 굳이 들어가야 되느냐고 말씀하셔서.

김진락: 들어가야 될 것 같습니다.



박진희: 재검토 보고서에는 들어가더라도 언론에 브리핑하는 자료 백브리핑에서 설명하면 되니까. 3페이지에서 빼면 어때요? '관계자 4명의 안전관리소홀 단서 정황 식별됐으나...'

김진락: 빼기 어려울 것 같습니다.



박진희: 본문에 안전관리소홀은 없었는데.

김진락: 범죄단서라고 해버리면 오히려 더 크게 어감을 받아들일 수 있어요. 안전관리소홀은 이미 언론 등에서 부각돼 있습니다.



(중략)



박진희: 최종적 문구 불러준 건 그게 아니었는데, 정확히 써서 가는데. 써놓다 보니 좀 논란이 될 수 있어서.

김진락: 저는 진짜 이해가 안 가서 그러는데. 왜 저희 결과보고 이 부분에 그런 디테일한 문구를 계속 이렇게 해야 되는지 이해가 안 갑니다. 왜냐하면 이게 명확히 방향성과 다 정해져 있는데.



박진희: 방향성은 맞는데 문구가 장관님 의도와 다르다는 거죠.