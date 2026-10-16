독립운동가도, 우익인사도 부르던 이 노래를 아십니까

큰사진보기 ▲KBS 드라마 <각시탈> 중드라마 <각시탈>의 주인공이 드는 무기는 <쇠퉁소>의 주인공의 무기다. ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲바이올린을 연주하는 홍난파1920년 연주곡 <애수>를 작곡한다. ⓒ 홍난파가옥 관련사진보기

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(2절) 어언간에 여름 가고 가을바람 솔솔 불어 아름다운 꽃송이를 모질게도

침노하니 낙화로다 늙어졌다 네 모양이 처량하다

(3절) 북풍한설 찬바람에 네 형체가 없어져도 평화로운 꿈을 꾸는 너의 혼은

예 있으니 화창스런 봄바람에 환생키를 바라노라

큰사진보기 ▲<애수>를 연주하는 홍난파와 봉선이<애수>가 한 소녀의 슬픈 삶을 모티브로 만들어졌다는 북한의 전설 ⓒ AI 관련사진보기

"오빠 바이올린 소리도 이제 다 들었습니다... 마지막으로 한 곡조 들을 수 있을까요?" 홍난파에게 글을 배웠고 노래를 익힌, 홍난파를 오빠처럼 따르던 그녀는 아버지가 돌아가신 후 무너진 집안을 먹여 살리기 위해 방직공장에 팔려 가야 한다고 했다. "이제 오빠를 언제 볼지도 모르겠어요. 나를 위해 바이올린 한 번 켜 주세요."

큰사진보기 ▲좌익으로 몰려 목숨을 잃은 교사 김생업오른쪽 왼쪽 가림 없이 수많은 사람들이 죽었다. ⓒ KBS 관련사진보기

만화가 허영만의 <각시탈>(1975)은 그의 초기 대표작이다. 역시 일제 강점기를 다룬 <쇠퉁소>(1981)라는 작품도 있다. 차이가 있다면<각시탈>의 주인공은 맨주먹으로 일본 관헌을 때려눕혔지만,<쇠퉁소>의 주인공은 탈을 쓴 건 같지만 쇠퉁소를 휘둘러 일본 경찰들을 박살냈다. 즉 수십 년 뒤 나온 드라마 <각시탈>은 이 두 만화의 짬뽕인 셈이다.각설하고 <쇠퉁소>에는 한 늙은 밀정이 등장한다. 이 밀정은 바이올린을 잘 켰는데 독립운동가들의 회합을 간파하면 그 근처에서 신호라 할 자신의 창작곡을 연주하여 일본 헌병들을 불렀다. 어느 날 밀정은 관동대학살을 얘기하며 분노를 터뜨리는 독립운동가들의 회합을 엿듣다가 신호곡을 연주하는 대신 문을 박차고 들어가 독립운동가들에게 관동대지진의 참상을 말하며 울분을 토해낸다."몇 명이 죽었는지 아시오? 6천 명이 죽었소!" 그리고 함께 주먹을 부르쥐며 분노하는 독립운동가들 앞에서 바이올린을 켠다. 그 가락에 사람들이 합창한다. "울 밑에 선 봉선화야 네 모습이 처량하다. 길고 긴 날 여름철에..."그 노래를 부르는 만화 속 조선인들이 너무도 결연해 보였던지라 나는 학교에서 배우지 못한 무슨 행진곡인 줄 알았다. 일제 시대 부르던 옛날 노래니 어머니는 혹시 아실까 싶어 물으니 대번에 그 곡을 흥얼흥얼 불러 주셨다. 그런데 내가 생각했던 행진곡은커녕 매우 구슬픈 노래였다. 제목은 <울 밑에 선 봉선화>라고 했다. 홍난파 작곡.홍난파가 스물세 살 되던 1919년 일어난 3·1운동은 수많은 청춘들의 인생을 바꿔 놓거나 최소한 지워지지 않는 기억을 남기게 된다. 그즈음 홍난파는 동경 유학 중이었다. 그는 2·8 독립선언에 가담했을 뿐 아니라 자기 몸보다 애지중지했던 바이올린을 저당 잡혀 마련한 돈으로 독립선언문을 찍어내는 등 적극적으로 만세운동에 참여한다. 이 이력으로 인해 홍난파는 불령선인(1910년 일제가 조선인 중 자신들의 명령 및 지도를 따르지 않고 저항 및 반항하는 조선인들을 지목하여 만든 용어)으로 찍혀 향후 진학 등에 불이익을 받기도 한다.연희전문학교에 들어갔다가 아버지의 권유로 세브란스 의전에도 적을 두었고(그의 가문에는 의사가 많다) 천성이 끌리는 음악 공부를 시작했다가 '만세통'을 만나 튕겨 나와 버렸고 일본 대학 문과도 독립운동으로 인한 눈총 때문에 제대로 마치지 못했으니 그의 20대도 참 산산이 가루져 공중에 흩어지는 느낌이었을 것이다.1919년의 질풍노도는 수천 명의 희생과 만인의 울분을 낳으며 잦아들었다. 바이올린을 저당 잡혀 가며 독립운동에 열을 올렸던 홍난파 역시 생각이 많았을 것이다. 그렇게 만세 부르며 일어섰어도 바뀐 것도 없이 기세 좋게 휘날리는 일장기를 바라보며 슬픔에 젖지 않을 수가 있었으랴.그는 바이올린 연주곡 하나를 짓고 <애수>라 이름 붙인다. 처음에는 그냥 바이올린 연주곡이었다. 그 몇 년 뒤 홍난파는 이웃에 살던 시인이자 음악인이었던 김형준에게 가사를 의뢰하게 된다. 김형준의 집에는 봉선화가 만발했고 그는 꽃들을 바라보며 "참 우리 민족 같은 신세군" 같은 한탄을 곧잘 했다고 하는데 실제로 가사에는 그런 한스러움들이 곳곳에서 물들어 번져난다. 노래의 2, 3절을 보면 더욱 그렇다.놀랍게도 북한에서도 이 노래를 부르고 음악 시간에 가르친다고 한다. 더하여 이 노래와 홍난파에 얽힌 또 다른 전설까지 전하고 있다. 이하는 북한이 소개하는 전설이다. 일본 유학을 중단하고 돌아온 홍난파는 고향에 내려가 살았는데 어느 날 이웃에 살던 봉선이라는 처녀가 찾아온다.홍난파는 바이올린에 활을 갖다 댔다. 그녀가 익히 아는 노래를 들려 주려고 활을 움직이는데 울컥하면서 새로운 악상이 머리를 스쳤다. 열일곱 살에 공장에 팔려 가야 하는 슬픈 소녀. 그녀에게 들려주는 마지막이 될지도 모르는 바이올린. 홍난파의 어깨는 머릿속에 흐르는 악상에 따라 흐느적거렸고 손가락은 그때껏 없던 지점들을 짚었다. 그게 연주곡 <애수>였다는 것이다(정상용, <북한 라디오 방송에 소개된 봉선화>, <연합뉴스> 2001년 5월 31일).해방이 왔다. 그러나 울 밑에 선 봉선화는 처량한 기운을 모면하지 못했다. 1948년 10월, 4·3 사건으로 아수라장이 된 제주도에 출동 준비 중이던 14연대에서 반란의 총성이 울렸다. 4·3 주도 세력들에 대한 진압을 거부한 군내 좌익들의 봉기였다.여수를 장악한 좌익들은 우익 인사들을 끌고 와 처형할 채비를 갖춘다. 무슨 조화인지 좌익 봉기군 하나가 "죽기 전에 노래 하나씩 해 보라"고 말을 건넸다. 그때 우익 항만노조 조직위원장 김창업이 담담하게 노래를 부르기 시작했다. "울 밑에 선 봉선화야 네 모습이 처량하다..." (이형문, <이형문 작가가 직접 격은 여순 반란사건, <장강뉴스>, 2014년). 포승줄에 꽁꽁 묶인 채 산 채로 불에 태워질지 총에 맞을지 죽창에 찔릴지 도무지 앞길이 캄캄하던 사람들도 함께 노래를 불렀고 울음바다가 돼 버렸다. 그리고 그 '우익'들은 다 죽었다.좌익들의 시간은 며칠 가지 않았다. 이제는 진압군의 시간이었다. 해군까지 동원한 대한민국 정부의 반격은 압도적이고도 냉혹했다. 그리고 가족을 잃은 우익들의 눈에도 핏발이 섰다. 곱절의 보복이 일어났다. 좌익세가 강했던 순천 지역 학교의 학생과 교사들은 대놓고 폭도로 몰리기 십상이었다.그 와중에 인기 많고 다정했던 순천여중 음악선생 김생옥이 걸려든다. 마구잡이로 사람들을 끌고 가서 총알밥을 안기는 상황에서 김생옥의 차례가 돌아왔을 때 김생옥은 노래를 부르기 시작한다. "울 밑에 선 봉선화야 네 모습이 처량하다..." 당시 순천여중 학생들 사이에서는 이 노래를 들은 진압군 장교가 총살 중지를 명령하려고 손을 휘젓는데 병사들이 사격 개시로 알고 쏘아 버렸다는 이야기가 돌았다고 한다(KBS 뉴스 2020년 5월 15일).김생옥 선생이 가르쳤던 순천여중 7기생들은 반란과 전쟁의 소용돌이 와중에 학적부가 사라지고 불타 재학 사실조차 제대로 인정받지 못했다고 한다. 하지만 끈질기게 동창회(?)는 가졌고 그때마다 그 모임의 말미에는 "울 밑에 선 봉선화야"를 부르며 다정했던 선생님을 기렸다고 한다.그 노래는 그들에게 무엇이었을까. 부르다 울지 않은 적이 있었을까. 또 그러다가 행여 빨갱이 선생을 추모한다 하여 덤터기를 쓰지 않을까 주위를 둘러보지 않은 적이 있었을까. 해방된 나라의 국민과 식민지 시절 피지배 백성들에게 이 노래는 어디가 어떻게 달랐을까. '친일민족반역자'건 '빨갱이'건 살기 띤 죽창과 총열 앞에 선 사람들은 모두가 '떨어져 형체도 사라진' 봉선화가 되어야 했는데.언젠가 아들 녀석에게 이 노래를 들려주려고 할 때 아들 녀석은 듣다가 말고 꺼 버렸다. "이런 약해 빠진 노래 부르고 다니니까 망했지!" 뭐라고 한마디 해 주려다가 딱히 할 말이 없어 그만두었다. 요즘 이 노래가 거의 불리지 않게 된 것은 최소한 <울 밑에 선 봉선화>에 눈물이 터지고 노래를 빙자해 주먹을 부르쥐고 싶던 시대가 가 버렸기 때문인 듯도 싶었으니까.서두에 언급한 허영만의 <쇠퉁소>에서 <울 밑에 선 봉선화>를 유려하게 연주하여 사람들을 감동시킨 밀정은 어김없이 일본 헌병을 부르는 신호를 연주했다. 곡명을 묻자 밀정은 "<차가운 벽>이라고 하오" 하고 어둠 속으로 사라졌다. 물론 곧 헌병들이 들이닥쳐 방안의 사람들을 끌고 가 버린다.추억의 만화 속에 등장했던 제목 <차가운 벽>이 새삼 가슴에 와 닿는다. 식민지 시절 울 밑에 선 봉선화는 처량했었지만 해방 후 등장한 '차가운 벽' 아래 봉선화는 얼마나 살 떨리는 세월이었을까."벽 아래의 봉선화야 네 모습이 서럽도다. 길고 긴 날 겨울철에 눈송이가 덮일 적에 험상궂은 남정네들 너를 즈려 밟았도다..." 1948년 10월 19일 여순 사건이 일어났다.