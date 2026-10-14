'알레르기 주범' 환삼덩굴, 알고 보니 나비의 생명 터전이었다

큰사진보기 ▲우리지역연구소 주최 연중 사업인 ‘우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기’에 참여한 한 탐방객이 김금미 생태환경 강사가 건넨 환삼덩굴을 확대경으로 관찰하고 있다. 생태계 교란 식물로 지정된 환삼덩굴은 생물다양성 감소에 영향을 미치지만, 네발나비의 주요 서식처이기도 하다. ⓒ 용은성 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리지역연구소 주최 연중 사업인 ‘우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기’에 참여한 어린이들이 남양주시 ‘물의정원’ 산책로에서 낙엽으로 만든 부엉이를 날릴 준비를 하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리지역연구소 주최 연중 사업인 ‘우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기’에 참여한 탐방객들이 남양주시 ‘물의정원’ 산책로에 떨어진 낙엽으로 부엉이를 만들어보는 체험을 했다. ⓒ 용은성 관련사진보기

AD

"환삼덩굴은 왕성한 번식력으로 토종 식물의 생육을 방해하는 생태계 교란 식물이지만, 한편으론 네발나비가 주로 사는 곳이기도 하죠".

큰사진보기 ▲우리지역연구소 주최 연중 사업인 ‘우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기’에 참여한 탐방객들이 팔당호 생태학습선에 승선해 관리 요원이 선상에서 바로 떠온 물의 수질 상태를 살펴보고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리지역연구수 주최 연중 사업인 ‘우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기’ 팔당호 생태학습선 체험에서 민현규 생태해설사가 관리 요원이 선상에서 떠온 물을 실험기구에 넣어 색상이 어떻게 변하는지 탐방객들에게 설명하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

"저기 보이는 족자섬은 국제자연보전연맹의 '관심 대상'인 민물가마우지의 주요 서식처예요."

큰사진보기 ▲우리지역연구소 주최 연중 사업인 ‘우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기’에 참여한 탐방객들이 남남양주시 ‘물의정원’을 탐방한 뒤 양평군 한강물환경연구소를 방문해 팔당호 생태학습선 승선에 앞서 단체 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

서울 근교 수변공원인 '물의정원'은 수려한 물길과 자연의 평온을 품은 시민 휴식공간이다. 북한강과 맞닿은 강변 산책로를 따라 걷다 보면 느릅나무, 메타세쿼이아, 벚나무 등 아름드리 수목과 갖가지 들꽃이 산책하는 이들의 마음을 편안하게 해준다.지난 12일 오전, 경기도 양평군 주민 30여 명이 경기 남양주시 조안면에 있는 물의정원에 모였다. 비영리 공익단체 우리지역연구소가 지난 6월부터 연중 사업으로 진행하고 있는 '우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기' 여덟 번째 순서에 참여한 이들로, 현장 체험학습을 신청하고 부모와 함께 온 초등학생부터 휠체어를 탄 80대 어르신까지 연령층이 골고루 분포했다.이번 프로그램은 물의정원을 탐방한 뒤 양수리에 있는 팔당호 생태학습선을 승선하는 일정이다. 물의정원은 국토교통부가 2012년 '한강 살리기 사업'으로 48만㎡가 넘는 면적에 조성한 수변 생태공원으로서 생물다양성이 가진 환경·사회적 가치를 체감할 수 있는 곳이다. 남양주시 관내이긴 하지만 양수대교를 건너면 자동차로 5분 만에 닿는 곳이어서 양수리와 가깝다.탐방객들과 산책로를 걷던 김금미(환경교육전문가) 생태환경 강사가 덩굴이 우거진 곳에 멈췄다.네발나비에게 환삼덩굴은 집이면서 그 잎은 애벌레의 먹이다. 2019년에 생태계 교란 생물로 지정된 환삼덩굴의 꽃가루는 가을철 알레르기 주범으로 꼽혀 이래저래 사람에게 반갑지 않은 식물이라도 나비에게는 소중한 생명의 터전인 셈이다.다른 식물의 생장을 억제하고 생물다양성에 영향을 주지만, 이 역시 생태계 일부로 살아가는 자생식물일 뿐이다. 환삼덩굴을 무작정 '나쁜 식물'로 단정할 수 없는 까닭이다.물의정원 탐방을 마치고 다시 양수대교를 건너 양수리에 있는 한강물환경연구소를 방문했다. 이곳은 기후에너지환경부 산하 국립환경과학원 소속으로, 팔당호와 한강수계의 물 환경 생태 모니터링, 기후변화에 대응한 물 환경 변화를 연구하는 기관이다.연구소 입구에 있는 한강물환경생태관은 물이 순환하면서 이뤄내는 자연과 그 안에서 살아 숨 쉬는 다양한 생태계를 관람하고 체험할 수 있다. 한강 상수원이 가정까지 오는 과정과 정수·취수장의 역할도 확인할 수 있다.이어진 일정은 생태학습선에 승선해 팔당호의 자연과 생태를 배우는 시간이다. 생태학습선은 한강유역환경청이 시민들의 팔당호 생태 체험을 위해 도입한 45인승 선박이다. 선장이 설명하는 구명조끼 착용법과 안전 관련 전달사항을 듣고 선상으로 자리를 옮겼다.생태학습선 체험은 한강물환경연구소를 출발해 수풀로 양수리, 족자섬, 팔당댐, 팔당취수장, 소내섬, 큰섬, 두물머리를 거쳐 출발 장소로 돌아오는 1시간 30분 코스로, 상수원보호구역 안에서만 운항한다. 행정구역상 팔당호는 양평군, 남양주시, 하남시, 광주시에 걸쳐 있으며, 저수량은 2억4400만 톤에 이르는 거대한 인공호수다.민현규 생태해설사가 가리키는 쪽으로 시선을 돌리니 족자섬 주변으로 떼를 지은 검정 민물가마우지가 수면과 닿으면서 낮게 날고 있었다. 팔당 취수장을 지나 나타난 소내섬은 1973년 팔당댐이 생기면서 물에 잠기는 전에는 큰 우시장이 있었고, 검정말, 마름, 생이가래, 어리연 등 다양한 수생식물들이 사는 곳이라는 설명이 이어졌다.한수진 우리지역연구소 소장은 "북한강 수변 공원인 물의정원에도, 상수원보호구역을 낀 팔당호에도 평소 인식하지 못했던 다양한 생명이 흐르고 있음을 알 수 있었다"며 "우리가 사는 곳에서 생물다양성의 사회적 가치 확산과 생태계 보전을 위해 할 수 있는 일을 실천하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.