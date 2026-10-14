막말도 "표현의 자유" 두둔한 국힘, 9년 전 일까지 소환

"표현의 자유가 있는 부분 아니겠습니까?"
정점식 국민의힘 원내대표가 소속 의원들의 잇따른 막말 논란에 '표현의 자유'를 내세워 두둔했다.
앞서 더불어민주당 초선 의원들은 김태규·이진숙·주진우 의원을 이른바 '패륜 3남매'로 규정하고 징계를 촉구했다. 김태규 국민의힘 의원은 국정감사장에서 고 노무현 전 대통령의 서거 장소인 '부엉이바위'를 거론하며 조롱했고, 이진숙 의원은 이재명 대통령 부모의 묘소를 찾아가 농지법 위반 의혹을 제기했다. 주진우 의원은 SNS에 "이재 명을 끊을 때"라는 글을 남겨 대통령의 죽음을 암시하는 것 아니냐는 비판을 받았고, 그는 탄핵을 주장한 것이라며 물러서지 않고 있다.
하지만 정점식 원내대표는 자당 의원들의 발언이 적절했는지를 따져보는 대신 민주당의 과거 사례를 들춰 반격을 시도했다. 그러나 정작 그가 소환한 전직 대통령 박근혜씨 관련 사례는, 민주당이 당시 해당 의원을 징계한 것은 물론 당사자도 직접 사과한 케이스였다.
국민의힘 내부에서도 세 의원의 행태를 두고 '당에 도움 안 된다'는 비판이 나오는 가운데 원내지도부가 이를 무리하게 엄호하는 모양새다.
막말 논란, 민주당 탓으로 돌린 정점식
정 원내대표는 14일 오전 국회에서 열린 국정감사 현안 관련 기자간담회에서 세 의원에 대한 민주당의 윤리특위 징계 요구를 어떻게 보느냐는 질문에 "자신들의 지난 행적을 되돌아보기를 권고한다"라고 응수했다.
정 원내대표는 전직 대통령 박근혜씨의 나체를 풍자한 그림이 국회에 전시됐던 사건을 언급하며 "그걸로 답변을 대신하고자 한다"라고 덧붙였다. 소속 의원들에 대한 징계 요구에 어떻게 대응할지 묻는 말에 여당의 과거 잘못을 들이밀며 응수한 셈이다. 하지만 자당 의원들의 발언에 문제가 있었는지, 당 차원에서 어떤 조치를 고려하고 있는지에 대한 답은 없었다.
현장의 기자들이 당 차원의 대응 방침을 재차 물어보자, 그는 입장을 더 분명히 했다. 정 원내대표는 "현재로서는 원내 차원에서 특별하게 대응은 하지는 않고 있다"라면서 "국회의원 개개인이, 또 국회의원뿐만 아니라 국민들도 표현의 자유가 있는 부분 아니겠느냐?"라고 반문했다. 그러면서 "그런 측면에서 과도한 공격에 대해서는 굉장히 심각한 유감을 표한다"라고 목소리를 높였다.
소속 의원들의 언행에 대해서는 별다른 유감을 표하지 않으면서, 문제를 제기한 민주당에 오히려 '과도한 공격'이라고 불쾌감을 표현한 셈이다. 여당이 요구하는 자체 징계에 대해서도 사실상 선을 그었다.
정점식이 꺼낸 표창원 사례... 민주당은 징계, 당사자는 사과
지난 2017년 1월, 표창원 당시 민주당 의원이 주최한 국회 전시회에 전직 대통령 박근혜씨의 나체를 기존 명화에 덧대어 풍자한 그림 '더러운 잠'이 걸렸던 사건이다. 표 전 의원이 해당 작품을 직접 그렸거나 제작 과정에 관여한 것은 아니지만, 전시회 주최자로서 책임 논란이 일었다.
민주당에서도 이를 가만히 두지 않았다. 당시 문재인 전 민주당 대표도 "작품은 예술가의 자유이고 존중돼야 하지만 그 작품이 국회에서 정치인의 주최로 전시된 것은 적절치 않았다"라며 "대단히 유감"이라고 지적했다. 지도부는 당 윤리심판원에 표 의원을 회부했고, 그해 2월 2일 '당직자격정지 6개월'의 징계를 의결했다(관련 기사: 민주당 지도부, '풍자 그림 논란' 표창원 의원 징계 착수 https://omn.kr/m6ir
).
표 의원도 SNS에 "최근 논란이 된 전시회와 관련한 모든 책임은 전적으로 제게 있다"라면서 "심판원의 당직정지 6개월 징계를 겸허하게 받아들인다"라고 밝혔다(관련 기사: 표창원, 대선 선대위 활동 못한다... "겸허히 받아들여" https://omn.kr/m8oe
). 표 의원은 표현의 자유를 보장하려는 취지였다는 설명을 덧붙이면서도, 불편함과 불쾌함을 느낀 이들에게 "다시 한번 진심으로 사과드린다"라는 말도 남겼다.
국민의힘의 전신 정당인 당시 새누리당은 훨씬 강경했다. 소속 의원 83명이 표 의원에 대한 국회 윤리특위 징계안을 제출하면서 해당 전시회를 "표현의 자유를 빙자한 인격살인 행위"라고 규정했다. 민주당의 자체 징계에도 '솜방망이 처벌'이라고 반발하며 의원직 사퇴를 요구했다.
9년 전에는 '표현의 자유'를 방패로 삼을 수 없다며, 상대 당 의원이 직접 그리지 않은 작품의 책임을 요구했던 정당이, 이제는 같은 '표현의 자유'를 방패 삼아 소속 의원들의 논란을 면피하고 있는 그림이다. 앞뒤가 맞지 않는 반박이기에, 오히려 논란에 기름을 부을 가능성도 점쳐진다.
"전투력 있는 의원들" vs. "큰 도움 안 돼"… 당내 평가도 엇갈려
같은 날 국민의힘 인사들은 시사 라디오에서 상반된 평가를 내놨다. 윤용근 의원은 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 "국민의힘 국회의원을 민주당이 뽑습니까?"라고 반문했다. 이어 이진숙·김태규·주진우 의원을 "전투력을 가지고 싸우고 있는 분들"이라고 추켜세웠다.
민주당의 징계 추진을 두고는 "반헌법적인 사고방식"이라고 비난하면서 2028년 총선에서 오히려 민주당 의원들이 심판받을 것이라고 맞받았다. 세 의원의 구체적인 언행에 대한 평가는 역시 비켜갔다.
그러나 김성태 전 원내대표는 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 세 의원의 활동이 당에 득이 되는지 묻는 말에 "그렇게 큰 도움은 안 돼요"라고 잘라 말했다. "이런 사람들이 10명, 100명 이렇게 자꾸 많아져버리면 우리는 영남정당의 한정된 어떤 주장이 될 수도 있는 거지요"라며 강성 지지층에만 호소하는 정치가 수도권과 중도층의 신뢰를 잃게 할 수 있다고 우려했다. 제1야당으로서 자정과 쇄신에 힘써야 한다는 주문도 덧붙였다.
배현진 의원도 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 "사정이 어려워질수록 자극적인 맛에 오히려 빠지기 쉽다"라면서 국민이 흘려버릴 자극적인 소재로 "정치적인 체급을 올릴 수 있다는 것은 굉장히 근시안적인 노력"이라고 지적했다. 세 의원을 직접 평가하는 데는 선을 그었지만, 국민의힘이 다수 국민의 평균적인 정서에 가까워져야 한다는 점을 강조했다.