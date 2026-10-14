우크라이나 보도 영상 댓글에 나경원 의원이 왜...

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원이 9월 30일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 김여정 북한 노동당 총무부장이 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 ‘서울의 자작 광대극’이라고 주장한 것에 대해 “우리 청년 장병들의 다리를 앗아간 비극을 ‘자작극’이라며 조롱하고, 이재명 대한민국 대통령은 도리어 ‘음모론’이라며 덮기에 급급하다”라며 "김정은 참수 훈련을 즉각 실시해야 한다"라고 목소리를 높였다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲우크라이나 관련 보도에 달린 나경원 의원 비판 댓글 ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

우크라이나 뉴스를 다룬 방송사 유튜브 영상에서 나경원 국민의힘 의원을 언급하는 댓글이 부쩍 많아진 것으로 나타났다. 우크라이나가 한국과의 비공개 합의를 깨고 북한군 포로 송환을 공개해 외교 갈등이 불거진 가운데 나 의원이 젤렌스키 대통령에게 감사 서한을 전달한 사실이 알려지면서부터다.<오마이뉴스>는 10월 10일부터 12일까지 YTN·KBS·MBC·SBS·JTBC·채널A·연합뉴스TV·OBS 8개 방송사 유튜브 채널에 올라온 우크라이나 보도 영상 16편의 댓글 8096건(답글 포함)을 수집했다. 분석 결과, 나경원 의원을 직접 언급하거나 간접적으로 지칭(경원, 나의원 등)하는 댓글은 1019건으로 나타났다. 분석 대상 댓글(8096건) 중 무려 12.6%였다.앞서 나경원 국민의힘 의원은 지난 9일 페이스북에 젤렌스키 대통령에게 보낸 감사 서한을 공개했다. 북한군 포로의 자유 의사를 존중해 한국행을 허용한 결정에 깊이 감사한다는 내용이었다. 이는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 포로 송환과 관련한 비공개 약속을 어기고 유엔 연설에서 이를 공개하면서 한국과 갈등이 고조되는 상황에 이뤄진 행태여서 주목을 받았다.해당 댓글은 대부분 나경원 의원이 감사 서한을 보낸 행위를 비판하는 내용이었다. 실제 나 의원을 언급한 댓글 1019건 중 4건에 1건꼴인 228건(22.4%)에는 '편지', '서한', '감사' 같은 단어가 함께 등장했다. 1019건 중 나 의원을 옹호하는 댓글은 1건("사실은 젤렌스키의 반응이 정상이고 나경원도 옳다") 뿐이었다.최근 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 스페이스X CEO가 젤렌스키 우크라이나 대통령의 교체를 주장한 보도에서도 나 의원을 언급한 댓글들이 등장한다. 나 의원이 젤렌스키 교체를 언급한 트럼프에게도 항의해야 한다는 취지의 내용들이다. 트럼프 대통령이 젤렌스키를 비판했으니 나경원 의원도 '반미'라는 주장까지 있었다.SBS 뉴스 채널의 11일 영상(트럼프 "우크라이나 새 대통령 필요"..우크라 "그건 우리가 결정")에서 "나경원은 하루빨리 미국에 항의서한을 보내라", "나경원 어디갔냐. 이거 해결 좀 해와라", 등 댓글들은 100회 이상의 공감(좋아요)을 얻었다. 11일 YTN 영상(퇴진 요구에 정보 공유도 중단...'사면 초가' 젤렌스키)에 "나경원 뭐하냐. 트럼프한테도 편지좀 보내지. 감사하다고", "나경원이 지지 한다는데 젤렌스키는 나경원한테 도와달라 하면 될듯", "나경원 젤렌스키 한테 감사서한 보냈다던데 직접가서 힘내라 응원해줘라" 라는 댓글도 400회 이상의 공감을 얻었다. MBC 영상("우크라, 새 대통령 필요"‥사우디 공항 '피격')에서는 "이로써 나경원은 반미임이 밝혀졌다" 는 댓글도 있었다.나 의원과 국민의힘을 동시에 비판하는 댓글도 있다. "국힘이 좋아하는 미국이 우크라는 새 대통령이 필요하다 하는데 모 의원은 감사서한 타령", "국힘은 국제 정세에 감이 없다는 걸 증명했네" 등이었다.