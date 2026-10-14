"한동훈도 정치검찰?" 묻자, 김지용 "부정하긴 어려워"

큰사진보기 ▲답변하는 김지용 초대 중수청장 후보자김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

박덕흠 "그럼 검찰에서 정치검사 1호를 뽑는다면 누구를 뽑겠습니까?"

김지용 "아무래도 제가 생각하기에는 윤석열 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데는 제일 첫 번째인 것 같습니다."

박덕흠 "그 다음에는 누구를 또 뽑아야 돼?"

김지용 "제가 일일이 다 말씀드리기가…"

(중략)

박덕흠 "그럼 거기에 한동훈 의원님도 들어가겠네요? 관계돼 있다면 제일 관계가 밀접된 데 있잖아요."

김지용 "부정하기는 어려울 것 같습니다."

큰사진보기 ▲박덕흠 국민의힘 의원이 12일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경찰청, 한국도로교통공단에 대한 국정감사에서 김종철 경찰청장 직무대행에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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김지용 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 인사청문회에서 자신을 둘러싼 '친윤 검사' 논란을 정면으로 부인했다. 반면 윤석열씨에 대해서는 검찰에 부정적인 영향을 끼친 첫 번째 인물로 지목했고, 한동훈 의원이 정치검찰에 포함되느냐는 질문에도 "부정하기는 어려울 것 같다"고 답했다.이날 박덕흠 국민의힘 의원이 "당내에서 친윤 검사라고 후보자를 공격한다. 친윤이 아닌가"라고 묻자 김 후보자는 "아닙니다"라고 선을 그었다. 이어 친윤 여부와 관계없이 법과 원칙에 따라 직무를 수행해야 한다는 지적과 "이재명 대통령의 코드 인사는 아니다"라는 질문에도 모두 동의했다.가장 눈길을 끈 대목은 '정치검찰'을 둘러싼 문답이었다. 박 의원은 검찰개혁의 원인으로 일부 정치검사들의 행태를 거론하며 김 후보자에게 '정치검사 1호'가 누구인지 물었다.김 후보자는 윤씨를 검찰에 부정적 영향을 끼친 첫 번째 인물로 직접 지목했다. 한 의원에 대해서는 박 의원이 정치검찰에 포함되는지를 묻자 이를 부정하지 않았다.김 후보자는 검찰 조직 자체에 대한 개혁 필요성도 인정했다.박 의원은 김 후보자가 서면 답변에서 검찰의 표적 수사와 먼지털이식 수사, 정치적 중립성 훼손, 수사권 남용, 사건 관계인의 기본권 침해 등을 지적한 사실을 거론했다. 이어 "25년간 몸담은 검찰 조직에 폐해가 있고 개혁의 대상이라고 보는 것이냐"고 묻자 김 후보자는 "여러 가지 폐해가 드러나서 그런 문제점이 있다고 생각합니다"라고 답했다. 박 의원이 "개혁의 대상이라고 보는 거죠"라고 재차 묻자 김 후보자는 "네, 그렇습니다"라고 인정했다.박 의원은 김 후보자의 지명 통보 과정도 따져 물었다. 김 후보자는 중수청장 후보자로 지명된 사실을 처음에는 언론과 인터넷을 통해 접했다고 설명했다. 이후 대통령실로부터 공식 통보를 전화로 받았다고 밝혔다.그러나 박 의원이 "누구한테 전화가 왔습니까"라고 묻자 김 후보자는 "그분이 누군지는 이 자리에서 말씀드리는 건 좀 부적절한 것 같습니다"라며 답변을 피했다. 전화한 인물이 남성인지 여성인지 묻는 질문에도 공개하기 어렵다는 입장을 유지했다.같은 당 박상웅 의원은 김 후보자의 과거 행보와 현재 입장 사이의 일관성을 문제 삼았다.박 의원은 김 후보자가 2022년 대검찰청 형사부장으로 재직하면서 검찰 보완수사권 폐지의 문제점을 공개적으로 제기했던 사실을 언급했다. 그러면서 "지금도 그 소신에 변화가 없습니까"라고 물었다.김 후보자는 당시 브리핑 사실을 인정하면서도 "저것은 무슨 수사·기소 분리 반대 이런 차원이 아니고, 대안 없이 갑작스럽게 보완수사권을 폐지하면 그 피해는 오로지 피해자들한테 돌아간다는 그런 생각 때문"이라고 설명했다. 또 상부 지시에 따른 것이냐는 질문에는 "제 생각과 일선에 있는 형사부 검사들의 그런 우려를 해서 제가 형사부장으로서 발표하게 된 것"이라고 답했다.박 의원은 "지금 후보자를 바라보는 시각 중에는 소신이 있다기보다는 기회주의다 하는 평가가 상당히 많다"며 김 후보자의 입장에 일관성이 있는지 따져 물었다.여권 내부의 강도 높은 반발에 대한 질문도 이어졌다. 박 의원은 김 후보자를 향해 '밀정', '나치 전범', '아이히만' 등의 표현까지 등장한 점을 거론하며 입장을 요구했다. 김 후보자는 "일부 모욕적 표현이라는 것은 저도 그렇게 생각합니다마는, 그것이 다 우리 중수청장이라는 자리의 무게감과 중요성 때문에 하신 말씀 아닌가 생각하고 있습니다"라고 답했다.