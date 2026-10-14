전재수 부산시장, 논란의 퐁피두 분관 '백지화'

큰사진보기 ▲전재수 부산시장이 14일 부산시청 9층 기자회견장에서 이기대예술공원 안 퐁피두센터 부산분관 추진 중단 등의 입장을 발표하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전재수 부산시장이 14일 부산시청 9층 기자회견장에서 이기대예술공원 안 퐁피두센터 부산분관 추진 중단 등의 입장을 발표하고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

전재수 부산시장이 논란의 퐁피두센터 부산분관 사업을 중단하기로 했다. 지난 7월 취임 직후 석 달 동안 숙의 절차를 밟아왔는데, 최종 백지화로 결론을 냈다. 전 시장은 시민이 체감할 수 있느냐와 공공성이 충분한가, 재정 감당 여부 등을 꼼꼼히 따졌다고 이유를 밝혔다.14일 부산시청 9층 기자회견장을 찾은 전 시장은 "숙의 과정에서 나온 의견과 사업 여건을 종합한 결과 퐁피두센터 부산분관 건립은 추진하지 않기로 했다. 라 스칼라 공연도 부산오페라하우스 개막작으로 초청하지 못하게 됐다"라고 말했다.그동안 전 시장은 이른바 '박형준표' 사업을 무조건 뒤집진 않겠다고 강조해 왔다. 지난 시기 혈세 낭비와 일방적 추진 논란이 일었지만, 시간이 들더라도 공론화를 거쳐 재판단하겠다는 취지였다. 이후 정책점검단과 운영자문단, 시민토론회, 여론조사, 타운홀 미팅 등이 차례대로 이어졌고, 결국 무게추는 '멈춤'으로 기울었다.전 시장이 적용한 원칙은 '시민 체감도', '공공성', '재정 지속가능성', '행정의 책임성' 4개이다. 국가지질공원인 이기대의 자연을 훼손하면서까지 미술관을 지어야 할 이유를 찾지 못했고, 비공개로 이루어진 양해각서(MOU) 체결 역시 부산에 유리한 내용이 아니라는 것이다. 동시에 건립비용 1100억 원, 매년 운영비 125억 원 등 재정 부담과 지역 예술계와 공감대 부족 등을 중요하게 고려했다.대안도 내놨다. 전 시장은 퐁피두보단 "기존 시립미술관과 현대미술관의 전시·연구·소장 역량을 키우고 해외 유명 미술관과 교류를 확대하겠다"라며 "지역 예술인들이 오랫동안 요청해 온 복합문화전시공간도 부산 북항에 전액 국비로 조성하겠다"라고 약속했다. 북항 공간의 경우 목표로 잡은 개관 시간표는 2030년 하반기이다.이탈리아 밀라노의 라 스칼라 극장을 부산오페라하우스 개관 공연으로 초청하겠단 계획 역시 진행하지 않는다. 세계적 공연 기대 등 조건부 찬성 여론이 있었으나 "재정 부담을 줄이고 지역 예술인들이 공연에 참여하고 배울 수 있는 구체적인 협력 계획을 마련해야 한다는 의견이 다수"라는 게 전 시장의 입장이었다. 그러면서 세 가지 문제를 지적했다.그는 "시 재정 부담을 최소화해 추진할 여건이 마련되지 않았고, 기부·협찬 규모 또한 애초 계획에 미치지 못했다"라며 "공연장, 운영체계 전반의 완성도를 충분히 확보한 뒤 첫 무대를 선보이는 게 중요하다고 봤다"라고 말했다. 이에 따라 시는 외국의 유명한 공연보단 지역 예술인과 함께 부산의 역사, 정체성을 담은 개막 무대에 공을 들인다.라 스칼라와 같은 공연은 오페라하우스 운영이 본궤도에 오르면 추가로 검토한다. 올해 말 준공이 예고된 이 시설은 내년 점검과 시범 공연에 이어 2028에야 정식으로 문을 연다. 시는 "개관 공연을 정해놓고 기부나 협찬이 안 되면 위험 부담이 있다. 운영을 안정화한 뒤 해외 초청공연을 준비하는 게 더 낫다고 판단했다"라고 설명했다.퐁피두 사업 재검토를 강하게 주장해 온 시민단체는 전 시장의 발표가 당연한 수순이라고 반응했다. 양미숙 부산참여연대 사무처장은 "다소 늦었지만 예술인들까지 공감하지 못한 무리수 정책을 멈춘 건 사필귀정"이라며 "메가(큰) 이벤트에만 경도된 문제를 다시 한번 돌아볼 필요가 있다. 그리고 이런 일이 없도록 시민과의 소통을 더 강화해야 한다"라고 말했다.이번 발표로 이기대난개발퐁피두분관 반대대책위가 제기한 주민·공익감사가 더 힘을 얻게 됐단 주장도 있다. 앞서 대책위는 퐁피두 등이 지방재정법을 어겼고, 공익에 반한다며 감사원에 감사를 청구했다. 이 단체의 한 관계자는 "잘못된 정책 과정과 결정을 되풀이하지 않겠단 의미에서 반드시 감사가 필요하다"라고 목소리를 키웠다.