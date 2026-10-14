대나무 절개에서 군상까지... 역동적인 붓 놀림 다르네

큰사진보기 ▲이응노 화백의 기획전. ⓒ 김병모 관련사진보기

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새벽부터 가을답지 않게 비가 내리더니, 먹구름이 사라지고 온 누리에 햇살만 가득하다. 화창한 가을날 오후, 지인으로부터 메시지가 하나 날아든다. 대전 이응노미술관에서 시대를 함께한 예술가, 이응노 화백의 기획전(10.13~11.29)이 열린다고 한다. '춤 : 붓과 몸의 리듬'이란 주제다.이응노 화가(1904~1989)는 전통적 동양화의 필묵 법에 그치지 않고, 프랑스 파리로 건너가 현대적 추상 미술로 승화시킨 현대미술의 거장이다. 무엇보다 그는 일제강점기, 한국전쟁, 근대화를 거쳐 세계화에 이르는 격변의 시대를 붓끝에 담아낸 화가이다. 그의 그림을 통해 역동적 시대의 흔적을 찾아볼 기회다 싶어 망설일 여유도 없었다.지난 13일 서둘러 미술관에 들어서니 개장 첫날이라 그런지 예상보다 관람객들이 북적인다. 이번 전시는 이응노 화백이 남긴 춤과 율동 관련 그림을 한자리에 모아, 그의 예술세계를 조명하고자 기획했다는 손경숙 이응노미술관 대표의 말이 인상적이다. 몸의 리듬과 춤의 동작을 붓 터치함으로써 생명력을 불어넣는 이응노 화백의 예술세계가 더욱 궁금해진다.도슨트의 작품 설명이 이어진다. 이응노 화백이 시대를 겪으면서 작품활동을 해낸 순으로 전시하고 있다. 전시장에 들어서자 대나무 수묵화 작품이 눈에 띈다. 1930년대 대나무 작가로 알려진 이응노 화가의 1932년 작 <대나무> 작품이다. 이 작품은 제11회 조선미술전람회 입선작으로 예술적 입지를 다지는 수묵화 작품으로 알려진다. 조선 선비의 강인함과 절개를 표현하여 조국의 독립에 대한 염원을 드러낸다.유독 눈에 띈 작품이 있다. <황화주실(黃華朱實)>이다. 이응노 화백은 프랑스에 체류하면서도 조선시대 서예를 탐구하여 전통을 계승하고자 하는 열의를 보인다. 그중 추사 김정희 <황화주실>를 보고 회화적으로 작품화한다. 노란 꽃과 붉은 열매로 가을의 풍요로움과 장수를 기원하는 의미이다.현재 간송미술관에 소장된 추사 김정희의 <황화주실>과 비교해 보면 흥미롭겠다. 이번 전시를 통해 추사 김정희 작품과 연계된 <황화주실>을 선보인 것은 커다란 수확이라고 이응노미술연구소 책임연구원은 말한다.다음 전시실로 들어가자 춤추는 동작을 그린 이응노 화백의 작품 <무희> 앞에서 춤사위를 보이는 사람이 있다. 순식간에 관람객들이 몰려든다. 이응노 화백의 <무희> 작품처럼 퍼포먼스를 한다. 춤사위가 예사롭지 않다. 모두 숨죽이며 지켜본다. 퍼포먼스가 끝나자, 관객들은 소리 없는 박수를 보낸다. 춤사위 뒤끝이라 그런지 이응노 화백의 <무희> 작품들이 더욱 생동감 있게 다가온다.이응노 화백은 프랑스 파리 체류 기간(1958~1989) 동안 한국적 전통과 서구적 추상의 경계를 넘나들며, 자신만의 화법을 구축해 나간다. 그는 경계의 밖에서 바라본 한국적 전통의 작품을 몰두한다. 이 시기에 대나무의 작품들이 군무하는 사람들의 작품으로 이어졌다는 이응노미술연구소 책임연구원의 말이다. 이른바 '동백림사건'에 연루되기도 한 이응노 화백의 사회 참여 작품으로 <군무>가 지목된다. 개인적인 경험과 정치적인 연유랄까. 이 시기에 다수 무리가 춤을 추는 수묵화가 연작으로 이어진다.특히 이응노 화백의 대작 <군상>을 보노라면 압도적인 에너지를 느낀다. 큰 화폭에 담긴 군상들의 신체적 제스처와 역동적인 붓놀림은 마치 파노라마 춤사위를 보는 듯한 몰입감을 준다. 작품을 자세히 들여다보면 같은 동작을 하는 사람이 없다. 작가의 섬세하고 시대의 경계를 넘어 공감할 수 있는 보편적 예술의 화풍으로 구현하고 있다.아쉬움을 뒤로하고 미술관을 나오면서 돌이켜본다. 일제강점기에 조국의 독립을 열망하는 <대나무> 작품에서 분단과 통일, 나아가 세계 평화를 염원하는 화두로 <군상>의 연작을 발표했던 화가, 이응노 화백. 진정 그가 화폭에 담고자 하는 메시지는 무엇이었던가. 시대를 넘어 동서양을 넘나든 화가의 붓끝에 춤추는 작품들의 여운이 가을 향기에 젖어 짙게 물든다.