관리자가 되기 싫은 20년 차 직장인의 고백

※ 이 글에는 드라마 <로또 1등도 출근합니다> 마지막 회를 포함한 주요 내용과 결말에 대한 스포일러가 있습니다.

큰사진보기 ▲티빙 <로또 1등도 출근합니다> 스틸컷 ⓒ 티빙 관련사진보기

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"적당히 했어야지!"

"아쉽네."

큰사진보기 ▲드라마 <로또 1등도 출근합니다> 관련 이미지. ⓒ 티빙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.

로또에 당첨되면 회사부터 그만두겠다는 말은 점심시간에 흔히 오간다. 미국 직장에서도 파워볼에 당첨되면 바하마로 떠나 연락을 끊겠다는 농담을 한다. 그런데 로또 1등에 당첨되고도 '계속' 출근하는 사람이 있다. 얼마 전 종영한 티빙 오리지널 드라마 <로또 1등도 출근합니다>의 홍성인터내셔널 소속 공은태(이준혁 분) 팀장이다.세금을 떼고 통장에 들어온 돈은 13억 원. 아파트 시세를 알아보던 그는 연봉 7천만 원이면 30억 원의 자산을 가진 것이나 다름없다는 중개인의 말을 듣는다. 별것 없다고 생각했던 자신에게 '30억 원'의 가치가 있다는 말을 들은 그는 당첨금을 쓰는 대신 지금의 생활을 이어가 보기로 한다.까마득한 기억이 떠올라 웃었다. 사회 초년생이자 신혼 1년 차였을 무렵, 남편과 야식을 먹으며 출근하기 싫다고 투정하다 갑자기 종이를 꺼내 든 적이 있다. 둘 다 직장을 그만두고 지금보다 높은 수준의 소비생활을 유지하며 살려면 얼마나 필요할지 계산했다.필라테스나 골프 연습으로 하루를 시작하고, 피부과 시술을 받고, 분기마다 해외여행을 가고, 백화점 탑 티어 레벨을 유지하고, 양가 부모님 용돈과 아이 교육비까지 더했다. 집을 마련할 돈과 별개로 매월 3천만 원 이상이 필요하다는 결론이었다. 이런 돈이 어디서 나오겠어. 내일 출근해야 하니 일단 자자, 라고 말하며 잠자리에 들었다.그 계산대로라면 13억 원은 약 3년 7개월의 일하지 않을 자유를 사는 셈이다. 우리 부부는 한 번도 로또를 사본 적이 없지만, 당첨되어도 출근은 해야 할 것 같다.공은태도 다시 사무실로 돌아온다. 같은 동료와 업무가 기다리지만 한 가지가 달라졌다. 잘리기밖에 더 하겠냐는 마음이다. 점심시간도 되기 전에 팀원들을 데리고 나간 양준호(서현우 분) 대리에게 호통을 친다.직장 생활 20년 차인 나는 그가 어디까지 가볼 수 있을지 궁금해서 이 드라마를 봤다. 마지막 회까지 보고 나니 2014년 tvN <미생>을 2026년의 직장으로 옮겨 놓은 듯했다. 개인의 능력만으로 해결되지 않는 일들, 직급에 따라 달라지는 시야, 회사 안에서, 혹은 밖에서 자기 자리를 만들어가는 사람들의 이야기. 극사실주의 판타지 오피스물이라고나 할까.계약을 빌미로 입점 브랜드의 담당자에게 짐을 나르라고 시키는 파라디몰 팀장. 박기태(홍진기 분) 사원은 싫다고 말하지 못한다. 상황을 알게 된 양 대리가 출동해 팀장과 쌍욕을 주고받는다.업무에서는 한쪽이 부탁하고 다른 쪽이 허락하는 관계가 생긴다. 그 관계가 오래되면 사람 자체에 위아래가 있는 것처럼 느껴지기도 한다. 상대의 요구에 계속 끌려 다니다 보면 어느새 업무와 무관한 짐까지 나르게 된다.그러나 거래 조건이 바뀌면 관계도 달라진다. 아니, 달라져야 한다. 마지막 회에서 파라디몰 팀장은 사과하고 양 대리는 받아준다. 현실에서는 그렇게 말끔하게 끝나지 않을 듯하다. 다만 눈에 들어온 것은 이미 벌어진 일을 수습하는 방식이었다. 화가 나서 언성을 높일 수도 있다. 그러나 일을 계속하려면 다시 얼굴을 보고 다음 거래를 이야기해야 한다. 드라마에서 말하듯 이 바닥에는 영원한 갑도, 영원한 을도 없다.홍성인터내셔널의 전무, 부장, 차장, 팀장이 백화점과 담판을 지으러 가는 장면도 재미있었다. 출발하는 길에 전무는 협상은 공 팀장이 하고, 부장과 차장은 분위기를 맞춰주라고 지시한다. 전무의 역할은 그 자리의 무게를 결정하는 것이다. 직접 협상에 나서지 않아도 상대는 안다. 회사가 이 사안을 얼마나 중요하게 여기는지. 식사하는 방 옆에서는 속기사들이 회의록을 작성한다.좋은 식당에서 밥을 먹는 모습만 보면 부럽다. 누군가에게는 승진하고 싶은 이유이기도 할 것이다. 그러나 이런 세팅에는 모두 업무상의 목적이 있다. 자기 역할에 주어진 배경과 소품까지 개인의 성취나 당연히 누려야 할 권리로 여기는 것은 착각이다.회사의 일은 때로 여러 사람이 함께 수행하는 연극과 같다. 자기 자리를 안다는 것은 직급에 맞춰 몸을 낮추기보다 지금 이 장면에서 내가 무엇을 해야 하는지 안다는 뜻에 가깝다. 물론 각본을 벗어나는 행동이 기회를 만들기도 한다. 그러나 내가 뱉은 대사 때문에 다른 사람이 곤란해질 수도 있다. 그때부터는 예상하지 못한 결과까지 내 일이 된다.마지막회에서 가장 씁쓸했던 장면은 대표가 승진 선물을 주겠다며 공 팀장을 불렀을 때였다. 공 팀장은 그 기회를 팀 계약직 직원의 정규직 전환에 쓰려 한다. 자기 몫의 선물을 가장 약한 위치에 있는 직원에게 돌리려는, 공은태다운 대답이었다.대표는 그 직원이 일을 잘하느냐고 묻더니 덧붙인다.불합리한 제도를 개선할 수도 있었던 기회를 팀원 한 사람의 정규직 전환에 쓰려 한다고 지적하더니, 그 직원을 자르는 것을 진급 선물로 주겠다고 했다. 나도 모르게 "이게 뭐야"라는 소리가 나왔다.대표는 공은태에게 더 넓게 보라고 가르치면서, 그 수업료를 계약직 직원의 일자리로 치르게 한다. 분명 불합리하다. 그러나 상사는 때로 불합리하고, 그 불합리한 행동에 나름의 뜻을 담는다. 불쑥 찾아온 상사의 속뜻을 읽고 그 자리에서 정답까지 내놓기란 쉽지 않다.자리가 사람을 만든다는 말은 그 자리에 앉았으니 다르게 생각해야 한다는 요구이기도 하다. 관리자의 말 한마디에는 다른 사람의 업무와 평가, 기회, 때론 예산까지 달려 있다. 자리가 높아질수록 언제, 무엇을, 어떤 어조로 말하는지의 무게를 알아야 한다. 아마 대표는 이걸 가르쳐주고 싶었을 것이다. 그 비싼 대가는 다른 사람이 치렀지만.나는 아직 관리자가 되어본 적이 없다. 내가 경험한 미국 직장에서는 근속연수에 따라 관리직으로 올라가기보다 공석에 지원해 자리를 옮기는 경우가 대부분이다. 채용공고에도 해당 자리가 관리직인지 비관리직인지 명시되어 있다. 가능하다면 계속 비관리직, 실무자로 남고 싶다. 아무리 생각해도 관리자의 마인드로 세상을 볼 수 있을 것 같지 않다. 승진한 뒤 사람을 관리하는 어려움을 호소하는 이들을 보면 더욱 그렇다.공 팀장이 벌인 사고를 수습하면서 회사의 위기는 기회로 바뀌고, 동료들도 승진한다. 마지막에 공 팀장은 돈이 없었어도 이렇게 살아볼 수 있었다는 것을 깨닫는다. 통장 잔액이 달라져야만 삶을 바꿀 수 있는 것은 아니라는 것.한 가지를 더 보태고 싶다. 그의 활약이 회사에서, 특히 상사들의 지원을 받았던 것은 그동안 일하며 쌓아온 신뢰 덕분이기도 했을 것이다. 그는 상사에게 치이고 팀원에게 무시당하면서도 묵묵히 자신의 일을 해온 막내 팀장이었다. 성실하게 일한다고 늘 알아주는 사람이 있는 것은 아니다. 오래 참았다고 반드시 보상받지도 않는다. 그래도 어떤 일, 특히 어려운 일을 맡겨도 되겠다는 믿음은 대개 함께 겪은 순간들이 쌓여 생겨난다. 일을 마무리했는지, 문제가 생겼을 때 책임졌는지, 필요한 순간에 움직였는지. 그렇게 보여준 성실함과 판단력이 공 팀장에게 '나대 볼' 기회를 만들어준 것은 아닐까.로또를 산 적이 없으니 내 통장에는 당연하게도 로또 당첨금이 없다. 내일도 출근해 꼴 보기 싫은 사람을 포함한 여러 사람과 부대껴야 한다. 아침이면 또 출근하기 싫다고 투덜거릴 것이다. 그래도 내일은 조금 다른 선택을 해보고 싶어졌다. 지금 옆에 있는 사람과 어디서 어떻게 다시 만날지 모른다. 오늘 버럭한 모습이 그 사람에게 남길 나의 마지막 모습이어서는 안 될 것 같다.